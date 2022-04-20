Canınız tatlı istiyorsa doğru yerdesiniz. İşte en sevilen, kolay ve leziz sütlü tatlı tarifleri...
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KAZANDİBİ TARİFİ İÇİN MALZEMELER
7 su bardağı süt
3 tepeleme yemek kaşığı pirinç unu
4 tepeleme yemek kaşığı mısır nişastası
1.5 su bardağı toz şeker
2 yemek kaşığı tereyağı
1 yemek kaşığı pudra şekeri
2 çay kaşığı tarçın
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KAZANDİBİ NASIL YAPILIR?
Süt, pirinç unu, mısır nişastası ve toz şekeri derin bir tencereye alın. Karışımı bir çırpma teli yardımıyla pürüzsüz bir hal alana kadar karıştırın. Ocağa aldığınız kazandibi karışımını, kısık ateşte sürekli karıştırarak kıvam alana kadar pişirin. Son olarak tereyağı ekleyip tatlının sıcaklığıyla erimesini sağlayın.
Ocaktan aldığınız tatlıyı ılıklaştırmak ve pürüzsüz hale getirmek için blender kullanın. Yakma işlemi için tepsiyi ocağa alın. Bir kepçe muhallebi, pudra şekeri ve tarçını tepsinin üzerinde karıştırdıktan sonra her tarafına eşit miktarda yayın. Tepsiyi ocak üzerinde yavaş yavaş yakın.
Yakma işlemi bittiğinde kalan muhallebiyi de tepsiye dökün. Üzerini spatula ile düzleştirin. Buzdolabında soğuttuktan sonra çıkardığınız tatlıyı, ince uzun dilimlere ayırın. Uç kısmını ıslattığınız spatula yardımıyla kıvırarak rulo şeklinde sarın. Afiyet olsun.
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SÜTLAÇ TARİFİ İÇİN MALZEMELER
1 litre süt
3/4 su bardağı toz şeker
Yarım çay bardağı pirinç
2 dolu yemek kaşığı mısır nişastası
Vanilya
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SÜTLAÇ NASIL YAPILIR?
1 litre sütü tencereye boşaltın. Üzerine pirinçleri ekleyin ve iyice yumuşayana kadar pişirin. Bir kaseye nişastayı ve tencereden aldığınız bir kepçe kaynamış sütü ilave ederek iyice karıştırın. Eriyen nişastalı sütlü karışımı tencereye ekleyin. Ardından şeker ve vanilyayı tencereye ilave edin. İyice kaynayan sütlacı kaselere bölüştürün. Sütlaç yapmak işte bu kadar kolay!
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SUPANGLE TARİFİ İÇİN MALZEMELER
5 su bardağı süt
4 tatlı kaşığı un
3 yemek kaşığı kakao
1 su bardağı toz şeker
100 gram bitter çikolata
2 yemek kaşığı tereyağı
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SUPANGLE NASIL YAPILIR?
Soğuk sütü derin bir tencereye aktarın. Un, kakao ve toz şeker ekledikten sonra bir çırpıcı yardımıyla tüm malzemeyi karıştırın. Toz şeker tamamen eridiğinde supangle karışımını kısık ateşte pişirin. Hafif kabarmaya başlayan tatlıya bitter çikolata parçalarını ekleyip tatlının kendi sıcaklığıyla erimesini sağlayın.
Kıvam alan supangleye tereyağı ilave edip ocaktan alın. Pürüzsüz bir kıvam alması için blender ya da mikser yardımıyla karıştırdığınız supangleyi servis kaselerine paylaştırın. Eğer dilerseniz sütle ıslatılmış kek parçalarına servis kaselerinin tabanına yerleştirin. Oda sıcaklığında ılınan tatlıları soğuması için buzdolabına kaldırın. Damla çikolata parçaları ile süsledikten sonra supangleniz yenmeye hazır! Afiyet olsun.
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KAHVELİ PARFE TARİFİ İÇİN MALZEMELER
Bir paket yulaflı bisküvi
1 bardak fındık
1 adet yumurta
2 paket toz krem şanti
2 su bardağı soğuk süt
5 tatlı kaşığı toz şeker
2 tatlı kaşığı granül kahve
SERVİSİ İÇİN
1 adet Türk kahvesi
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KAHVELİ PARFE NASIL YAPILIR?
Bisküvileri küçük parçalara ayırın. Fındık içini bir mutfak robotu yardımıyla toz haline getirin. Bu arada yarım su bardağı kadar soğuk sütle granül kahveyi karıştırıp ayrı bir kenarda bekletin. Toz krem şanti ve 1 bardak soğuk sütü derin bir karıştırma kabına alın. Mikser yardımıyla, yüksek devirde sürekli karıştırıp kıvam alana kadar çırpın. Daha sonra da buzdolabında bekletin.
