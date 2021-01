“Kayseri gibi her yere yayılmasın, yöresel kalsın ama kaliteli kalsın”

Kayseri pastırması gibi her yere yayılmasından ziyade yöresel ve kaliteli bir şekilde Kastamonu pastırmasının kalmasını temenni eden Salcı, şöyle devam etti: “Bizim Kastamonu pastırmasını eski geleneksel usullerle doğrama şekli vardır. Ayrıca doğada kuruduğu için Kastamonu pastırmasının lokum gibi ağızda eriyen bir lezzeti vardır. Kayseri pastırması veya diğer pastırmalarda böyle bir olayı göremezsiniz. Ağza kayış gibi gelen ağzınızda gevelediğiniz bir et parçası olmuş oluyor. Ancak yemeklerde kullanabiliyorsunuz. Pastırmayı çok pazarlamak, çok yere yaymak, çok fazla marketlere ulaştırmak Kayseri pastırmasının kaliteli olduğu anlamına gelmiyor. Bir vatandaşlar olarak doğallığın, lezzetin, kalitenin her zaman yanındayım. Böyle olmasını da istiyoruz. Ben şahsen Kayseri gibi her yere yayılmasından daha ziyade yöresel kalsın ama kaliteli kalsın isterim”