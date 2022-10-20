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Balıkesir'in değerleri ve mitolojik kahramanları, Gömeç Gemiyatağı ve Tilki Koyu'nda oluşturulan Su Altı Heykel Galerisi'nde dalış tutkunları için sergileniyor. Heykellerin ilk ziyaretçisi olan Dünya Serbest Dalış rekortmeni Şahika Ercümen, "Heykeller suyun altında çok daha cazibeli görünüyor" dedi.
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Balıkesir'in değerleri temasıyla, heykeltıraşların elinde şekillenen Marmara mermerleri, Ege Denizi'nin en güzel koylarından olan Gömeç ilçesi Karaağaç Mahallesi'nde bulunan Gemi Yatağı Koyu ve Tilki Koyu karşısında su altı güzellikleriyle buluştu. Heykeller, şehrin kültürel mirasını geçmişten günümüze taşıyarak Balıkesir'i tüm dünyaya tanıtacak. Sanatçıların; Ömer Seyfettin'den Kurtdereli Mehmet Pehlivan'a, Sarı Kız'dan Seyit Onbaşı'ya, zeytinden kuzuya, kadar Balıkesir'in birçok değeri ve mitolojik karakterlerinin yontulduğu heykeller, kısa bir süre önce 18 ve 22 metre derinliklerde oluşturulan alanlara indirildi. Ayrıca belirlenen noktalara atılacak yapay resifler ile su altı dünyasının çeşitlenmesi ve sürdürülebilirliğinin sağlanması hedefleniyor. Binlerce yerli ve yabancı turisti ağırlaması beklenen su altı galerisi ile Balıkesir, dalış meraklıları için bir cazibe merkezi haline gelecek.
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DÜNYA REKORTMENİ SU ALTI HEYKEL GALERİSİ'NDE
Dalış tutkunlarının gözdesi olacak Gömeç Su Altı Heykel Galerisi'nde bir de sürpriz bir dalış gerçekleştirildi. 28 Ekim 2019 tarihinde Mersin Gilindire Mağarası'nda yaptığı dalışta, paletsiz kategoride tek nefeste 100 metreye dalarak, 90 metre sınırındaki dünya rekorunu kıran Şahika Ercümen, Gömeç Su Altı Heykel Galerisi'ne de dalarak etkinliğe destek verdi.
Şahika Ercümen, "Açıkçası ben burasını görünce çok etkilendim. Balıkesir'in değerleri ve mitolojik karakterler çok güzel olmuş. İDA'dan Roma'ya diyoruz. Heykeller suyun altında çok daha cazibeli görünüyor" dedi.
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'BALIKESİR, DALIŞ SPORLARININ MERKEZİ OLACAK'
Su altı dünyasının flora, fauna ve arkeolojik kültür varlıklarını görmek, filme almak ve fotoğraflamak amaçlı olarak gerçekleştirilen tanıtım, sportif ve eğitim amaçlı dalışlar ile kıyıda verilen konaklama ve ağırlama hizmetlerini içine alan 'Gömeç Su Altı Heykel Galerisi', Balıkesir'de dalış turizmini geliştirme ve sportif balıkçılığı destekleme noktasında da önemli bir adım olacak.
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12 AY TURİZM İÇİN BİR ARAYA GELDİLER
Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Gömeç Belediyesi, Marmara Adalar Belediyesi, Burhaniye Belediyesi, Güney Marmara Kalkınma Ajansı, Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi ve Burhaniye Ticaret Odası iş birliğinde gerçekleştirilen etkinliğe; Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Dünya Serbest Dalış Rekortmeni Şahika Ercümen, Marmara Belediye Başkanı Süleyman Aksoy, Gömeç Belediye Başkanı Mehmet İrem Himam, kurum müdürleri Edremit ve Burhaniye Ticaret Odası temsilcileri katıldı.
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