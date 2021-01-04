Pastırmada Kayseri ve Kastamonu kapışması zaman zaman yaşanıyor

Sosyal medyadaki ankete kısa sürede binlerce yorum yapıldı. Belediyelerden sivil toplum kuruluşlarına birçok kurum ve kuruluş yorumlarıyla oy oranlarını yükseltmeye çalıştı. Kastamonu Belediyesi, “Kayseri pastırmasının adı, Kastamonu pastırmasının tadı var” derken, Kayseri Kocasinan Belediyesi ise, “Kastamonu denildiğinde aklıma; İnebolu kestanesi, Azdavay armudu, Araç ceviz ve kızılcığı, Taşköprü eriği ve sarımsağı geliyor ama Pastırma demek Kayseri demektir” yorumunda bulundu.

Daha önceden de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kendisine ikram edilen Kastamonu pastırmasını yedikten sonra ‘mantıda Kayseri, pastırmada Kastamonu’ diyerek Kastamonu pastırmasının lezzetini övmüştü.