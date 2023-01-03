Başarılı krep yapmanın 7 sırrı

İsterseniz ıspanaklı hatta beşamel soslu, isterseniz mantarlı tavuklu iç malzemeyle akşam yemeğine bile krep yapabilirsiniz.
Malzemesi herkesin gönlüne göre çeşitlendirilebilse de krep hiçbir zaman çok sık tercih edilen bir yemek seçeneği olmaz. Bunun nedeni belki bazı başarısız krep denemeleri olabilir.
Sizler için başarılı krep yapmanın 7 sırrını bir araya getirdik.
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1- Krep hamurunu çok fazla karıştırmayın
1,5 bardak un, 1,5 bardak süt, 2 yumurta, 1 tutam tuz ve yağ. Tüm malzeme bu kadar... Krep yaparken en sık karşılaşılan hatalardan biri hamuru fazla karıştırmaktır. Elbette unun topaklanmaması önemli ancak yine de fazla çırpıldığında tadı bozulabiliyor. İkinci olarak ise hamuru yağladığınız tavaya alırken az koymayı deneyin, ne kadar ince olursa krep o kadar lezzetli olacaktır.
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2- Malzemeleri soğuk kullanın
Unu dahil olmak üzere, tüm malzemeleri soğuk kullanmayı deneyin. Bunun en önemli nedenlerinden biri, oda sıcaklığında bile olsa süt, yumurta ve yağın unun içindeki gluteni pişirebilmesidir. Bu, malzemeler bir araya geldiğinde ortaya çıkan bir kimyasal reaksiyondur. Malzemeleri soğuk kullanmanın en etkili yolu, bir gün önceden ya da sabahtan buzdolabına koymaktır. Malzemeleriniz ne kadar soğuk olursa, krep o denli diri kalacaktır.
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3- Yağı az kullanın
Pek çok şef, krep ocakta pişerken hiç yağ kullanmazlar. Özellikle de tereyağını tavsiye etmiyorlar. Bunun iki nedeni var... Birincisi, kızartma tavasındaki yağ, krep unu pişerken üzerinde gözenekli bir görüntüye neden olur. Bu boncuk boncuk, danteli andıran boşlukların oluşmasının nedeni tavadaki yağdır. İkincisi de yağ, krepin rengini değiştirir, altın sarısı bir renk elde etmek için yağ kullanmayın. Ne kadar yağ kullanırsanız krepinizin rengi de bir o kadar kahverengiye dönüşür. Krep pişirirken tavaya yapışmasını istemiyorsanız, tava soğukken bir kağıt havluyu yağlayıp iç yüzeyini silin. Yapışma sorunu yaşamayacaksınız.
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4- Yüksek ateşte pişirin
Kısık ocakta, hatta orta ateşte bile krep pişirmek iyi bir fikir değildir. Mümkün olduğunca yüksek ateşte krepinizi pişirin. Son derece ince olduğundan içinin pişmesi sorun olmayacaktır, hızlıca önce bir yüzünü sonra diğerini ocakta bekletin ve alın. Bir sonraki krepi tavaya koymadan önce de tavanızı mümkünse biraz ılıtmaya çalışın, üst üste çok yüksek ısıda pişen krepler bir süre sonra kararabilir.
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5- Kabarcıkların oluşmasına izin vermeyin
Krepin hamuru, tavaya serildikten hemen sonra ısı almaya başlar ve ince olduğu için sıcak, pişmekte olan krepi altından havalandırır, yani tava ile krep arasında kabarcıklar oluşur. Bunu gördüğünüz anda krepinizi ters çevirin. Krep, ısıyı alır almaz kenarları yuvarlanmaya başlar. Bu yuvarlanma size krepin tersini çevirmeniz gerektiğini söyler. Unutmayın, krep altından yukarıya kabardığında, alt tarafı zaten yeterinden fazla ısıya maruz kalmış demektir.
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