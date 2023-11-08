Haberler Gastro Lezzetli Hatlar 16 ülkeden 16 farklı çorba

16 ülkeden 16 farklı çorba Her ne kadar kış yemeği olarak düşünülse de çorbanın zamanı yoktur. Necmiye Uçansoy nucansoy@cyh.com.tr Giriş: 08.11.2023 - 14:50 Güncelleme: 08.11.2023 - 14:50 facebook

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İnsanlık tarihi kadar eski bir yemek olan çorbanın soğuk algınlığı gibi hastalıklarda iyileşmeye yardımcı olmasının yanı sıra çorba detoksları ile zayıflamak, sağlıklı ve fit hale gelmek de mümkün.

Türk mutfağının sayısız değişik çorba çeşitliliği sayesinde sofralarımızı zenginleştiriyoruz. Dünyanın geri kalanı da bizimle aynı şeyi yapıyor. Her ülkenin kendine has çorba tarifleri var ve kimi sınırları çoktan aştı.

16 farklı ülkeden 16 ikonik çorba listesine başlayalım.

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ÇİN: Acılı ekşili çorba Ülkemizde de Çin restoranlarında sıklıkla gördüğümüz, tadına aşina olduğumuz acılı ekşili çorba, kendi memleketinde farklı baharatlarla yapılabiliyor. Zencefil gibi her yerde bulunabilen baharatların yanı sıra beyaz biber gibi yöreye has lezzetler de çorbanın hem acılı hem de bol ekşili olmasını sağlıyor.

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İTALYA: Minestrone Etli sebzeli bir çorba olan Minestrone, İtalya’ya özgü. Genellikle erişte ya da makarna ile fasulye, soğan kereviz, havuç, domates gibi sebzelerin etle pişirilmesi ile yapılıyor. Minestrone da sınırlarını aştı ve hatta ABD’de en çok tercih edilen çorba haline geldi.