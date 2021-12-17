Kilis, Antep'e 55 km, Suriye sınırına 10 km mesafede bulunan, MÖ 1700 yıllarında Hitit Devleti’nin önemli kentlerinden biri olan ve daha pek çok uygarlığa ev sahipliği yapmış kadim bir kent. İnsanoğlunun yerleşik hayata geçip, toprağı işleme döneminden itibaren kesintisiz olarak iskân görmüş, Babil, Hitit, Hurri-Mitanni, Arami, Asur, Med, Pers, Makedon, Roma, Bizans, Müslüman Arap (Dört Halife Devri, Emevi, Abbasi) Selçuklu, Memluk ve Osmanlı olmak üzere pek çok uygarlığa beşiklik etmiş bir kent.

Dar sokaklara açılan taştan yapılmış evleriyle, cami, tekke, kilise, havra gibi birçok eski dini yapısıyla eski bir Osmanlı şehri görünümünde Kilis. Şehirdeki eski taş yapıların en önemli özelliği, özgün bir mimari karakterinin olması. Özenli ve meşakkatli birer emek ürünü olan ve malzeme olarak yerel kireçtaşının kullanıldığı, geçmişin usta ellerinden çıkmış Kilis Evleri, eyvanlı, avlulu, iki kata yayılmış mekanlar olarak insanlara kışın sıcak, yazın serin yaşam sürme olanağı verir.

Kilis'te gezilmesi gereken yerler arasında Ravanda Kalesi, Oylum Höyük, Kilis Müzesi, Canbolat Paşa (Tekke) Camii, Hoca Hamamı, Tuğlu Hamamı, Neşet Efendi Konağı, Ahmet Bey Konağı, Hacı Muhammed Efendi Konağı var. Kilis mutfağı, Türk mutfağının özelliklerini taşımakla birlikte, Halep mutfağı özelliklerini de yansıtır. Yağlı ve baharatlı yemekler ön planda olmakla beraber, zeytinyağlı yemeklerin sayısı da fazladır. Yemeklerin temelini et ve bulgur oluşturur, ancak mevsimine göre sebze ağırlıklı yemekler de yapılır. Kilis'te pekmez de meşhurdur. Kilis'in en ünlü yemeği ise Kilis Tava'dır. İçli köfte, oruk, kübbülmüşviye, çiğ köfte, fırın yapması, ezmeli kebap, ekşili malhıta, lebeniye, kölük aşı, kelle paça, sarımsak aşı, şişbelek, ekmek aşı, simit aşı, müceddere (mercimekli bulgur pilavı), keşkek, bulgur aşı, firik pilavı, acur dolması, şıhılmahşe, kabak dolması, yaprak sarması (etli ve zeytinyağlı), patlıcan dolması, biber dolması, domates dolması, Kilis Katmeri, cennet çamuru, mayanalı (anasonlu) kahke, gerebiç, hedik, peynir helvası, belluriye, baklava, haytayla bulursanız tadına bakmadan geçmeyin.