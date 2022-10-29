Şehirleri rekabete sokan lezzetler

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Peynir
Lezzetiyle tercih edilen Erzincan tulum peyniri ve Karaman Divle obruk peyniri, zaman zaman üreticiler arasında tatlı rekabete de konu oluyor.
Erzincanın yüksek rakımlı yaylalarında beslenen akkaraman koyunu ile kıl keçisinin sütünden üretilen ve 4 ay olgunlaşması beklenen coğrafi işaretli Erzincan tulum peyniri, hayvanlarını yaylalarda besleyen göçerlerin sağdıkları sütü, Kemah tuzu ve doğal olarak yapılan peynir mayası (şirden) ile birleştirmesiyle elde ediyor. Üretilen peynir, daha sonra koyun postundan yapılan tulumlar, plastik bidonlar ile vakumlu ambalajlara konularak satışa sunuluyor.
Divle obruk peyniri, Karamanın bir tarafı Toros dağlarına dayalı Ayrancı ilçesinde üretiliyor. Yörede nisan ayında başlayan peynir yapımı, ağustos ayının başına kadar devam ediyor. Koyun ve keçilerden sağılan sütler, asırlardır aynı yöntemle peynir yapılıyor. Üretilen peynirler, daha sonra özel olarak kadınlar tarafından temizlenen ve dikilen kuzu ve oğlak derilerine basılıyor. Peynir, bu derilerde olgunlaşması için Divle köyünde bulan mağaraya konuluyor. Peynir, ekim ayının ortalarından sonra mağaradan çıkartılıp, tüketiciye sunuluyor. Divle obruk peynirinin Fransızların dünyaca ünlü "rokfor" peynirine benzetiliyor. Obruk mağarası 250 metre uzunluğunda, 36 metre derinliğinde. Yaz kış ortalama sıcaklık derecesi 7 derece. Nem oranı da yüzde 99. Mağaranın mikroflora ve bakteri yapısının başka bir örneği yok. Bu tulumlar ilk konduğunda beyaz olur. 1,5 ay sonra tulumda, beyazımsı, mavimsi bir küf oluşur. Birkaç ay sonra bu kırmızıya dönüşür. 5 ayı tamamladığında kıpkırmızı rengi alır. Bu şu demektir; artık peynir olgunlaşmıştır.
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Kaşar
Trakyanın zengin bitki örtüsü, Karsın ise yüksek rakımının oluşturduğu iklimsel özellikler, her bir peynire farklı özellik katsa da üreticiler kendi yöresinin peynirinin daha lezzetli olduğunu savunuyor. Trakyalı peynir üreticileri "Karslılar peynir yapmayı bizden öğrendi" diyerek rekabeti kızıştırırken, Karslı üreticiler ise "kaşarın lezzetlisi yüksek rakımda beslenen hayvanın sütünden olur" diyerek peynirlerini övüyor.
Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Soner Ilık, Kırklareli eski kaşarının lezzetini Istranca Dağlarının eteklerinde zengin coğrafyada beslenen hayvanların sütünden aldığını söyledi. Kentte 41 peynir üretim tesisinin olduğunu ifade eden Ilık, yıllık 12 milyon avro ihracat gerçekleştirdiklerini belirtti. Ilık "Kars kaşarının sadece adı olduğunu söylüyorum. Kars kaşarının adı, Kırklareli eski kaşarının da tadı var. Bizim eski kaşarımızı yiyen mutlaka bu tattan bir daha vazgeçmiyor. Mutlaka Kars kaşarı da güzel, ben onu da yedim ama benim damak tadım Kırklareli (Trakya) eski kaşarımıza uygun çünkü bizim eski kaşarımız tamamen koyun sütünden üretiliyor. Karsın kaşar ustaları zamanında Kırklarelinden özel olarak oraya gönderilmiş kişilerdir. Karslılar eski kaşarı Kırklarelili ustalardan öğrendi." dedi. Edirneli peynir ustası Cevdet Girgin (71) her yıl Karsa Edirneden peynir ustalarının imalata gittiğini ifade eden Girgin, şöyle devam etti: "Karsa lezzeti Trakya götürdü. Her yıl 60, 70 işçimiz Karsa gidiyor. Köylerinde, merkezinde, mandıralarda kaşar peyniri yapıyorlar. Bizim köyün ustaları oraya gitmeseydi Kars kaşarı meşhur olmazdı. Oranın sütü de güzel ve doğal. Doğal olduğu zaman tadı da güzel oluyor. Mevsimlik işçilerimiz Karsta çalışmaya devam ediyor." Malkara Ticaret ve Sanayi Odası Genel Sekreteri Sinan Beşer ise Malkara (Trakya) eski kaşarının yörede yetişen mürdümük, diğer çeşitli otlar ve kekikle beslenen koyun, keçi ve ineklerin sütünün karışımından yapıldığını söyledi. "Evliya Çelebi Seyahatnamesinde Malkaraya geldiğini ve buranın kaşkavalı (kaşar peyniri) ile balının meşhur olduğundan bahsediyor. Biz de bundan yola çıkarak tescil çalışmalarına başlamıştık ve çalışmaların sonunda 2017 yılında coğrafi işaret tescili aldık." dedi.
