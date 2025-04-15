Johnny Depp Hollywood'a dönüş filminde bambaşka biri oldu

Johnny Depp, birçok filminde beyazperdeye, rolü gereği gerçek görünümünden uzak bir halde yansıdı. Ne var ki Penelope Cruz ile başrolleri paylaştığı yeni 'Day Drinker'da olduğu kadar farklı bir görünüme sahip olmamıştı. Öyle ki görenlere; "Johnny olduğuna kim inanır!" dedirtti.

61 yaşındaki oyuncu, beyazlaştırılan saçları ve sakallarıyla bambaşka bir görünümdeydi. Film, eski eşi Amber Heard ile olaylı bir şekilde boşanan Johnny Depp'in Hollywood'a dönüşünü simgeliyor. 'Day Drinker', üst üste davaların ardından rol aldığı ilk ticari Hollywood projesi olarak karşımıza çıkıyor.

Aksiyon - gerilim türündeki filmin yönetmenliğini Marc Webb üstleniyor. 'Day Drinker', bir cruise gemisi barmeninin gizemli bir gündüz müşterisiyle tanışmasını ve ikisinin de kendilerini beklenmedik şekilde suç dünyasında bulmalarını konu alıyor.

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Film, Johnny Depp ile Penepole Cruz'u dördüncü kez bir araya getiriyor. İkili; daha önce 'Blow' (2001), 'Karayip Korsanları: Gizemli Denizlerde' (2011) ve 'Doğu Ekspresinde Cinayet' (2017) filmlerinde birlikte oynadı.

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