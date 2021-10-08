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16. Ayvalık Zeytin Festivali (28-31 Ekim 2021)
THY ile İstanbul'dan Edremit Koca Seyit Havalimanı'na giderken havada yaklaşık olarak 30 dakika kalıyorsunuz. Havalimanından Ayvalık merkeze servisler var ve yol yaklaşık 20 dakika sürüyor.
Ayvalık Zeytin Hasat Günleri, tarihi dokusuyla, doğal güzelliğiyle ve İstanbul'a yakınlığıyla son zamanlarda iyice popüler hale gelen Balıkesir'e bağlı şirin tatil beldesi Ayvalık'ı ziyaret etmek için harika bir fırsat. En son Aslıhan Gürbüz'ün de yerleşme kararı aldığı Kuzey Ege'nin zeytin ağaçlarıyla ünlü Ayvalık'ı, aynı zamanda önde gelen zeytinyağı markalarından pek çoğuna da ev sahipliği yapıyor. Bölge, her yıl zeytin hasadı sezonunu bir festival gibi kutluyor. Bu yıl 16. sı yapılacak ve 5 gün sürecek festivalde zeytin ağaçlarına adanmış seminerler, atölyeler ve etkinliklerden oluşan eksiksiz bir program var. Geçen sene korona virüs nedeni ile düzenlenemeyen Ayvalık Zeytin Festivali bu sene 28 Ekim'de. Festival boyunca şehrin ana meydanında (Cumhuriyet Meydanı) stantlar, seminerler, müzikal ve folklorik gösteriler yapılırken, Ayvalık'ın çeşitli mekanlarında bir dizi ilgili etkinlik de gerçekleştirilecek. Ayvalık Uluslararası Müzik Akademisi, Hakkıbey Yarımadası Tabiatı Koruma Alanı, Ayvalık Ticaret Odası, Küçükköy ve Yeni Mahalle etkinliklere ev sahipliği yapan lokasyonlardan sadece birkaçı. Katılımcılar ayrıca zeytin hasadı ile ilgili tüm süreçleri izlemek ve bunlara katılmak için Barbun Çiftliği'ne bir saha gezisi ile hasada şahitlik etme fırsatı bulacaklar. Festivallerde ayrıca hasat koşusu, yarımada boyunca bisiklet turu ve Ayvalık'ı denizden keşfetmek için tekne turu yapılacak. Ayvalık tostunu ve papalina balığını mutlaka deneyin.
Denizin içine dağılmış küçük 22 adasıyla doğal yaşamın hüküm sürdüğü Balıkesir en çok adaya sahip şehir unvanını taşıyor. Kaz Dağları ile ünlü doğal güzelliğinin yanı sıra tarihiyle de dikkat çeken Balıkesir tam anlamıyla bir turizm cenneti. Homeros’un destanında İda olarak geçen Balıkesir aynı zamanda şifalı sularıyla da ünlü. Monoton şehir yaşamınıza ara verip bu oksijeni bol toprakları ziyaret ederek nefes almak ve hasat şenliğine katılmak istiyorsanız biletinizi ayarlayın.
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5. Adana Lezzet Festivali (8-10 Ekim)
THY ile İstanbul'dan Adana 1 saat 20 dakika sürüyor. Adana Havalimanı'ndan şehir merkezine 125 ve 135 no'lu otobüsler ile ulaşım sağlanıyor. Havalimanı; merkeze yalnızca 3,5 kilometre mesafede. Bu durumda en pahalı ulaşım alternatifi sayılan taksinin bile cep yaktığı pek söylenemez.
Bu yıl 8-10 Ekim tarihleri arasında Adana Lezzet Festivali’nin 5.’si gerçekleştiriliyor. Gastronomi şovları, söyleşiler ve Adana lezzetleriyle dopdolu uluslararası çaptaki bu özel festivalde ünlü şeflerin yemek şovlarını izleyebilir; meşhur Adana kebabını, şalgam suyunu, şırdanını, ciğerini, içli köftesini ve muzlu sütünü doya doya tadabilirsiniz. Üstelik bu yılki festivalde Umut Karakuş, Elif Edes ve Sinem Özler gibi ünlü şefler de sizleri bekliyor. Adana Merkez Park’ta düzenlenecek olan ve katılımın ücretsiz olduğu festival için uçak biletinizi vakit kaybetmeden satın alın. Bu sene festival “Coğrafya Lezzettir” teması ile yapılıyor. Festivalde kentteki kebapçılar, şırdancılar ve bici biciciler festivalin, işlerini açmasını bekliyor.
