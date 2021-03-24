İbradı Kaymakamı Hasan Ali Kurt, ilçede asırlardır düğmeli ev yapma geleneğinin sürdüğünü söyledi. Son yıllarda restorasyon çalışmalarının hız kazanmasıyla turizmin de hareketlendiğini anlatan Kurt, "Düğmeli evlerde, ev pansiyonculuğu artmaya başladı. Her yıl binlerce kişi düğmeli evleri görmek için ilçeye geliyor. İlçenin Altınbeşik Mağarası'ndan sonra bu evler en önemli turizm faaliyetini oluşturuyor. Kontrollü normalleşmeyle günübirlik geziler artmaya başladı. Salgın öncesi yıllık 100 bin turist ağırlama kapasitesine ulaşmıştık. İzole ve doğayla baş başa tatil isteyenler ilçemizi tercih ediyor." diye konuştu.