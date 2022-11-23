HTGastro gastronomi seyahatlerinin peşinde...

Günümüzde yemek, gidilecek yeri keşfetme seçenekleri arasında ana motivasyon haline geldi. Seyahat gastronomi ile birleştiğinde, ortaya sayısız yeni deneyim çıkıyor. Bunun farkında olmak bambaşka bir heyecan. Sen de bu heyecana ortak ol. Söylemek istediğin her ne varsa htgastro@haberturk.com adresine yazabilirsin.

Türkiye'deki en iyi üzüm bağları

7 bin yılı aşan bir bağcılık geçmişine sahip Türkiye’de, farklı genetiklerde 800 ila 1200 yerli üzüm çeşidi bulunur.
Necmiye Uçansoy

Bağcılığın anavatanı olarak kabul edilen Türkiye, dünyanın en eski şarap kültürüne ev sahipliği yapmasıyla öne çıkar. Arkeolojik kanıtlar, Güneydoğu Anadolu'da üzüm tohumlarının ve bağcılığın evcilleştirilmesinin tarihi için MÖ 5.000 ile 8.500 yılları arasını işaret eder. Şarap yapımının ilk izlerine Anadolu'nun en eski uygarlıkları olan Hattiler ve Hititler döneminde rastlanır.

Yaklaşık 7000 yıllık geçmişiyle dünyanın en eskilerinden olan Türkiye’nin şarap üreticileri, köklü bir zanaatın yeniden canlanmasında etkili rol oynuyor. Ülkenin dört bir yanındaki üzüm bağları, hem yerli hem de ithal üzüm çeşitlerinin yetiştirilmesinde ve üretiminde başarılı oluyor, ödüller kazanıyor ve uluslararası pazara damgasını vuruyor.

Şarap meraklıları için Türkiye, Ege kıyılarından Anadolu’nun gizli köşelerine kadar uzanan ve çoğunlukla keşfedilmemiş engin bir deniz gibidir.

İşte bölgelere göre en iyi Türk üzüm bağları

  • Trakya

    Türkiye’nin ilk bölgesel şarap rotası olan Trakya Bağ Rotası, Edirne’den Gelibolu’ya kadar uzanan geniş bir alanı kapsar. Bölgedeki üzüm bağları ve şarap kültürü antik çağlara dek uzanır. Geçmişte bölgenin kaliteli şarapları Mürefte, Hoşköy, Gaziköy, Uçmakdere gibi bölge limanlarından Akdeniz limanlarına amforalar içinde taşınırdı. Trakya Bağ Rotası, butik şarap üreticilerini dört ana alanda buluşturur: Kırklareli, Tekirdağ, Şarköy ve Gelibolu. Rota; Marmara Denizi, Ege Denizi ve Karadeniz ile çevrili dağlardan, ormanlardan ve çeşitli mikro iklimlerden geçer. Şarap üreticileri iki grupta toplanır: Yapıncak, Şensu, Papazkarası gibi yerli gruplar ve Cabarnet Sauvignon, Chardonnay ve Merlot gibi klasikler. 

    Kalecik Karası esas olarak kırmızı gül renginde, tatlı aromalı ve tanen yoğunluğu olmayan şaraplar için kullanılır. Üzüm bağlarını ziyaret ederek, farklı şarapları tadıp özel bir akşam yemeği deneyimi yaşamak için Trakya şarap tadım ve bağ rotasını takip edebilirsiniz. Bölgemizde asma sadece üzümü için yetiştirilmemektedir. Tüysüz, ince narin yapısı ile coğrafi işaret sahibi Tekirdağ Yapıncak Salamura Asma Yaprağı alarak eşsiz zeytinyağlı sarmalar yapabilirsiniz.

  • Chateau Nuzun, Nazan ve Necdet Uzun tarafından 2004 yılında iyi şarapların sadece mükemmel üzümlerden gelebileceği inancıyla kurulmuştur. Konakta organik yöntemler kullanılarak yetiştirilen üzüm bağlarından Cabernet Sauvignon, Merlot, Syrah ve Pinot Noir üretilmektedir.

  • Narince, Papaskarası ve Kalecik Karası üzümlerinden Riesling ve Petit Verdot’ya kadar uzanan büyük bir şarap üreticisi olan Chamlija, bölgenin en tanınmış isimlerinden biridir. Bağın kurucusu Mustafa Çamlıca’nın kızı İrem Çamlıca’nın yarattığı şişelerin etiketlerindeki özgün resimler sayesinde şişeleri her zaman kolayca tanınabilir.

  • Doğal ve yöresel şaraplarıyla tanınan Arcadia Vineyards, Bakucha Vineyard Hotel’e de ev sahipliği yapıyor. Burası şarap meraklıları için mükemmel bir konaklama yeridir. Üzüm bağları ve meyve bahçeleri arasında dolaşabilir, şarap içip yemek yiyebilirsiniz.

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