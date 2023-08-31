Haberler Gastro Seyahat Ulaşımı yasaklanan 10 yer

Ulaşımı yasaklanan 10 yer Teknolojinin hayatımızdaki yeri düşünüldüğünde, dünyada bazı noktaların hala kolay ulaşılamayan yerler olduğunu duymak, kulağa inanılmaz geliyor. Necmiye Uçansoy nucansoy@cyh.com.tr Giriş: 31.08.2023 - 00:08 Güncelleme: 31.08.2023 - 00:08 facebook

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Bazı yerler çok tehlikeli, bazıları fazlasıyla güvenlikli, en deneyimli gezginler için bile. Bu bölgeler, dış dünyadan tamamen kopuk durumda.

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North Sentinel Adası – Hindistan Bengal Körfezi’ndeki bu küçük, ormanlarla kaplı ada, tamamen mercan kayalıkları ile çevrili olduğundan, gemilerin adaya yaklaşması çok zor. Ancak adayı ziyaretin önündeki tek engel, bu değil. North Sentinel Adası’nda, insanlıkla temasa geçmeyi reddeden Sentineller adlı küçük yerli bir topluluk yaşıyor – dünyada, modern kültürün ulaşamadığı birkaç topluluktan biri. 2008 yılında, tekneleri adaya fazla yaklaşan iki balıkçı, bu kabile tarafından öldürüldü. 2004 yılında Hint Okyanusu’nda yaşanan büyük deprem ve tsunami sonrasında ise bölgedeki hasarı inceleyen araştırma türbinleri, kabile tarafından saldırıya uğradı; yerliler, kıyı hattı boyunca uçan hava araçlarına taşlar ve oklarla saldırdılar.

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Heard Adası Volkanı – Avustralya Dünyanın en keşfedilmemiş yerlerinden biri olan Heard Adası, Antarktika ve Madagaskar adasında yer alıyor; politik olarak, Avustralya’nın bir parçası. Adada iki aktif volkan bulunuyor ve toprak, tamamen çorak. Tüm ada, volkan patlamaları sonucu oluşmuş yıkıntılardan ve kireç taşlarından oluşuyor. Bölgedeki tamamen doğal ama bir o kadar da hassas olan çevreyi koruyabilmek adına Avustralya hükümeti, adaya girişleri yasakladı. Ayrıca adadan herhangi bir merkezi kara parçasına gitmenin 2 hafta sürdüğü düşünüldüğünde, Heard Adası’nın dünyanın en zorlu ve en tehlikeli yerlerinden biri olmasına şaşırmamak gerek.