Şehirleri rekabete sokan lezzetler

Kaşar

Trakyanın zengin bitki örtüsü, Karsın ise yüksek rakımının oluşturduğu iklimsel özellikler, her bir peynire farklı özellik katsa da üreticiler kendi yöresinin peynirinin daha lezzetli olduğunu savunuyor. Trakyalı peynir üreticileri "Karslılar peynir yapmayı bizden öğrendi" diyerek rekabeti kızıştırırken, Karslı üreticiler ise "kaşarın lezzetlisi yüksek rakımda beslenen hayvanın sütünden olur" diyerek peynirlerini övüyor.

Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Soner Ilık, Kırklareli eski kaşarının lezzetini Istranca Dağlarının eteklerinde zengin coğrafyada beslenen hayvanların sütünden aldığını söyledi. Kentte 41 peynir üretim tesisinin olduğunu ifade eden Ilık, yıllık 12 milyon avro ihracat gerçekleştirdiklerini belirtti. Ilık "Kars kaşarının sadece adı olduğunu söylüyorum. Kars kaşarının adı, Kırklareli eski kaşarının da tadı var. Bizim eski kaşarımızı yiyen mutlaka bu tattan bir daha vazgeçmiyor. Mutlaka Kars kaşarı da güzel, ben onu da yedim ama benim damak tadım Kırklareli (Trakya) eski kaşarımıza uygun çünkü bizim eski kaşarımız tamamen koyun sütünden üretiliyor. Karsın kaşar ustaları zamanında Kırklarelinden özel olarak oraya gönderilmiş kişilerdir. Karslılar eski kaşarı Kırklarelili ustalardan öğrendi." dedi. Edirneli peynir ustası Cevdet Girgin (71) her yıl Karsa Edirneden peynir ustalarının imalata gittiğini ifade eden Girgin, şöyle devam etti: "Karsa lezzeti Trakya götürdü. Her yıl 60, 70 işçimiz Karsa gidiyor. Köylerinde, merkezinde, mandıralarda kaşar peyniri yapıyorlar. Bizim köyün ustaları oraya gitmeseydi Kars kaşarı meşhur olmazdı. Oranın sütü de güzel ve doğal. Doğal olduğu zaman tadı da güzel oluyor. Mevsimlik işçilerimiz Karsta çalışmaya devam ediyor." Malkara Ticaret ve Sanayi Odası Genel Sekreteri Sinan Beşer ise Malkara (Trakya) eski kaşarının yörede yetişen mürdümük, diğer çeşitli otlar ve kekikle beslenen koyun, keçi ve ineklerin sütünün karışımından yapıldığını söyledi. "Evliya Çelebi Seyahatnamesinde Malkaraya geldiğini ve buranın kaşkavalı (kaşar peyniri) ile balının meşhur olduğundan bahsediyor. Biz de bundan yola çıkarak tescil çalışmalarına başlamıştık ve çalışmaların sonunda 2017 yılında coğrafi işaret tescili aldık." dedi.

Karsta üretilen eski Kars kaşarı da tüketicilerden rağbet görüyor. İlkbahar mevsiminden itibaren hayvanlarını yaklaşık 1700-3000 rakımlı yaylalarda besleyen besiciler, ineklerinden lezzetli ve taze süt elde ediyor. Karsın zengin bitki örtüsüyle kaplı yaylalarında beslenen ineklerden elde edilen bu sütler, daha sonra yayladan mandıralara ulaştırılıyor. Mandıralarda süzülen sütler, ardından kazanlara aktarılıp pişirildikten sonra birkaç işlemin ardından peynire dönüştürülüyor. Eski kaşar peynirinin üretim aşamalarında sadece süt, tuz ve şirden mayası kullanılıyor. Kafkas Üniversitesi Rektörlüğünün başvurusu üzerine 2015 yılında coğrafi işaretle tescillenen Kars kaşarı, kendine has yumuşak aroması, açık mısır sarısı rengi ve yağlı hoş tadıyla Anadoludaki diğer kaşarlardan farklılık gösteriyor. Peynirin tescillenmesinde görev alan Kafkas Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mithat Şahin, Kars kaşarının üretiminin Cumhuriyetin ilk yıllarına dayandığını ifade ederek, "Türkiyenin farklı yerlerinden girişimciler gelerek, burada kaşar üretimine başlamış daha sonra yöre ahalisi öğrenerek ve coğrafyaya da uygun bir ürün olduğu için kaşar üretimi o tarihten günümüze kadar devam etmiştir." dedi. Karsın yüksek rakımda yer aldığını ve bitki örtüsünün de çeşitlilik gösterdiğini anlatan Şahin, "Kars 1760 metre rakımda kurulmuş bir şehir ve 3 bin 200 metreye kadar çıkan yükseltileri vardır. Yaz aylarında, hayvanlar sürekli yeşil ve çiçekli bitki tüketmektedir. Vatandaşlar, elde ettikleri sütlerle kaşar üretiyor." diye konuştu. Kaşarın maya ve tuz hariç herhangi bir katkı maddesi içermediğini vurgulayan Şahin, "Son işçilik el ile yapılır yani usta marifetiyle göbek kesme yöntemi kullanılarak üretilir ve en az kırk gün çardak dediğimiz doğa şartlarında, kuzey rüzgarına maruz kalarak kurutulduktan ve olgunlaştırıldıktan sonra tüketime sunulan bir üründür." dedi.