Ulaşımı yasaklanan 10 yer
Teknolojinin hayatımızdaki yeri düşünüldüğünde, dünyada bazı noktaların hala kolay ulaşılamayan yerler olduğunu duymak, kulağa inanılmaz geliyor.
Bazı yerler çok tehlikeli, bazıları fazlasıyla güvenlikli, en deneyimli gezginler için bile. Bu bölgeler, dış dünyadan tamamen kopuk durumda.
North Sentinel Adası – Hindistan
Bengal Körfezi’ndeki bu küçük, ormanlarla kaplı ada, tamamen mercan kayalıkları ile çevrili olduğundan, gemilerin adaya yaklaşması çok zor. Ancak adayı ziyaretin önündeki tek engel, bu değil. North Sentinel Adası’nda, insanlıkla temasa geçmeyi reddeden Sentineller adlı küçük yerli bir topluluk yaşıyor – dünyada, modern kültürün ulaşamadığı birkaç topluluktan biri.
2008 yılında, tekneleri adaya fazla yaklaşan iki balıkçı, bu kabile tarafından öldürüldü. 2004 yılında Hint Okyanusu’nda yaşanan büyük deprem ve tsunami sonrasında ise bölgedeki hasarı inceleyen araştırma türbinleri, kabile tarafından saldırıya uğradı; yerliler, kıyı hattı boyunca uçan hava araçlarına taşlar ve oklarla saldırdılar.
Heard Adası Volkanı – Avustralya
Dünyanın en keşfedilmemiş yerlerinden biri olan Heard Adası, Antarktika ve Madagaskar adasında yer alıyor; politik olarak, Avustralya’nın bir parçası. Adada iki aktif volkan bulunuyor ve toprak, tamamen çorak.
Tüm ada, volkan patlamaları sonucu oluşmuş yıkıntılardan ve kireç taşlarından oluşuyor. Bölgedeki tamamen doğal ama bir o kadar da hassas olan çevreyi koruyabilmek adına Avustralya hükümeti, adaya girişleri yasakladı.
Ayrıca adadan herhangi bir merkezi kara parçasına gitmenin 2 hafta sürdüğü düşünüldüğünde, Heard Adası’nın dünyanın en zorlu ve en tehlikeli yerlerinden biri olmasına şaşırmamak gerek.
Poveglia – İtalya
Poveglia, Venedik ve Lido arasında bulunan bir ada. Bu küçük bölge, yüzyıllar boyunca, ölülerden kurtulmak için kullanılmış. Ada, 14. yy.’da bubonik veba hastaları için karantina kolonisi haline getirilmiş.
Bu da yetmezmiş gibi ada, ilerleyen dönemlerde, nahoş bir üne sahip psikiyatrik bir hastaneye ev sahipliği yapmış.
Şu anda ise bir zamanlar orada yaşamış zavallı ruhları saymazsak, ada terk edilmiş durumda. Baş ağrıtıcı evrak işleri ile uğraşmak istemiyorsanız eğer, katı bir şekilde giriş yasağı olan bu adadan uzak durmalısınız.
Lascaux Mağaraları – Fransa
Lascaux mağaraları, arkeologlar için saklı bir hazine adeta; ancak UNESCO Dünya Miras bölgelerinin hepsi kamuya açık değil ne yazık ki. Bu mağara kompleksinde, tarih öncesinden kalma, yaklaşık 17.300 yaşlarında resimler bulunuyor.
Mağaralar, 1963 yılından beri ziyarete kapalı. Arkeologlara göre insan varlığı, bu antik sanat eserlerine zarar verebilir. Mağaralar, yalnızca güvenlik görevlilerinin girişine açık – kısıtlamalar dahilinde tabi ki. Görevliler dahi haftada bir kez, birkaç dakikalığına mağaralara girebiliyor.
Yılan Adası – Brezilya
Ilha da Queimada Grande, daha bilinen adıyla Yılan Adası, Brezilya’da bulunan ve binlerce ölümcül yılanın evi olan bir ada. Ülkenin yasak bölgelerinin başında geliyor ve hiçbir insanın bu adaya ayak basmasına izin verilmiyor.
Brezilya hükümeti, adayı ziyaretçilere kapamış. Bölgeye yalnızca yılanlara nasıl yaklaşması gerektiğini bilen araştırmacılar, yanlarında doktor olmak şartıyla girebiliyor.
Area 51 – ABD
Güney Nevada’da bulan Area 51, ABD’nin en gizemli bölgelerinden biri. Amerikan askeri üslerinden biri olduğu biliniyor ve silah ve hava araçları için test bölgesi olarak kullanıldığına dair spekülasyonlar var.
Birçok komplo teorisyeni, buraya bir uzay gemisinin düşmüş olduğuna inanıyor. Bir başka teoriye göre de Roswell bölgesine düşen uzay gemisi burada inceleniyor.
Bölge sivillere tamamen kapalı; devlet bile bölgenin varlığını kesin bir şekilde ilan etmiyor.
Vatikan Gizli Arşivleri – Vatikan
Vatikan’ın gizli arşivleri, Katolik Kilisesi ile ilişkili birçok belgenin depolama alanı olarak kullanılıyor. Burada, yüzlerce yıllık sırlar, resmî belgelerden mektuplara, Vatikan’ın mahzenlerinde birer gizem olarak kalmayı sürdürüyor.
Arşivin çoğunluğu yeraltında ve özel izinli araştırmacılar haricinde, buraya girmek kesinlikle yasak. Bu araştırmacılar için bile birtakım kısıtlamalar var – hangi belgelere bakıp hangilerine bakamayacakları gibi.
Qin Shi Huang Anıt Mezarları– Çin
Çin’in ilk imparatoru Qin Shi Huang’ın anıt mezarları, 2000 yılından uzun bir süredir, bir piramidin altında gömülü halde.
Mozolenin içeriği, çoğunlukla kapalı ve henüz keşfi yapılmamış. Mezar kazısına karşı olan kesime göre, modern teknoloji, mozolenin yıkımını engelleyemez. Bu yüzden buraya erişim, Çin hükümeti tarafından katı bir şekilde yasaklanmış.
Pravcicka Brana – Çek Cumhuriyeti
Pravcicka Brana, Avrupa’daki en büyük kumtaşı kemeri. 1982 yılına dek, bu bölge dünyanın her noktasından turiste ev sahipliği yaptı. Ancak o yıldan beri bölge, turist ziyaretine kapalı. Çünkü çok sayıda insan demek, kemerin yıkılma riskinin artması demek.
Turistler, taşa yaklaşmadan uzaktan izleyerek bu doğa harikasının erozyonunu engellemiş oluyorlar.
North Brother Adası – ABD
New York’taki North Brother Adası, ABD’deki en popüler terk edilmiş bölgelerden birisi. Zamanında salgın hastalıklı insanların kapatıldığı bir hastaneyi bünyesinde barındırmış.
Günümüzde ise ada terk edilmiş durumda ve insanların erişiminin olmadığı bir kuş korunağı haline gelmiş.