Kiminki daha lezzetli

Mersinin Tarsus ilçesinde "ana yemek", Hatayın Reyhanlı ilçesinde ise "soğuk meze" olarak tüketilen humus, iki kentin ustaları arasında lezzet rekabeti yaşatıyor. Mersinde yapılan, nohudun tokmak yardımıyla ezilip tahinle harmanlanmasıyla hazırlanıyor. Çeşitli baharatlar ve tereyağı eklenerek "ana yemek" olarak günün her öğününde tüketilen "Tarsus humusu", pastırmalı, sucuklu ve sade çeşitleriyle sofralardaki yerini alıyor. Hatayın Reyhanlı ilçesinde ise "Reyhanlı humusu" adıyla bilinen lezzet, üzerindeki zeytinyağı, domates, turşu ve yeşillik süslemeleriyle genellikle "soğuk meze" olarak tüketiliyor. Gastronomide söz sahibi Mersin ve Hatayda hazırlanışı da farklılık gösteren humus, iki ilçe arasında lezzet rekabeti yaşatıyor. Mersin ve Hataydaki ustalar, "en lezzetli humus"un kendi kentlerine ait olduğunu savunurken, bu lezzet her kesimin damak tadına hitap ediyor ve bölgede sıkça tüketiliyor.

Lahmacun

Güneydoğu Anadolu Bölgesinin öne çıkan gastronomi kentlerinden Gaziantep ve Şanlıurfanın paylaşamadığı tescilli lezzet lahmacun, soğanlı ve sarımsaklı seçenekleriyle iki kent arasında tatlı bir rekabet yaşatıyor. Kültür turizmi noktasında her yıl binlerce turisti ağırlayan Gaziantep ve Şanlıurfa, konuklarına sunduğu eşsiz mutfaklarıyla hem göze hem de mideye hitap ediyor. İki kentin vazgeçilmez lezzetleri arasında yer alan lahmacun ise boyutları ve içerisinde kullanılan malzemelerle birbirinden ayrılırken, hem Gaziantep hem de Şanlıurfadaki ustalar, tescilli olan lezzetlerinin daha iyi olduğunu savunuyor. Antep lahmacunu"nun en önemli özelliği, sarımsaklı olması. Domates, koyun eti, maydanoz, kırmızı ve yeşil biber ile farklı bir tada ulaşan lahmacun, lokantalarda ya da mahalle fırınlarında pişiriliyor. Gaziantep lahmacununda maydanoz, domates, et, biber ve sarımsak tercih ediliyor. Şanlıurfa lahmacununda ise ağırlıklı soğan tercih ediliyor. Onun haricinde domates, biber ve et kullanılıyor. Şanlıurfa lahmacunu biraz daha yuvarlak yapılıyor. Antep lahmacununu ise oval şekilde oluyor. Kendine has mutfağı, birbirinden lezzetli yemekleriyle öne çıkan Şanlıurfanın 2018de coğrafi işaretle tescillenen "Urfa lahmacunu", yöre halkı tarafından "kıymalı" olarak da adlandırılıyor. Soğanlı hazırlanan lahmacunlar, hem lokantalarda hem de mahallerdeki fırınlarda pişiriliyor. Urfadaki lahmacunun en önemli özelliği, içerisine giren isot, domates salçası, tarlalardan üretilen ürünlerden oluşması. Aynı zamanda çok çok önemli olan et de kendi hayvanlarından.