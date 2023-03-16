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Kahvaltı sofralarına, akşam yemeklerine pratik ve farklı lezzet arayanlar için patlıcanlı börek mükemmel bir seçim olacaktır. Hem kolay hazırlanıyor, hem de lezzeti damaklarda şenlik yaratıyor. İşte çıtır çıtır patlıcanlı börek tarifi...
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PATLICANLI BÖREK MALZEMELERİ
2 adet hazır yufka
Sos için;
8 yemek kaşığı su
8 yemek kaşığı sıvı yağ
2 yemek kaşığı üzüm sirkesi
1 yemek kaşığı un
İç harcı;
3 yemek kaşığı sıvı yağ
1 adet soğan
2 adet yeşil biber
1 adet domates
1 yemek kaşığı domates salçası
3 adet patlıcan
1 çay kaşığı karabiber
1 çay kaşığı toz biber
1 çay kaşığı tuz
Üzeri için;
1 yumurta sarısı
Çörek otu
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PATLICANLI BÖREK NASIL YAPILIR?
İlk olarak patlıcanları ufacık küpler halinde doğrayın ve tuzlu suyun içerisinde yarım sata bekletin.
Suyunu süzdüğünüz ve kuruttuğunuz patlıcanları kenara alın.
Tencereye yağ koyarak patlıcanları kızartın.
Soğanları rendeleyin. Biberler ile birlikte kavurun. İçerisine salça ve patlıcanları ilave edin. Patlıcanlar renk alınca kenara alın. Bir adet yufkayı ikiye katlayın ardından tekrar katlayın.
Son olarak yufkayı katladığınızda üçgen şeklinde kesin ve 1 yufkadan toplamda 16 adet üçgen elde edin.
Üçgen yufkanın üzerine bir fırça yardımıyla hazırladığınız sos karışımından sürün. İç harcını geniş tarafına koyun ve kenar kısımlarını içe doğru katlayın.
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Kalan sos karışımına yumurta sarısını ekleyin ve güzelce karıştırın.
Diğer yufkaya da aynı işlemi uyguladıktan sonra yağlı kağıt serili tepsiye börekleri dizin. Böreklerin üzerine hazırladığınız sostan sürün.
Üzerlerine çörek otu serptiğiniz börekleri 180 derece fırında 40 dakika pişirin.
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