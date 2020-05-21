Lezzetli ve özel 10 farklı pilav

Konuralp Pilavı

Halk dilinde kasaba pirinci olarak anılan Konuralp Pirinci'nin tarihi 1800’lü yıllara dayanmaktadır. Yöreye özgü geçmişi ve “Osmanlı Saray Mutfağının Pirinci” olarak adlandırılan Konuralp Pirinci zamanının vazgeçilmez lezzet kaynaklarından biri olarak varlığını bugüne kadar sürdürmüştür. Tarifimiz 16 kişiliktir.

Malzemeler

8 su bardağı Konuralp Pirinci

1 kg kemik (6 su bardağı kemik suyu için)

1 kg dana kuşbaşı et

Yarım kg nohut

Yarım su bardağı sıvı yağ

1 çay kaşığı karabiber

1 tatlı kaşığı tuz

2 yemek kaşığı salamura tuz

6 su bardağı su





Konuralp pilavı nasıl hazırlanır?

Kemikler bir gece önceden soğuk suda bekletilir, iyice yıkanır ve bir tencereye alınır. Tencereye alınan kemikler, üstüne çıkacak miktarda suyla iliği çıkana kadar yaklaşık 1-1,5 saat kaynatılır. Ardından bir süzgecin üzerine temiz tülbent serilir ve kemik suyu tortularından arındırılarak temiz bir kabın içine alınır.

Sekiz su bardağı Konuralp Pirinci iki yemek kaşığı salamura tuzla birlikte ılık suda 1-2 saat bekletilir. Ardından pirinçlerin kırılmaması için süzgeç yardımıyla el değmeden bol soğuk su ile iyice durulanır. Bir tencerede altı su bardağı kemik suyu ve altı su bardağı su birlikte kaynatılır. Kaynayan suya önceden haşlanmış nohut ve haşlanıp, didiklenmiş kuşbaşı etler ile tuz ve karabiber eklenerek kaynatılır. Daha sonra ıslatılan pirinçler ilave edilir ve kısık ateşte 10 - 15 dakika suyunu çekene kadar pişirilir. Ateşten alınan pilav bir oklava yardımıyla içten dışa doğru yavaşça karıştırılarak 30 dakika demlenmeye alınır. Demlenme işlemi yapılırken pilav tenceresi bir sofra bezine sarılır.

Ev işi yufka veya ince lavaş ılık suda ıslatılır ve sofra bezine sarılarak servise kadar yumuşak kalması sağlanır. Demlenen pilav, bir tepsiye aktarılır, üstüne yufkalar veya ince lavaş serilerek servis edilir.