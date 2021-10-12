Kış mevsiminde de deniz ve kumun tadı çıkar. Mistik atmosferiyle sizi sarıp sarmalayacak yerleri ya da gerçek anlamda kış yaşayabileceğiniz yerleri tercih edebilirsiniz. Kaplıcalar, kayak yapmak, antik kentler seçenek olabilir.

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