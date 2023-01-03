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Alışkanlık haline getirmemiz gereken pratik su tasarrufu yolları

24 maddede su tasarrufu yapmanın yollarını sizin için derledik.
Giriş: 03.01.2023 - 03:00 - Güncelleme: 03.01.2023 - 03:02

Su tasarrufu, herkesin mutlaka bilincinde olması gereken hayati bir mesele. Hepsi son derece kolay, basit 24 madde derledik. tek yapmamız gereken alışkanlık haline getirmek.

Evde suyun boşa akmasına izin vermemek ve çocuklarımıza bu konuda örnek olmak en önemli kuralımız olmalı. Çamaşırlarımızı biriktirip yıkamak, duşu biraz kısa tutmak, ev temizliği için kullandığımız suyu biriktirip tuvaletlerde kullanmak hızlı ve acil bir şekilde alabileceğimiz önlemlerden olabilir.

Küresel ısınma nedeniyle tatlı su kaynakları da giderek azalıyor. Artan insan nüfusu ve kentleşme daha fazla su ihtiyacı yaratıyor ve dünyanın bu kadar suyu yok. Su tasarrufu, herkesin mutlaka bilincinde olması gereken hayati bir mesele. 24 maddede su tasarrufu yapmanın yollarını derledik. Hepsi son derece kolay, basit. Tek yapmamız gereken alışkanlık haline getirmek.

  • Klozetin içine tuvalet kağıdı dahil hiçbir yabancı madde atmayın. Kağıt bazlı da olsa yabancı maddelerin klozetten atılması için fazladan su kullanılması gerekir. Ayrıca bu maddeler kanalizasyon sistemlerini kirletip tıkayarak atıkların borulardan geçişini de engeller ve denize atıldıklarında çevreyi kirletirler.

  • Klozetin içine zararı olmadığını düşünülerek saç, tüy, kağıt, sigara izmariti gibi ufak tefek çöplerin atılması yaygın bir davranıştır. Ancak bu atıkların gönderilmesi için gereksiz yere sifon çekilir. Her bir sifon çekilişinde 8-10 litre su harcanır. Gerekmedikçe sifon çekmeyin ve çöpleri klozete değil çöp kovasına atın, çöpkovanız yoksa hemen edinin.

  • Sifonun içine suyla dolu bir pet şişe koyun. Şişenin altı kısmına bir miktar toprak koyarak dibe batmasını sağlayın. Sifonu her çektiğinizde pet şişenin kapladığı hacim kadar suyu daha az kullanmış olacaksınız. Bir sifon çekilişinde 2-4 litre ve yılda 2 ton su tasarrufu yapabilirsiniz.

  • Bulaşıkları bulaşık makinesinde yıkayın ve yerleştirmeden önce sudan geçirmek yerine kağıt mendille atıkları temizleyin. Elle yıkayarak 100 litre suyu israf ettiğimizi unutmayın ve bulaşık makinenizi de suyu, elektriği az kullanan enerji tasarruflu markalardan satın alın.

  • Bulaşık makinesini sadece tamamen doldurduğunuz zaman çalıştırın. Bulaşık makineleri, pek çok markada, her bir çalıştırmada makinenin tam dolu olduğunda harcadığı su ve deterjanı kullanır. Bir başka deyişle, bulaşık makineniz yarı yarıya doluyken de tam doluyken de aynı miktarda su kullanır ve her defasında boş kısımlar için kullandığı su israfa dönüşür.

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