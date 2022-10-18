"BURADA DOĞAYLA İÇ İÇEYİZ, TAVUKLAR VE TAVŞANLAR VAR"

Belarus'tan gelen Yanina Rouda, "Önceden 'Yüzüklerin Efendisi' filmini izledik. Onunla ilgili olduğu için diğer konaklama yerlerine hiç bakmadık ve burayı tercih ettik. Burada doğayla iç içeyiz, tavuklar, tavşanlar var. Çok farklı bir ortam, çok mutluyum. Havası çok temiz, evler sıcak" dedi.