Antalya'nın Akseki ve İbradı ilçelerinde mimari tarzından dolayı "düğmeli ev" olarak adlandırılan yapılar, bölgeye turist çekmeye devam ediyor. Antalya'ya yaklaşık 150 kilometre uzaklıkta bulunan ilçelerdeki 300 yıllık geçmişi olan düğmeli evler, ilk günkü gibi görenleri etkiliyor.
İnşası sırasında iskele olarak kullanılması için dışarıda bırakılan ahşap kısımlarının düğmeye benzetilmesi nedeniyle "düğmeli ev" olarak adlandırılan tarihi yapılar, turistler ve fotoğraf tutkunlarının uğrak noktaları arasında yer alıyor. Merak uyandıran evler, her geçen yıl daha fazla turisti bölgeye çekiyor.
İbradı Kaymakamı Hasan Ali Kurt, ilçede asırlardır düğmeli ev yapma geleneğinin sürdüğünü söyledi. Son yıllarda restorasyon çalışmalarının hız kazanmasıyla turizmin de hareketlendiğini anlatan Kurt, "Düğmeli evlerde, ev pansiyonculuğu artmaya başladı. Her yıl binlerce kişi düğmeli evleri görmek için ilçeye geliyor. İlçenin Altınbeşik Mağarası'ndan sonra bu evler en önemli turizm faaliyetini oluşturuyor. Kontrollü normalleşmeyle günübirlik geziler artmaya başladı. Salgın öncesi yıllık 100 bin turist ağırlama kapasitesine ulaşmıştık. İzole ve doğayla baş başa tatil isteyenler ilçemizi tercih ediyor." diye konuştu.
Düğmeli evlerin yoğun bulunduğu İbradı ilçesindeki Ürünlü Mahallesi muhtarı Lütfullah Yamansoy, bu evlerin yapısını bozmamaya çalıştıklarını dile getirdi. Köylerinin yaklaşık 500 yıllık olduğunu vurgulayan Yamansoy şöyle konuştu:
"Düğmeli evlerin çoğu restore edildi. Kentlerden köye dönüş var. Yıllardır oturulmayan evlerde ışık yanmaya başladı. Evler bakımlı olunca ziyaretçi sayısı da arttı. Mahalle sakinleri evlerinin bir odasını misafire ayırıyor. Düğmeli evleri görmek için gelenleri misafir de ediyoruz." ifadelerini kullandı.
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