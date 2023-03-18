Uçuş araştırmaları şirketi Skytrax 2023'ün en iyi havalimanlarını belirledi. Singapur Changi Havalimanı, havacılık endüstrisinin oscarları olarak bilinen Skytrax Dünya Havacılık Ödüllerinde dünyanın en iyi havalimanı seçildi. Geçen yıl 8. sırada olan İstanbul Havalimanı, sene 6. sıraya yükseldi.
İçerisinde bulunan 40 metre yüksekliğindeki iç mekan şelalesi ve daha önce kazandığı 11 ödülle Singapur Changi, Asya kıtasında dünyanın en iyi havalimanı yemek hizmeti, dünyanın en iyi dinlenme tesisleri ve Asya’daki en iyi havalimanı ödüllerini topladı.
Singapur'daki Changi Havalimanı, tacını iki yıl üst üste Katar'a kaptırmasının ardından dünyanın en iyi havalimanı unvanını yeniden kazandı. Katar'daki Doha Hamad Uluslararası Havalimanı bu yıl global sıralamada ikinci sıraya geriledi.
Paris Charles de Gaulle Havalimanı, global sıralamada beşinci durumda; ancak Avrupa’nın En İyi Havalimanı ödülünü aldı.
İstanbul Havalimanı ise Dünyanın En Aile Dostu Havalimanı ödülü ile Güney Avrupa’daki En İyi Havalimanı ödülünü aldı.
Skytrax, 2023 yılı için yeni bir ödül kategorisi oluşturarak Havalimanlarında Sanat ödülünü de takdim etti. Houston Havalimanı’na bağlı 2 havaalanı olan William P. Hobby ve George Bush Kıtalararası Houston Havaalanı, Havalimanlarında Sanat ödülünün sahibi oldu. Bu kategoride, sonuçlar, müşteri anketleri ile değil, Skytrax jürisinin değerlendirmeleri sonucu belirlendi.
Skytrax’tan Edward Plaisted durumu şöyle değerlendirdi: "2023 yılında Dünyanın En İyi Havalimanı unvanını alan Singapur Changi Havalimanı’nı tebrik ediyoruz. Covid-19 pandemi süreci boyunca ciddi bir darbe alan Changi Havalimanı’ndaki müşteri sayısının pandemi öncesi sayıların % 80’inine ulaştığını duymuş olmak mutluluk verici; 2024 yılında pandemi öncesi düzene dönmüş olacağımızı düşünüyoruz.”
Skytrax Dünya Havalimanı Ödülleri, dünya genelinde gerçekleştirilen havalimanı müşteri memnuniyeti anketiyle belirleniyor. 550'den fazla havalimanındaki müşteri hizmetlerini ve tesisleri değerlendiren ödüller, dünya çapındaki havalimanları için mükemmellik standardı olarak kabul ediliyor.
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