Cam bir kaseye aldığınız yumurta ve toz şekeri kaynamakta olan bir suyun olduğu tencere üzerinde benmari usulü karıştırarak çırpın. Ancak bu noktada cam kasenin direkt olarak kaynar suya değmemesine dikkat edin. Şekerli çırpılmış yumurtayı soğuması için ayrı bir cam kaseye aktarın. Ufalanmış bisküvi ve ince çekilmiş fındık içini ekleyin.
Sütle karıştırılmış granül kahve ve buzdolabında bekleyen çırpılmış krem şantiyi katın. Bir spatula yardımıyla tüm malzemeyi yavaşça karıştırın. Porsiyonluk kalıpların iç kısımlarını streç filmle kaplayın. Hazırladığınız karışımı kalıplara boşaltıp üzerlerini streçledikten sonra derin dondurucuda en az 3 saat kadar bekletin. Daha sonra parfeleri kalıplardan çıkararak tabaklara koyun. Üzerini arzuya göre kahve ile süsleyin. Kahveli parfeniz hazır! Afiyet olsun...
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GÜLLAÇ TARİFİ İÇİN MALZEMELER
10 adet güllaç yaprağı
1.5 litre süt
1 su bardağı toz şeker
1 çay bardağı gül suyu
1 su bardağı ince çekilmiş ceviz içi
1 su bardağı file fındık
1 kase nar içi
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GÜLLAÇ NASIL YAPILIR?
Süt ve şekeri tencere kaynatın, ocaktan alırken gül suyunu ekleyin ve ılıması için kenara koyun. Güllaç yaparaklarını parçalar halinde kırın. Güllaç tatlısını yapacağınız tepsine kuru güllaç yapraklarını serpin. Hazırladığınız sütlü karışımdan azar azar ekleyerek, yaprakları ıslatın. Ardından cevizleri ve fındıkların serpin ve yine üzerini güllaç yaprakları ile kaplayın. Bu işlemi yapraklar bitene kadar tekrar edin. Güllaç yapraklarının sütü tam olarak çekmesi için hazırlık aşaması bittikten sonra 10 dakika buzdolabında beklemesi gerekir. Dinlenen ve sütünü çeken güllaç tatlısını üzerine file fındık ve nane serperek ve dilimliyerek servis edebilirsiniz. Afiyet olsun...
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MUZLU BADEMLİ PUDİNG TARİFİ İÇİN MALZEMELER
2 yemek kaşığı tereyağı
1 su bardağı toz şeker
2 adet muz
600 ml. süt
1 adet yumurta sarısı
Dolu dolu 2 yemek kaşığı nişasta
70 gram badem tozu
1 paket vanilin
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MUZLU BADEMLİ PUDİNG NASIL YAPILIR?
Derin bir tencerenin içerisine süt, yumurta sarısı, toz şeker ve nişastayı ilave edin. Tel çırpıcı yardımıyla tüm malzemeleri iyice çırpın. Ardından ocağın altını orta ateşte açın, malzemeleri bu şekilde karıştırarak pişirmeye başlayın.
Kıvamı koyulaştığında ve üzerinde göz göz baloncuklar oluşmaya başladığında ocaktan alın. Alır almaz içine tereyağını ilave edip güzelce karıştırın.
Muzu bir kabın içerisinde güzelce ezin. Hazırladığınız pudingin içine aktarın. Üzerine vanilya ve badem tozunu ilave edin.
Eğer puding topak topak kaldıysa blender ile güzelce karıştırın. Servis kaselerine pay edip soğumaya bırakın. Üzerini badem ve muzla süsleyin. Muzlu puding yapmak işte bu kadar kolay! Afiyet olsun...
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KEŞKÜL TARİFİ İÇİN MALZEMELER
6 su bardağı süt
1 adet yumurta sarısı
1.5 su bardağı toz şeker
2 yemek kaşığı buğday nişastası
6 yemek kaşığı toz badem
1 paket hindistan cevizi
SERVİS İÇİN
Çiğ badem
Antep fıstığı
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KEŞKÜL NASIL YAPILIR?
Süt, yumurta sarısı, toz şeker, buğday nişastası ve toz bademi derin bir tencereye aktarın. Malzemeleri ilk başta güzelce karıştırın. Ardından orta ateşte bir çırpıcı yardımıyla karıştırarak pişirin. Kaynamakta olan keşküle hindistan cevizini ekleyin. Kıvam alan keşkülü kaselere aktarın. Üzerlerini çiğ badem ve Antep fıstığı ile süsledikten sonra keşkülleri soğumaya bırakın. Afiyet olsun.
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KREM KARAMEL TARİFİ İÇİN MALZEMELER
1 litre süt
1 su bardağı toz şeker
8 yumurta sarısı
1 portakal kabuğu rendesi
1 paket vanilya
KREM KARAMELİN KARAMEL SOSU
1 çay bardağı toz şeker
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KREM KARAMEL NASIL YAPILIR?
