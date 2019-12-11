Sizler için önümüzdeki yıl boyunca ziyaret edilebilecek en iyi şehirleri ve ülkeleri araştırdık, birçok farklı etmeni göz önünde bulundurarak hoşunuza gidecek bir liste çıkardık. Aşağıda göreceğiniz 2020 yılında gidilecek en güzel 10 ülke ve 10 şehir listesinden evvel, bu listeyle ilgili aldığımız bir kaç ufak nota bakalım.
Sürdürülebilir seyahat olanaklarına, yani kültürel ve doğal çevreye uzun vadede zarar vermeden turizm yapabilme yollarına önem verdiğimizden Butan, 2020 yılının en ideal turizm ülkesi olarak 1 numarada.
Himalayalardaki bu küçük ülke, dağ yolları boyunca yürüyen ziyaretçilerini ödüllendiren, ‘yüksek değer, doğaya zararsız’ önceliği olan bir turizm politikası güdüyor. Aynı zamanda bu ülke, dünyanın karbon salınımı sıfır olan tek ülkesi ve 2020 yılına kadar dünyanın tamamen organik olan tek ülkesi olmayı hedefliyor.
Listenin ilk 10’undaki bazı ülkeler, şaşkınlığa yol açabilir – bizden söylemesi. Mesela 5 numaradaki eSwatini’ye bir bakın (hayır, yazım hatası yok). Bu, ismi henüz yenilenmiş olan krallık – önceden Swaziland diye biliniyordu – eve yüzünüzde kocaman bir gülümsemeyle dönmenizi sağlayacak, Afrika’nın değeri en bilinmeyen ülkelerinden biri.
8 numaradaki Liberya’nın biraz ‘gizemli’ olduğunu kabul etmek gerek. Batı Afrika’daki bu ülke, Norveç ile 2020 yılına dek orman tahribatını durdurmak üzerine çığır açıcı bir anlaşma imzaladı. Yani ormanlarda özgürce dolaşan şempanzeler, cüce su aygırları ve filler, bir süre daha güven içerisinde olacaklar. Ülkenin harika sahilleri de cabası…
Şehirler arasında Avusturya’nın Salzburg kenti, bir numaraya yerleşmiş durumda. Önümüzdeki yıl 100. yaşını kutlayacak olan ünlü Salzburg Festivali, seyahat planları hazırlanırken tarih açısından öncelikli olarak göz önünde bulundurulmalı. Bu yılki kutlamalar birçok özel aktiviteye ev sahipliği yapacak.
En iyi şehirlerin üçüncüsü olan Kahire ise dünyanın yalnızca bir uygarlığa odaklanan en kapsamlı müzesini – Büyük Mısır Müzesi’ni – açmaya hazırlanıyor. 10. sıradaki Denver ise yaratıcı gelişimi ve sürekli evrim halinde olan gastronomik sahnesi ile adından övgüyle söz ettiriyor.
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