Kayseri ve Kastamonu arasındaki yıllardan beri gelen pastırma yarışı bu kez sosyal medyaya yansıdı. Daha önce ünlü gurme Vedat Milor ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Kastamonu pastırmasını övmesiyle gündem konusu olan hangi ilin pastırması daha lezzetli sorusuna şimdi ise sosyal medyada cevap aranıyor. Ünlü Gurme Vedat Milor’un “hangi ilin pastırması daha lezzetli” anketi, Kayseri ile Kastamonu’yu bir kez daha yeniden karşı karşıya getirdi. Tatlı atışmaların yaşandığı ankete yapılan yorumların bazıları ise gülümsetti.
Anketi, Kayseri yüzde 55 ile önde götürüyor
Ünlü Gurme Vedat Milor’un “Bugün gelinen noktada yaptıkları pastırmaların lezzetiyle sizce hangi ilimiz diğerine kıyasla daha öne çıkıyor?” başlığıyla Twitter hesabından anket başlattı. “Kayseri pastırması mı?, Kastamonu Pastırması mı?” anketinde 120 bin kişi oy kullandı. Oy verenlerin yüzde 54,8’i Kayseri pastırması daha lezzetli derken, yüzde 45,2’si ise tercihini Kastamonu pastırmasından yara kullandı.
Pastırmada Kayseri ve Kastamonu kapışması zaman zaman yaşanıyor
Sosyal medyadaki ankete kısa sürede binlerce yorum yapıldı. Belediyelerden sivil toplum kuruluşlarına birçok kurum ve kuruluş yorumlarıyla oy oranlarını yükseltmeye çalıştı. Kastamonu Belediyesi, “Kayseri pastırmasının adı, Kastamonu pastırmasının tadı var” derken, Kayseri Kocasinan Belediyesi ise, “Kastamonu denildiğinde aklıma; İnebolu kestanesi, Azdavay armudu, Araç ceviz ve kızılcığı, Taşköprü eriği ve sarımsağı geliyor ama Pastırma demek Kayseri demektir” yorumunda bulundu.
Daha önceden de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kendisine ikram edilen Kastamonu pastırmasını yedikten sonra ‘mantıda Kayseri, pastırmada Kastamonu’ diyerek Kastamonu pastırmasının lezzetini övmüştü.
“Doğal yöntemlerle ürettiğimiz Kastamonu pastırması, ağızda kum gibi dağılır”
Ünlü gurme Vedat Milor tarafından sosyal medya üzerinden başlattığı bir anketin olduğunu belirten Pastırma Üreticisi Ömer Karabıyıkoğlu, “Kastamonulular olarak belli bu ankette geride olabiliriz ama biz biliyoruz ki Kastamonu pastırması, Kayseri pastırmasından daha doğal, daha lezzetli, bizimkisi fabrikasyon bir üretim değil. O yüzden çok emek sarf ederek yapıyoruz. Bizim ürünlerimiz tamamen doğal yollarla yapılmaktadır. Doğal olarak kuruturuz, bütün aşamalarında el emeğimiz göz nurumuz vardır. Bizim kesimimizle birlikte bu ağızda kum gibi dağılan kıvamda çok farklı bir lezzet oluşturmaktadır. Bütün Türkiye’ye sesleniyoruz, Kastamonu pastırmasının kesimi tamamen farklıdır ve çemenimiz farklıdır. Eğer lezzet düşkünü insanlarımız var ise Kastamonu pastırmasını mutlaka bir kez denemelerini tavsiye ediyorum” dedi.
“Kastamonu pastırmasının lezzetini tüm ülkemize tanıtacağız”
Vedat Milor’un daha önceden Kastamonu ziyaretinde pastırmanın lezzetini tescillediğini söyleyen Ömer Karabıyıkoğlu, “Vedat Milor’un da Kastamonu pastırmasını severek tükettiğini biliyoruz. Geçtiğimiz yıl Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’da dediği gibi, bizim pastırmamızın lezzeti Kayseri’ninkinden çok daha üstün. Cumhurbaşkanımız, ‘mantıda Kayseri, pastırmada Kastamonu’ demiştir. Bizler, tüm ülke geneline bir şekilde ulaşarak pastırmamızın lezzetinin tanıtımını yapacağımızı düşünüyoruz.
Karabıyıkoğlu, şöyle konuştu: “Anketlerde ne çıkarsa çıksın, Kastamonu pastırmasının lezzetinin, Kayseri’den üstünlüğü inkar edilemez. Bizim pastırmamız bir numaradır. Herkesin de Kastamonu pastırmasını tatmasını tavsiye ediyoruz”
“Anketlerde Kayseri’nin önde çıkması Kastamonu pastırmasının lezzetini değiştirmez”
Anketlerde Kayseri pastırmasının önde çıkmasının Kastamonu pastırmasının daha lezzetli olduğunun gerçeğini değiştirmeyeceğini söyleyen Kastamonu Pastırması üreticisi Turgay Kapucuoğlu da, daha önceden Vedat Milor’un Kastamonu pastırmasından tükettiğini hatırlatarak, “Diğer gurmelerde pastırmamızdan yedi. Gurmelerimiz bilir Kastamonu pastırmasının özelliğini ve tadını, pastırma tüketen kesim Kastamonu’nun farkını bilir. Ankette Kayseri önde çıkabilir ama bu bizim Kastamonu pastırmamızın tadını ve lezzetini değiştirmez. Bizler genellikle az üretim yapıyoruz. Az olduğu içinde özenerek yapıyoruz ve doğal yollarla yapmaya çalışıyoruz. Doğal olarak ürettiğimiz bir ürünü, tabii ki de fabrikasyon olarak yapılan bir üründen lezzetli olması kaçınılmaz. Bizler, pastırmamızın lezzetini korumak için hiçbir zaman fabrikasyon üretime dönmedik. İmalatını doğal olarak sürdürüyoruz. Lezzet olarak tabii ki Kastamonu pastırması, Kayseri’den çok daha üstündür” diye konuştu.
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