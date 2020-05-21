Lezzetli ve özel 10 farklı pilav

Mastuva
Malzemeler
- 2 kg ayran
- 300 gr pirinç
- 125 gr tereyağı
Mastuva nasıl yapılır?
Pirinçler ayıklanıp yıkandıktan sonra geniş bir tencereye bırakılır ve ayran ilave edilir. Tencereye konulan malzeme normal yanan bir ocağın üstünde karıştırılmaya başlanır. Ayranın bozulmaması için tahta bir kaşıkla ara verilmeksizin sürekli karıştırılır. Ayran kaynamaya başladıktan sonra karıştırma işlemi bir müddet devam eder. Pilav katı hale gelinceye kadar ateşte bırakılır. Katılaşan pilav ateşten alınarak ortası boşaltılmış vaziyette kaba konulur. Kızartılan tereyağı ortası boşaltılan pilavın içine dökülür ve servis yapılır.
Perde Pilavı
Malzemeler
- 1,5 kilo tavuk
- 750 gr pirinç
- 150 gr badem içi
- 250 gr tavuk ciğeri
- Tarçın
- Tereyağı
- Karabiber ve tuz
Dış tarafı için
- 6 yumurta
- 100 gr margarin
- 2 yemek kaşığı zeytinyağı
- 1 kahve fincanı tavuk suyu
- Alabildiğince un ve tuz
Perde pilavı nasıl yapılır?
Bir kaba yumurta kırılır. Eritilmeden margarin, tuz, zeytinyağı ve bir kahve fincanı tavuk suyu eklenip karıştırılır. Bu karışıma yavaş yavaş un ilave edilir. Hamur kıvamı tutunca, biri büyük biri küçük iki bezeye ayrılır. Bezeler on dakika dinlendirilir. Perde pilavının yapılacağı tencere katı yağ ile iyice yağlanır. Tencerenin dibine badem dizilir. Büyük beze oklava ile 1 cm kalınlığında açılır. Yağlanan tencereye kenarını kapatacak ve dışarı sarkacak şekilde döşenir. İç pilavın yapılışı: Tavuklar haşlanır, kemiklerinden ayrılıp tava ve ızgarada kızartılır. Pirinç tuzlu suda 20 dakika ıslatılır. Bademler haşlanıp kabukları soyulur. Ciğerler kuşbaşı doğranıp haşlanır. Pirinç rengi değişmeyecek şekilde yağda kavrulur. İç pilav gibi pişirilir. Kaynarken içine bademler eklenir. Pilav pişmeye yakın içine ciğer ilave edilir. Pilav demlendikten sonra ise üzerine karabiber ve tarçın ekilir. Hamur döşenmiş tencereye, pilav ve haşlanmış tavuk kat kat dizilir. En üste de daha önce ayırdığımız küçük hamur bezesi oklava ile açılarak kapak şekilde örtülür ve hava almaması sağlanır. Hamurun üstü yağlanır. 180 derece fırında kızarıncaya kadar pişirilir. Piştikten sonra ters çevrilerek servis yapılır.
Özbek Pilavı
Malzemeleri
- 500 g kemiksiz, kuşbaşı kuzu eti
- 4 su bardağı su
- 2,5 tatlı kaşığı tuz
- 1 orta boy soğan
- 2 orta boy havuç
- 180 g tereyağı
- 2 su bardağı pirinç
- 2 tatlı kaşığı karabiber
Özbek pilavı nasıl yapılır?
Et kısık ateşte kendi suyu ile yaklaşık 40 dakika pişirilir. Daha sonra su ve yarım tatlı kaşığı tuz eklenir, yumuşayıncaya kadar kısık ateşte pişirilmeye devam edilir. Bu arada soğan küçük küçük; havuç kibrit çöpü şeklinde doğranarak yağda, kısık ateşte ara sıra karıştırılarak kavrulur. Et, suyunu çekince havuç karışımına eklenir. Birkaç kez çevrilir ve tencerenin dibine yayılır. Üzerine pirinç, 500 ml su ve tuz eklenerek kaynamaya bırakılır. Önce orta, sonra kısık ateşte suyunu çekene kadar 15-20 dakika pişirilir. Karabiber serpilir ve üzerine peçete konup 20 dakika dinlendirilir.
Lüşeli Pilav
Malzemeler
- 1 demet lüşe (karların erimesiyle birlikte dağların eteklerinden toplanan bir çeşit pancar otu)
- 2 su bardağı pirinç
- Yeterince su
- Tuz
Lüşeli pilav nasıl yapılır?
Lüşe ayıklandıktan sonra pişirilir ve süzgeç yardımıyla suyu süzülür. Pirinçle birlikte yağda 5 dakika kavrulur. Üzerine su ve tuz eklenerek kısık ateşte pişmeye bırakılır. Suyunu çektikten sonra bir süre dinlendirilerek servis edilir.
Acem Pilavı
Malzemeler
- 250-300 gram kuşbaşı kuzu eti
- 1 kuru soğan,
- 750 gram havuç,
- 3 su bardağı pirinç,
- Karabiber, kırmızı pul biber, az miktar tarçın, yağ
Havuç ekşilemesi için ise;
- 500 gram rendelenmiş havuç,
- sumak (ekşi ahıdı) ya da nar ekşisi,
- 2-3 diş dövülmüş sarımsak,
- tuz ve kuru nane
Acem pilavı nasıl hazırlanır?
Kuşbaşı et haşlanır. Suyundan ayrılan ete ince doğranmış kuru soğan, rendelenmiş havuç ve yağın bir kısmı ilave edilerek kavurma işlemi yapılır. Et suyu ile pilavın suyu ayarlanır ve havuç ilave edilir, daha önceden sıcak su ile haşlanmış pirinç yıkanarak suya bırakılır, kaynadıktan sonra orta ateşte pişirilir ve ayrılan yağ ile pilav yağlanır. Pilav dinlendirilir tabağa alınır. Üzerine karabiber, kırmızı pul biber, bir miktar tarçın ilave edilir. Et, pilav üzerine yerleştirilerek servise sunulur.
Havuç Ekşilemesi: Rendelenmiş havuç salata kabına alınır, sumak ya da nar ekşisi eklenir. Dövülmüş sarımsak ve tuz ilave edilir. Ekşilemenin yüzüne bolca kuru nane ilave edilerek pilavla birlikte tüketilir.
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