Karsta üretilen eski Kars kaşarı da tüketicilerden rağbet görüyor. İlkbahar mevsiminden itibaren hayvanlarını yaklaşık 1700-3000 rakımlı yaylalarda besleyen besiciler, ineklerinden lezzetli ve taze süt elde ediyor. Karsın zengin bitki örtüsüyle kaplı yaylalarında beslenen ineklerden elde edilen bu sütler, daha sonra yayladan mandıralara ulaştırılıyor. Mandıralarda süzülen sütler, ardından kazanlara aktarılıp pişirildikten sonra birkaç işlemin ardından peynire dönüştürülüyor. Eski kaşar peynirinin üretim aşamalarında sadece süt, tuz ve şirden mayası kullanılıyor. Kafkas Üniversitesi Rektörlüğünün başvurusu üzerine 2015 yılında coğrafi işaretle tescillenen Kars kaşarı, kendine has yumuşak aroması, açık mısır sarısı rengi ve yağlı hoş tadıyla Anadoludaki diğer kaşarlardan farklılık gösteriyor. Peynirin tescillenmesinde görev alan Kafkas Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mithat Şahin, Kars kaşarının üretiminin Cumhuriyetin ilk yıllarına dayandığını ifade ederek, "Türkiyenin farklı yerlerinden girişimciler gelerek, burada kaşar üretimine başlamış daha sonra yöre ahalisi öğrenerek ve coğrafyaya da uygun bir ürün olduğu için kaşar üretimi o tarihten günümüze kadar devam etmiştir." dedi. Karsın yüksek rakımda yer aldığını ve bitki örtüsünün de çeşitlilik gösterdiğini anlatan Şahin, "Kars 1760 metre rakımda kurulmuş bir şehir ve 3 bin 200 metreye kadar çıkan yükseltileri vardır. Yaz aylarında, hayvanlar sürekli yeşil ve çiçekli bitki tüketmektedir. Vatandaşlar, elde ettikleri sütlerle kaşar üretiyor." diye konuştu. Kaşarın maya ve tuz hariç herhangi bir katkı maddesi içermediğini vurgulayan Şahin, "Son işçilik el ile yapılır yani usta marifetiyle göbek kesme yöntemi kullanılarak üretilir ve en az kırk gün çardak dediğimiz doğa şartlarında, kuzey rüzgarına maruz kalarak kurutulduktan ve olgunlaştırıldıktan sonra tüketime sunulan bir üründür." dedi.
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Kabak tatlısı
Sakarya ve Antalyanın coğrafi işaret belgeli kabak tatlısı, iki il arasında rekabet yaşatıyor.
Antalya kabak tatlısı 2021de coğrafi işaretle tescillendi. Bal kabağından yapılan ve damaklarda doyumsuz lezzet bırakan "Antalya kabak tatlısı", 5 yıldızlı oteller, lüks restoranlar başta olmak kentteki lokantaların menüsünde yer alıyor. Fırında kızartılmış bal kabakları üzerine çifte kavrulmuş tahin dökülüp, ceviz içi serpilerek servis edilen tatlı, kaymaklı olarak da tercih ediliyor.
"Adapazarı beyaz kestane kabağı"ndan yapılan "Adapazarı kabak tatlısı"nın coğrafi işareti ise 3 Mayıs 2021de alındı. "Adapazarı kabak tatlısı", tahin, ceviz, fındık, pekmez ve kaymaklı sunumlarıyla evlerde ve restoranlarda tercih edilen tatlıların başında geliyor. Özellikle bayramlarda evlere gelen misafirlere sunulan, günlük hayatta da kentteki birçok restoranda servis edilen kabak tatlısı, çevre illerden insanların tatmak için geldiği lezzetler arasında bulunuyor.
Sakarya'da 1928 kurulan, kabak tatlısıyla da tanınan restoranın genel koordinatörü Sezcan Tahan tatlıda kentte yetişen kabakları tercih ettiklerini söyledi.
Tahan, bir gün öncesinde soyulmuş halde şekere yatırılan kabakların, kaynatıldıktan sonra tepsilerde fırınlandığını ve üzerine özel şerbet döküldüğünü anlattı. Türkiyenin çeşitli illerinden kabak tatlısı yemek için insanların kente geldiğini belirten Tahan, "Sakaryanın Türkiyede kabak tatlısıyla bu kadar çok üne kavuşması, onca mesafeye rağmen insanların buraya gelmesi, beyaz kestane kabağının özelliği bence." dedi. "Antalya bal kabağının daha lifli olması dolayısıyla tatlıda istenen kıvamı vermediğini" savunan Tahan, "Lifli olduğu için çok yumuşak, tabağa koyabileceğimiz kabak tatlısını bize vermiyor. Sakaryanın beyaz kestane kabağı tam kıvamında, geceden şekere bastığımız ve fırınladığımız halde istediğimiz tabağa konulabilir çıtır lezzetli oluyor. Sakaryayı Türkiyede bir tık daha ileri götüren tatlının sebebi bu, kabağımızın güzel olması." değerlendirmesinde bulundu.
