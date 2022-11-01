Dünyanın en büyük yolcu gemileri

Okyanusta yüzen devasa şehirler Cruise gemileri olarak biliniyor. Gemilerin içerisinde, operadan, su parklarına ve hatta golf sahalarına kadar her türlü etkinlik alanı bulunuyor. Ayrı bir yaşam alanı sunan gemiler arasında ise dünyanın en büyük Cruise gemisi Icon of the Seas yer alıyor. İşte yeni Titanik’ler…