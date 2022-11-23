Bağcılığın anavatanı olarak kabul edilen Türkiye, dünyanın en eski şarap kültürüne ev sahipliği yapmasıyla öne çıkar. Arkeolojik kanıtlar, Güneydoğu Anadolu'da üzüm tohumlarının ve bağcılığın evcilleştirilmesinin tarihi için MÖ 5.000 ile 8.500 yılları arasını işaret eder. Şarap yapımının ilk izlerine Anadolu'nun en eski uygarlıkları olan Hattiler ve Hititler döneminde rastlanır.

Yaklaşık 7000 yıllık geçmişiyle dünyanın en eskilerinden olan Türkiye’nin şarap üreticileri, köklü bir zanaatın yeniden canlanmasında etkili rol oynuyor. Ülkenin dört bir yanındaki üzüm bağları, hem yerli hem de ithal üzüm çeşitlerinin yetiştirilmesinde ve üretiminde başarılı oluyor, ödüller kazanıyor ve uluslararası pazara damgasını vuruyor.

Şarap meraklıları için Türkiye, Ege kıyılarından Anadolu’nun gizli köşelerine kadar uzanan ve çoğunlukla keşfedilmemiş engin bir deniz gibidir.