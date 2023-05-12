Leziz pizza tarifi!

-
Yaş farketmeksizin 7'den 70'e birçok kişinin severek tükettiği pizzayı, dışarıdan sipariş etmek yerine kolayca evinizde hazırlayabilirsiniz. Hem daha sağlıklı hem de daha lezzetli olacak, evdeki malzemeleri değerlendirebileceğiniz pizza tarifini sizler için derledik.
-
-
EVDE PİZZA MALZEMELERİ NELER?
Pizza hamuru için gerekli malzemeler:
Yarım paket yaş maya
Tuz
3 – 4 su bardağı un
Pizza sosu için gerekli malzemeler:
1 çorba kaşığı domates salçası
4 çorba kaşığı zeytinyağı
3 adet domates
1 tatlı kaşığı şeker
1 tutam karabiber
1 tatlı kaşığı tuz
1 tutam kırmızı biber
1 diş sarımsak tercihen ince kıyılmış
Pizzanın üstü için gerekli malzemeler:
Kaşar peyniri
Mantar
Sucuk
Zeytin
Tane Mısır
Roka
Ton Balığı
İsteğe göre ek malzemeler
-
PİZZA HAMURU NASIL YAPILIR?
Hamur için yarım paket yaş mayayı ılık suda eritin. Unu bir kap içerisine alın ve maya karışımıyla birleştirin. Tuzunuzu ilave edin. Hamuru kulak memesi kıvamına gelene kadar yoğurun. Kıvam alan hamurun üzerine bir bez serip oda sıcaklığında 1 saat kadar dinlendirmeye bırakın.
-
PİZZA SOSU NASIL HAZIRLANIR?
Domatesleri alın ve kabuklarını soyun. Rendenin küçük tarafı ile domatesleri rendeleyin. Sosu hazırlamak için tavayı çıkartın. Tavaya domatesi, salçayı, şeker yağı ve baharatları ekleyin ve iyice pişirene kadar karıştırın. Pizza sosunu kaynayana kadar karıştırın ve bekleyin. Kaynamaya başladıktan sonra ocağın altını biraz daha açın ve 5 dakika daha pişirin kıvama gelince kapatın.
-
PİZZA NASIL PİŞİRİLİR?
Pizzayı pişireceğiniz tepsiyi alın ve yağlayın. Hamuru el yordamıyla veya merdane yardımı ile açın sonra tepsiye yayın. Pizza malzemelerini dilediğiniz sırayla hamurunuzun üstüne serin. Fırını 200 derecede ısıtın. Pizzayı önceden ısıtılmış fırına koyun. Pizza hazır olmaya yakınken üzerine kaşar peyniri serpin. Malzemelerin hepsi pişince, hazır! Afiyet olsun.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!