Antalyanın en köklü restoranlarından birinde 34 yıldır mutfak şefi olarak görev yapan Raif Kahraman, "Kabakları akşamdan soyuyoruz, şekere yatırıyoruz. Tane zencefil ve karanfil koyuyoruz ve sabaha kadar bekletiyoruz. Sabah sulanmış oluyor, bir bardak su koyup, fırına sürüyoruz. Yaklaşık 4,5 saatte pişiyor. Kimisi tahinli kimisi cevizli kimisi de kaymaklı yiyor. İsteğe göre servis ediyoruz. Özellikle manda kaymağı kullanıyoruz." diye konuştu. Tatlıda kullanılan kabağın da yöreden yöreye farklılık gösterdiğini dile getiren Kahraman, "Sakaryanın kestane kabağı, daha sert. Antalyanın kabağı daha yumuşak ve ballı oluyor, sadece Antalya bölgesinde yetişiyor. Sakarya kabağı, Antalyada tutulmuyor." dedi.
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Kuru fasulye
Sivasın Suşehri ve Erzurumun İspir ilçesi arasında coğrafi işaret tescilli kuru fasulye dolayısıyla rekabet yaşanıyor. İspir kuru fasulyesi 31 Ocak 2011de, Suşehri kuru fasulyesi ise 10 Haziran 2022de Türk Patent ve Marka Kurumunca tescillendi.
Suşehrinde Kösedağın kaynak sularıyla 1600 rakım ve üzerinde yetiştirilen kuru fasulye, İstanbul, Ankara ve Samsun başta olmak üzere Türkiyenin dört bir yanından talep görüyor. İlçede Çataloluk başta olmak üzere Aşağıakören ve Yukarıakören köylerinde yetiştirilen fasulye, lezzeti, uzun süre saklanabilmesi ve pişirme süresinin kısalığıyla öne çıkıyor. İspir kuru fasulyesi ise ilçenin 60 mahallesinde yetişiyor. Erken pişimi ve pişince de kabuk atmasıyla öne çıkan fasulye, kolay sindirimi ve lezzetiyle tercih ediliyor.
Suşehri Ziraat Odası Başkanı Yakup Özata fasulyenin mayısta ekildiğini ve eylülde hasadına başlandığını, hasada kadar 3-4 kez çapalandığını, 7-8 defa da sulandığını söyledi; "Fasulyemiz, yaklaşık 2 yıl dayanır. Buranın fasulyesi 20 dakikada pişer. Çok lezzetli olur, yedikçe yemek istersiniz, şişkinlik yapmaz." dedi. Özata "İspir fasulyesini biz beğenmeyiz, bunu da en iyi Karadeniz bilir. Karadeniz tarafına çok ürün veririz. İspirliler, Suşehri fasulyesi diye bizim fasulyemizi satarlar, bu bir gerçek, bunu bizzat gördüm. Pazarda İspir fasulyesine Suşehri fasulyesi diye yazmışlar. Yani kendi fasulyesine bizim adımızı veriyorlar. Bizimkiler şeker fasulye. İspir fasulyesi de aynı ebatta. Kendi fasulyemizi bir görüşte anlıyorum. Fasulyemiz küçük olur, çabuk pişer, şişer, onların öyle değil serttir, geç pişer."
İspir Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Süphan Şahin Feyizoğlu ise ünlü İspir fasulyesini hem tanıtmak hem de pazar payını artırmak için çalıştaylar düzenlediklerini, bakliyat eleme ve paketleme fabrikası kurduklarını söyledi. Coğrafi işaret öncesi yaklaşık 40 ton fasulye üretildiğini ifade eden Feyizoğlu, "Coğrafi işaret ve tanıtımlardan sonra üretimimiz yaklaşık 200 tona kadar yükseldi ve talep de fazlalaştı. Artık fasulyemiz, özellikle gurbetçiler yoluyla Avrupadan da isteniyor." dedi. Feyizoğlu, "İlçe ekonomimize yüzde 20-30 bir katkı sağlanıyor. Dışarıda yaşayan İspirliler de ekilmeyen arazilerini ekmeye başladılar. Nereden baksan 60 mahallemizde bu fasulye yetişiyor. Yüksek kesim ve suyu soğuk olan kesimlerde çok güzel de fasulyemiz oluyor. İspirin yarısı, bu işten katma değer olarak kendisine gelir sağlıyor. İspir fasulyesinin protein değeri çoktur." diyen Feyizoğlu, "İspir" denildiği zaman "İspir fasulyesi"nin akla geldiğini, bunda da hem fasulyenin lezzetinin hem de tanıtımların büyük katkısının olduğunu belirtti.
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Kebap
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