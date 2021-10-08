16. Ayvalık Zeytin Festivali (28-31 Ekim 2021)

THY ile İstanbul'dan Edremit Koca Seyit Havalimanı'na giderken havada yaklaşık olarak 30 dakika kalıyorsunuz. Havalimanından Ayvalık merkeze servisler var ve yol yaklaşık 20 dakika sürüyor.

Ayvalık Zeytin Hasat Günleri, tarihi dokusuyla, doğal güzelliğiyle ve İstanbul'a yakınlığıyla son zamanlarda iyice popüler hale gelen Balıkesir'e bağlı şirin tatil beldesi Ayvalık'ı ziyaret etmek için harika bir fırsat. En son Aslıhan Gürbüz'ün de yerleşme kararı aldığı Kuzey Ege'nin zeytin ağaçlarıyla ünlü Ayvalık'ı, aynı zamanda önde gelen zeytinyağı markalarından pek çoğuna da ev sahipliği yapıyor. Bölge, her yıl zeytin hasadı sezonunu bir festival gibi kutluyor. Bu yıl 16. sı yapılacak ve 5 gün sürecek festivalde zeytin ağaçlarına adanmış seminerler, atölyeler ve etkinliklerden oluşan eksiksiz bir program var. Geçen sene korona virüs nedeni ile düzenlenemeyen Ayvalık Zeytin Festivali bu sene 28 Ekim'de. Festival boyunca şehrin ana meydanında (Cumhuriyet Meydanı) stantlar, seminerler, müzikal ve folklorik gösteriler yapılırken, Ayvalık'ın çeşitli mekanlarında bir dizi ilgili etkinlik de gerçekleştirilecek. Ayvalık Uluslararası Müzik Akademisi, Hakkıbey Yarımadası Tabiatı Koruma Alanı, Ayvalık Ticaret Odası, Küçükköy ve Yeni Mahalle etkinliklere ev sahipliği yapan lokasyonlardan sadece birkaçı. Katılımcılar ayrıca zeytin hasadı ile ilgili tüm süreçleri izlemek ve bunlara katılmak için Barbun Çiftliği'ne bir saha gezisi ile hasada şahitlik etme fırsatı bulacaklar. Festivallerde ayrıca hasat koşusu, yarımada boyunca bisiklet turu ve Ayvalık'ı denizden keşfetmek için tekne turu yapılacak. Ayvalık tostunu ve papalina balığını mutlaka deneyin.

Denizin içine dağılmış küçük 22 adasıyla doğal yaşamın hüküm sürdüğü Balıkesir en çok adaya sahip şehir unvanını taşıyor. Kaz Dağları ile ünlü doğal güzelliğinin yanı sıra tarihiyle de dikkat çeken Balıkesir tam anlamıyla bir turizm cenneti. Homeros’un destanında İda olarak geçen Balıkesir aynı zamanda şifalı sularıyla da ünlü. Monoton şehir yaşamınıza ara verip bu oksijeni bol toprakları ziyaret ederek nefes almak ve hasat şenliğine katılmak istiyorsanız biletinizi ayarlayın.