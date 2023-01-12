Dünya Mutluluk Raporu’na göre Finlandiya, arka arkaya beş yıl boyunca dünyanın en mutlu ülkesi olarak 1. sırada yer aldı. Peki Finlandiya'nın 5 yıldır en mutlu ülke olmasının sebebi ne?
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2022'de Dünya Mutluluk Raporu’nda 156 ülkedeki insanlardan bugünkü yaşamlarına 0′dan 10′a kadar bir değer vermeleri; sosyal destek, ortalama yaşam süresi, cömertlik ve yolsuzluğun bulunmamasına katkıda bulunan faktörlerin de dikkate alınması istendi.
Ve ilk sırada yine 5 yıldır olduğu gibi Finlandiya yer aldı.
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CNBC'ye konuşan ve mutluluğun temellerini inceleyen Finli araştırmacı Frank Martela, Finlandiya’daki insanların hayatlarından bu kadar memnun olmasının nedenini inceledi. İşte bu incelemeye göre Finlilerin mutluluğunun 3 sırrı...
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1. KENDİMİZİ KOMŞULARIMIZLA KIYASLAMAYIZ
Finli bir şairin "Mutluluğunuzu kıyaslamayın veya bununla övünmeyin" sözünü aslında doğrudan uygulayan Finliler, özellikle maddi ve aleni zenginlik gösterileri söz konusu olduğunda bunu gerçekten ciddiye alırlar.
Martela bu olayı şu sözlerle anlatıyor: "Bir keresinde Finlandiya’nın en zengin adamlarından biriyle karşılaştım. Yürümeye başlayan çocuğunu bebek arabasında tramvay istasyonuna doğru itiyordu. Kendine pahalı bir araba alabilir ya da şoför tutabilirdi ama toplu taşımayı tercih etti. Finlandiya’da başarı böyle görünüyor, yani tıpkı herkes gibi."
Martela'ya göre gerçek mutluluğa giden ilk adım, kendinizi başkalarıyla karşılaştırmak yerine kendi standartlarınızı belirlemektir.
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2. DOĞANIN FAYDALARINI GÖZ ARDI ETMEYİZ
2021′de yapılan bir ankete göre, Finlilerin yüzde 87′si doğanın onlara iç huzur, enerji ve rahatlama sağladığı için önemli olduğunu düşünüyor.
Finlandiya’da çalışanların 4 haftalık yaz tatili hakkı vardır. Martela'ya göre birçoğu bu zamanı kırsal bir bölgeye gitmek ve kendini doğaya kaptırmak için kullanıyor. Evde elektrik veya akan su olmasa bile "Daha az konfor, daha iyi" mantığı hakim oluyor.
Martela'ya göre doğada zaman geçirmek canlılığımızı, esenliğimizi artırır ve bize kişisel gelişim duygusu verir.
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3. TOPLUMUN GÜVEN ÇEMBERİNİ BOZMAYIZ
Araştırmalar, bir ülkede güven düzeyi ne kadar yüksekse vatandaşlarının o kadar mutlu olduğunu gösteriyor.
2022′de bir 'kayıp cüzdan' deneyi , dünya çapında 16 şehirde 192 cüzdan düşürerek vatandaşların dürüstlüğünü test etti. Helsinki'de 12 cüzdandan 11'i sahibine iade edildi.
Aratırşmaya göre Fin halkı birbirlerine güvenme ve dürüstlüğe değer verme eğilimindedir. Dizüstü bilgisayarınızı bir kütüphanede unutursanız veya telefonunuzu trende kaybederseniz, onu geri alacağınızdan oldukça emin olabilirsiniz.
Yani Martela'ya göre bunun sırrı çok net: "Topluluğunuz için nasıl görünebileceğinizi düşünün. Nasıl daha fazla güven yaratabilirsiniz? Bu güven üzerine inşa edilen politikaları nasıl destekleyebilirsiniz? Yabancılara kapı açmak veya trende koltuktan vazgeçmek gibi küçük eylemler de fark yaratır."
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