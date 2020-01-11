Sömestr için yurtdışı alternatifleri

17 Ocak tarihinde başlayıp 3 Şubat'ta sona erecek olan sömestr tatili için plan yaparken mevsimin kış olması canınızı sıkmasın. Bu sömestr farklı geçsin, çocuğunuzla yurtdışına çıkın ve beraber harika bir deneyim yaşayın.
Necmiye Uçansoy

Bu sömestr tatilinde çocuğunuzla beş yıldızlı tatil köylerinde tatil yapmak yerine yurtdışına çıkmayı tercih edebilirsiniz. Bu tercih onun yeni ve farklı kültürlere tanık olmasına, farklı insanlarla tanışmasına, değişik yemekler tatmasına, kendi iç dünyasının o farkında olmadan gelişmesine, ufkunun genişlemesine sebep olacak. Seyahat etmenin aslında içsel bir durum olduğunu tam olarak fark edemese de yaşayarak deneyimleyecek. Plan yapmak için geç kalmadınız. 

Görmeyi planladığı yerleri görmek, hayalini kurduğu yerlerde olmak onu mutlu edecek. Yeni arkadaşlar edinecek, insan ilişkileri gelişecek, azla yetinmeyi öğrenecek, neyi sevip neden hoşlanmadığına, korktuğu şeylerin neler olduğuna karar verecek. Yolculuk uzunsa uçakta sabırla beklemeyi, kendine meşgale bulmak için çözümler aramayı öğrenecek. Siz de çocuğunuzu daha yakından tanıyacaksınız. Tüm aile için unutulmayacak anılar biriktirebilirsiniz bu sömestrde.

Çocuklarınıza tatil müjdesini verdikten sonra gideceğiniz ülkede gezilecek yerlerin listesini çıkarmakla görevlendirebilirsiniz. Bu hem çocuğunuzu seyahate hazırlayacak, onu motive edecek hem de sorumluluk bilinci kazandıracaktır.

 

  • Lapland 

    Laponya (Lapland) Kuzey Avrupa'da bir bölge. Norveç İsveç ve Fİnlandiya'nın kuzeyi ile Rus topraklarının bir kısmı Laponya'yı oluşturuyor. Halka Lapon deniyor. Başkenti Rovaniemi. Laponya muhteşem bir bitki örtüsüne sahip. Karlar altında romantik bir siluete sahip çam ağaçları en azından 300-400 yaşında... 

  • THY Rovaniemi hattı açmışken, sadece Ekim-Mart arası olan ekinoks döneminde görülen Kuzey Işıklarını (Aurora Borealis),Ranua Vahşi Yaşam Parkı'ndaki yaban geyikleri, kutup ayıları, vaşaklar, tilkiler, yaban domuzları ve arktik kuşları görmeyi, Ren geyiği ve Husky safarisi gibi deneyimleri yaşayabileceğiniz, Noel Baba köyü olarak bilinen Santa Claus Köyünü ziyaret edebileceğiniz, buzdan otellerde konaklayabileceğiniz Lapland, sömestr tatilinde ailece beraber vakit geçirebileceğiniz harika bir deneyim sunabilir. 

  • Viyana

    Viyana’da tek bir havalimanı var ve İstanbul’dan, yaklaşık 2 saatlik uçuşla ulaşılabiliyor. Viyana’da yapacak o kadar çok şey var ki. Şık kafeleriyle, özel butikleriyle, görkemli müzeleri ve galerileriyle, konser salonlarıyla tam bir kültür başkenti burası. Viyana Müzeler Bölgesi hem şehri keşfetmek hem de çocuğunuzla doya doya sanattan zevk almak için birebir. Egon Schiele'nin eserlerinin sergilendiği Leopold müzesi ve MUMOK başta olmak üzere pek çok önemli müze ve tiyatro salonu burada. ZOOM çocuk müzesi gezmeniz gereken yerler arasında.

  • Çocuğunuzla mutlaka gezmeniz gereken yerler arasında Doğa Tarihi Müzesi (The Natural History Museum),Schonbrunn Sarayı, Viyana Filarmoni Orkestrası’nın müzik müzesi Hausder, Avusturya'nın en büyük parkı Prater'i sayabiliriz. Parkın içinde Viyana'nın sembollerinden biri olan 1897 yılı yapımı dönmedolap şehri kuşbakışı seyretmek için ideal. Dönmedolabın ikisi yemekli 15 vagonu var. Avusturya Galerisi olarak hizmet veren Belvedere Sarayı, Klimt, Kokoschka ve Schiele'in resimlerini sergiliyor. Sanat Tarihi Müzesi'nde Bruegel'in tablolarını görebilirsiniz. Aziz Stephen Katedrali, Pretaer'deki Giant Ferris Wheeler, Viyana Eğlence Parkı ve dünyaca ünlü İspanyol Binicilik Okulu'nu da görmeyi ihmal etmeyin. 

  • Tayland

    Lapland'da donarız ısınmak istiyoruz diyorsanız Tayland seçeneğini değerlendirebilirsiniz. Tayland, Buda figürleriyle dolu süslü tapınakları, kraliyet sarayları ve gece pazarları ile farklı bir deneyim yaşatabilir. Tayland, aslında 570 kilometrekarelik yüzölçümüne sahip Phuket adası ile meşhur. Ama daha kapsamlı bir kültür gezisi planlıyorsanız mutlaka başkent Bangkok da ziyaret edilmeli. 1782 yılında inşa edilmiş zamanın Tai insanının sanat ve gösterişe düşkünlüğünü ortaya koyan Grand Palace Kraliyet Saray Kompleksi, en kutsal Budist tapınağı olarak bilinen dünyaca ünlü Wat Phra Kaew tapınağında Zümrüt Buda heykeli, içerisinde 1500 butik ve 40 restoranın bulunduğu alışveriş pazarı Asiatique'e gidip hem alışveriş yapabilir hem de inanılmaz lezzette yemekleri yiyebilirsiniz. Fil bakımı yapabilir, yemek kurslarına katılabilirsiniz. Dİğer bilgiler için Bangkok yazımıza tıklayın

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