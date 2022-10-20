DALIŞ TUTKUNLARI TÜM DEĞERLERİ GÖREBİLECEK

'Gömeç Su Altı Heykel Galerisi'nin; Balıkesir'in tanıtımı, ticareti ve turizminin 12 ay sürdürülebilir olması için yaptıkları etkinliklerden bir tanesi olduğuna dikkati çeken Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, su altına indirilen heykellerin hepsinin Marmara Adası mermerlerinden yapıldığına dikkat çekti. Dalış tutkunlarını denizin altında zenginlikleri görmeye davet eden Yılmaz, "Biz denizimizi önemsiyoruz. Geçtiğimiz aylarda da dünyaca ünlü kırmızı mercanlarımızı yine iş birliği ile koruması için yeni projemizi hayata geçirdik. Dalış tutkunları da kısa bir sürede yontularak denizin dibine indirilen mitolojik ve bugünün kahramanlarını yansıtan heykellerimizi görebilecekler. Burada farklı bir turizm olacak. Bu galerimiz Gömeç'imize çok şey katacak. 115 kilometrelik alanda da yapay resiflerimizi atarak su altı dünyasının çeşitlenmesini ve bu sayede insanların istedikleri noktalarda dalmalarını ve denizimizin zenginliklerini görmelerini istiyoruz" dedi.