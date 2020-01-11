Sömestr için yurtdışı alternatifleri

Bu sömestr tatilinde çocuğunuzla beş yıldızlı tatil köylerinde tatil yapmak yerine yurtdışına çıkmayı tercih edebilirsiniz. Bu tercih onun yeni ve farklı kültürlere tanık olmasına, farklı insanlarla tanışmasına, değişik yemekler tatmasına, kendi iç dünyasının o farkında olmadan gelişmesine, ufkunun genişlemesine sebep olacak. Seyahat etmenin aslında içsel bir durum olduğunu tam olarak fark edemese de yaşayarak deneyimleyecek. Plan yapmak için geç kalmadınız.

Görmeyi planladığı yerleri görmek, hayalini kurduğu yerlerde olmak onu mutlu edecek. Yeni arkadaşlar edinecek, insan ilişkileri gelişecek, azla yetinmeyi öğrenecek, neyi sevip neden hoşlanmadığına, korktuğu şeylerin neler olduğuna karar verecek. Yolculuk uzunsa uçakta sabırla beklemeyi, kendine meşgale bulmak için çözümler aramayı öğrenecek. Siz de çocuğunuzu daha yakından tanıyacaksınız. Tüm aile için unutulmayacak anılar biriktirebilirsiniz bu sömestrde.

Çocuklarınıza tatil müjdesini verdikten sonra gideceğiniz ülkede gezilecek yerlerin listesini çıkarmakla görevlendirebilirsiniz. Bu hem çocuğunuzu seyahate hazırlayacak, onu motive edecek hem de sorumluluk bilinci kazandıracaktır.