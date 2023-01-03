Su tasarrufu, herkesin mutlaka bilincinde olması gereken hayati bir mesele. Hepsi son derece kolay, basit 24 madde derledik. tek yapmamız gereken alışkanlık haline getirmek.

Evde suyun boşa akmasına izin vermemek ve çocuklarımıza bu konuda örnek olmak en önemli kuralımız olmalı. Çamaşırlarımızı biriktirip yıkamak, duşu biraz kısa tutmak, ev temizliği için kullandığımız suyu biriktirip tuvaletlerde kullanmak hızlı ve acil bir şekilde alabileceğimiz önlemlerden olabilir.

Küresel ısınma nedeniyle tatlı su kaynakları da giderek azalıyor. Artan insan nüfusu ve kentleşme daha fazla su ihtiyacı yaratıyor ve dünyanın bu kadar suyu yok. Su tasarrufu, herkesin mutlaka bilincinde olması gereken hayati bir mesele. 24 maddede su tasarrufu yapmanın yollarını derledik. Hepsi son derece kolay, basit. Tek yapmamız gereken alışkanlık haline getirmek.