Öncelikle küçük bir tavaya karamel için şeker ve su koyun. Tava ocağın büyük gözüne yerleştirilir ve yüksek ateşte şeker suyunu çekip rengi koyulaşana kadar pişirin. Dikkat edilmesi gereken karamelin rengi çok koyulaşmadan ocaktan almaktır, çünkü siz fark etmeden karamel yanabilir.
Ocaktan alınan akışkan karamel hiç vakit kaybetmeden kaplara eşit olarak dağıtın. (Soğurutsanız karamel kristalleşir ve akmaz) Derin ve geniş bir kapta oda sıcaklığında yumurta sarılarını iyice çırpın. Süt ve şekeri kaynama noktasına kadar ısıtın. Üzerine çırpılmış yumurta sarıları, portakal kabuğu rendesi, vanilyayı ekleyip çırpın. Karamelleri koyduğunuz kaplara paylaştırın. Fırını 180 dereceye ayarlayın ve ısıtın, ocakta su kaynatın. Borcam yada başka bir fırın kabına karamel kaplarını yerleştirin. Sıcak suyu borcama kapların yarısına gelecek şekilde dökün ve fırına verin. Üzerileri kızarana kadar pişirin. Kaplarından çıkartarak ılınmasını bekleyin ve buzdolabına alın. Afiyet olsun.
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MUHALLEBİ TARİFİ İÇİN MALZEMELER
5 su bardağı süt
3/4 su bardağı toz şeker
3 yemek kaşığı buğday nişastası
1/2 çay kaşığı vanilya özütü
1/2 su bardağı un
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MUHALLEBİ NASIL YAPILIR?
bir tencereye 4 su bardağı soğuk süt koyun. Unu ve toz şekeri ilave edip karıştırdıktan sonra tencereyi ocağa alın. Karışımı aralarda karıştırarak kaynamaya bırakın. Buğday nişastasını 1 su bardağı soğuk sütle hızlıca karıştırıp çırpın. Bu nişastalı sütü, azar azar ocakta kaynamakta olan karışımın içine katın. Kıvam alana kadar kısık ateşte karıştırarak pişirdiğiniz muhallebiyi servis kâselerine paylaştırın. Oda ısısında beklettikten sonra buzdolabında soğutun. Muhallebinizi tarçınla süsleyip sunabilirsiniz.
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YALANCI TAVUK GÖĞSÜ TARİFİ İÇİN MALZEMELER
1 litre süt
1 su bardağı un
1 su bardağı toz şeker
100 gr tereyağı
1 paket vanilya
2 adet damla sakızı
ÜZERİ İÇİN
Toz tarçın
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YALANCI TAVUK GÖĞSÜ NASIL YAPILIR?
Derin bir tencerede tereyağını eritin ve unu ekleyip iyice karıştırarak yoğun bir kıvam elde edene kadar karıştırın. 1 dakika içinde şeker ve sütü peş peşe ekleyin. Damla sakızlarını havanda dövüp elde ettiğiniz toz halindeki damla sakızını karışıma ekleyin. Suda çözdürdüğünüz nişastayı da koyun. Hemen ardından vanilyayı ekleyin. İçeriğindeki nişasta nedeniyle tatlınız yoğunlaşmaya başlayacak, topaklanmaması için süreli karıştırın. Muhallebi kıvam aldıktan sonra sıkı bir süzgeçten geçirin ve 10 dakika soğumaya bırakın. 10 dakika sonra 3 dakika boyunca bir mikser yardımıyla çırpın. Yalancı tavuk göğsümüz hazır. Kaselere alarak üzerine tarçın serpin. Afiyet olsun...
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KUPTA TİRAMİSU TARİFİ İÇİN MALZEMELER
1,5 paket kedi dili bisküvi
2 yemek kaşığı granül kahve
2 su bardağı su
3 yemek kaşığı kakao
KREMASI İÇİN
3 adet yumurta
1 su bardağı toz şeker
Yarım paket krema
2 paket labne peyniri
KUPTA TİRAMİSU NASIL YAPILIR?
Yumurtanın akı ile sarılarını ayırın. Yumurta sarılarına sırasıyla toz şeker, krema, labne peyniri ekleyip iyice çırpın. Diğer taraftan yumurta akına yavaşça toz şeker ekleyip köpük haline gelene kadar çırpın. Yumurta akını yumurta sarılı karışıma ekleyip söndürmeden yavaşça karıştırın. Granül kahveye 2 bardak su ekleyip karıştırın. Kedi dili bisküvileri kahve karışımına batırıp kuplara yerleştirin üzerine kremanızı dökün. En son kakao serpiştirin. Afiyet olsun.
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