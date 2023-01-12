1. KENDİMİZİ KOMŞULARIMIZLA KIYASLAMAYIZ

Finli bir şairin "Mutluluğunuzu kıyaslamayın veya bununla övünmeyin" sözünü aslında doğrudan uygulayan Finliler, özellikle maddi ve aleni zenginlik gösterileri söz konusu olduğunda bunu gerçekten ciddiye alırlar.

Martela bu olayı şu sözlerle anlatıyor: "Bir keresinde Finlandiya’nın en zengin adamlarından biriyle karşılaştım. Yürümeye başlayan çocuğunu bebek arabasında tramvay istasyonuna doğru itiyordu. Kendine pahalı bir araba alabilir ya da şoför tutabilirdi ama toplu taşımayı tercih etti. Finlandiya’da başarı böyle görünüyor, yani tıpkı herkes gibi."

Martela'ya göre gerçek mutluluğa giden ilk adım, kendinizi başkalarıyla karşılaştırmak yerine kendi standartlarınızı belirlemektir.