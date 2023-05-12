Leziz pizza tarifi!

PİZZA SOSU NASIL HAZIRLANIR?

Domatesleri alın ve kabuklarını soyun. Rendenin küçük tarafı ile domatesleri rendeleyin. Sosu hazırlamak için tavayı çıkartın. Tavaya domatesi, salçayı, şeker yağı ve baharatları ekleyin ve iyice pişirene kadar karıştırın. Pizza sosunu kaynayana kadar karıştırın ve bekleyin. Kaynamaya başladıktan sonra ocağın altını biraz daha açın ve 5 dakika daha pişirin kıvama gelince kapatın.