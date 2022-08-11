Öğrencilerin okulda öğrendiklerini plajda uyguladığını anlatan Selçuk, "Hem öğrencilerimizi geleceğe hazırlıyoruz hem de ilçeye gelen yerli ve yabancı misafirlere hizmet sunarak ülke ekonomisine katkı sağlıyoruz. Plajın temiz, hijyenik, çevre dostu ve engelsiz bir plaj olması için mücadele ettik. Bu yıl mavi bayrağımızı çektik. Bu bizim için gurur verici" dedi.