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7. İstanbul Kahve Festivali (7-10 Ekim)
Kahve, birçoğumuzun sabahları keyifle içtiği, öğlen molalarımızı keyiflendiren, dostlarımızla buluştuğumuzda sohbetlerimize eşlik eden değerli bir içecek. İstanbul Coffee Festival ise kahve sevenleri buluşturan en önemli etkinliklerden biri. Sosyalleşmek, konserlerde doyasıya eğlenmek, bol bol ve çeşit çeşit kahve içmek istiyorsanız İstanbul Kahve Festivali’ne mutlaka gitmelisiniz. Burada zincir kahvecilerden ya da 3. dalga kahvecilerden farklı ülkelerin değişik aromalardaki kahvelerini en taze şekliyle tadabilirsiniz. Bu yıl İstanbul Kahve Festivali’nde konser verecek kişiler arasında Feridun Düzağaç, Burak Kut, Can Bonomo ve Bedük gibi ünlü isimler var. 7-10 Ekim tarihleri arasında Küçükçiftlik Park’ta gerçekleştirilecek bu keyifli festivali kaçırmayın. Festivale giriş (tek seans) ücreti 40-100 TL arasında değişiyor. Tam gün katılım ücreti ise 160 TL.
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İzmir Gastrofest 24 Ekim
THY ile İzmir'e Türkiye’nin pek çok şehrinden direkt uçabilirsiniz. İstanbul’dan 1 saat Ankara'dan 1 saat 10 dakika sonra İzmir'desiniz. Adnan Menderes Havalimanı'na indikten sonra İZBAN ya da Havaş servislerini kullanarak merkeze inebilirsiniz.
İzmir’in gastronomi anlamında marka kent olmak için düzenlediği İzmir Gastrofest, her yıl belli temalarla düzenlenen bir etkinlik. Bu yıl “Geleceğe Miras: Yaşayan Toprak” konseptiyle gerçekleşecek festival, toprağın zarar gördükten sonra dahi kendini nasıl yenileyebildiğini ele alacak. Diğer tüm lezzet festivalleri gibi ünlü şeflerin workshoplarıyla dolu etkinlikte aynı zamanda ünlü restoranların tadım menüleri de denenecek. İzmirli yerel üreticilerin satış yaptığı, sokak lezzetlerini tadabileceğiniz etkinlik 24 Ekim’de Tarihi Havagazı Fabrikası’nda gerçekleştirilecek. Siz de İzmir’in en ünlü sokak lezzetlerini doyasıya tatmak, lezzetli reçellerden satın almak ve festivalin sonunda yapılan kutlama partisiyle dilediğinizce eğlenmek istiyorsanız İzmir sizi bekliyor.
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7. Geyve Ayva Festivali (9-10 Ekim)
THY ile Kocaeli Cengiz Topel Havalimanın'a geldikten sonra Sakarya Geyve'ye 1 saat 15 dakikada ulaşmak mümkün.
Sakarya’ya bağlı Geyve, eşsiz lezzet ve görünümdeki ayvalarıyla meşhur. 2014 yılında düzenlenmeye başlanan Ayva Festivali, Geyve’deki en keyifli etkinliklerden biri. Bando gösterisi, konserler ve tabii ki ayva tadımıyla dolu festival bu yıl 9-10 Ekim tarihleri arasında Cumhuriyet Meydanı’nda gerçekleştirilecek. Yöresel lezzet yarışmaları, tarım konferansı ve halk oyunları gösterileri katılımcılara eğlenceli anlar sunan Geyve Ayva Festivali’nde en iyi ayva tatlısı yapana ödül verilecek, aynı zamanda en iyi ayva da seçilecek. Lezzetli bir meyve etrafında şekillenen keyifli bir festivale katılmak isterseniz Geyve size bir otobüs ya da uçak bileti uzakta.
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