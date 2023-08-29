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        Haberler Gastro Seyahat Serinlemek isteyenler Gezende Kanyonu'na

        Serinlemek isteyenler Gezende Kanyonu'na

        Mersin'deki Gezende Kanyonu turkuaz ve temiz suyuyla turistlerden ilgi görüyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.08.2023 - 08:22 Güncelleme: 29.08.2023 - 08:22
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        Mersin'in Gülnar ilçe merkezine 40 kilometre uzaklıktaki Gezende mahallesi Ermenek Çayı üzerindeki Gezende Barajı ve Yerköprü Şelalesi'nin arasında bulunan Gezende Kanyonu, turkuaz renkli suyu ile yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor.

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        Özellikle Rus turistlerin bölgeye çeken kanyona, Mersin'den kalkan turlar düzenleniyor.

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        Turistler, tırmanış ve yürüyüşün ardından turkuaz renkli göletlerde temiz ve serin sulara girerek serinliyorlar.

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        İşte drone ile görüntülenen Gezende Kanyonu'ndan görüntüler...

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        #Mersin
        #Gezende Kanyonu
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