Börek sevenlerin en korkulu rüyası hamurunu açmaktır. Neyse ki bunun için kurtarıcı malzeme var: Tabii ki hazır yufka! Uğraştırıcı bir yükten kurtaran hazır yufka adeta hızır gibi imdadımıza yetişiyor. Ancak hazır yufkanın tadı ve kıvamı bir türlü el açması gibi olmuyor diyorsanız size müthiş bir ipucumuz var. Ustasından aldığımız bu sırla el açması tadında börekler hazırlamanız artık mümkün. İşte el açması kıvamında hazır yufkadan börek yapmanın püf noktaları…
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Özellikle çalışanlar ve vakti olmayanlar için kurtarıcı bir malzeme olan hazır yufka, mutfakta imdadımıza yetişiyor. Börekten vazgeçemeyenler için ya da misafirlerine sunum yapmak için hazır yufkadan yapılan börekler günümüzü kurtarabilir. Hazır yufka kullanarak el açması börekle benzer sonuçlar elde edebilirsiniz. İşte çıtır çıtır tadına doyamayacağınız el açması tadında hazır yufkadan çapılmış börek tarifi ve püf noktaları…
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HAZIR YUFKADAN BÖREK YAPMANIN PÜF NOKTALARI
İşin en önemli kısmı yufka seçimidir. Özellikle günlük, taze yufka satan yerlerde o gün içerisinde üretilmiş yumuşacık yufkalar tercih etmeye özen gösterin. Eğer günlük yufka satan bir yer bulamıyorsanız marketlerde satılan böreklik yufkaların olabildiğince en tazelerinden almaya çalışın. Böreğe tüm güzelliğini yufkalar vereceği için bu aşama oldukça önemli.
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İkinci en önemli noktası ise börekte kullanacağınız soslardır. El açması börek bile yapsanız unutmayın ki sossuz olmaz. Tüm yufkaların lezzetine lezzet katan en önemli aşama kesinlikle börek sosunu tam kıvamında ve güzel bir şekilde hazırlamaktır. Börekte kullanacağınız en önemli malzemelerden biri yumurtadır. Böreğin daha yumuşacık ve lezzetli olması için yoğurt ya da süt veya ikisi birlikte sosların içerisinde kullanabilirsiniz.
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Şimdi geldik en önemli sırlarından birine! Böreğinizin kıyır kıyır olmasını istiyorsanız sirke, puf puf kabartmak için ise soda kullanmalısınız.
Sıvı yağ veya eritilmiş tereyağı da böreklerin kurumasına engel oluyor ve eşsiz bir lezzet katıyor.
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Sıra iç harcına geldiyse en güzel malzemeleri kullanmalısınız. Birbirinden farklı börek iç harçları hazırlamak mümkün. Bunları hazırlarken kuru olmamalarına özen göstermek gerekiyor. Örneğin kıymalı bir iç harç için mutlaka orta yağlı kıyma kullanmak önemli püf noktalarından biridir. Aynı şekilde patatesli iç harçlar için içerisinde tereyağı, soğan gibi ona lezzet katan malzemeler kullanmak şart. Peynirli iç harçlarda da tam yağlı peynirler kullanmak böreklerin lezzetlenmesi için önemli sırlardan. İç harçlarınızı peynirli yapıyorsanız harcı yumurta, süt, eritilmiş tereyağı gibi malzemelerle karıştırarak daha farklı ve efsane sonuçlar da elde edebilirsiniz.
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