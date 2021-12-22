Dünyanın en hızlı trenleri

İklim değişikliği krizi ve karbon ayak izi farkındalığının oluşması, insanların yaşam alışkanlıklarını değiştirmeye itiyor. Artık çok daha fazla insan, sürdürülebilir ve yenilenebilir enerjiyi tercih ediyor.

Şehirlerde otomobillerin yerini bisikletler alıyor, benzinli araçlar elektriklilerle değiştiriliyor.

Ulaşımdaki değişimin bir diğer noktasında ise uçak yolculuklarının yerine geçmeye başlayan hızlı trenler.

Hem ekonomik hem de daha az karbon ayak izi taşıyan trenlerin bugüne kadarki en büyük dezavantajı hızlı olmamalarıydı. Ancak teknoloji buna da bir çözüm buldu ve trenler artık adeta “uçuyor”.

1000 kilometrelik hatlarda 300 km/sa’e varan hızlarla şehirlerin arasındaki mesafeleri kat eden trenler, havalimanlarının kaotik ve sıkıntılı atmosferinden de kurtarıyor.

Hızlı trenler 1980’lerde geliştirilmeye başlandığından beri oldukça fazla yol kat edildi. İlk ortaya çıkan Japonya’nın Shinkansen ve Fransa’nın TGV örnekleri gittikçe arttı. Yolcu kapasiteleri genişledi, yolculuklar kolaylaştı.

Yüksek hızlı trenlerin gelişimi sürüyor; Çin’in her köşesine ulaşacak yeni ray sistemleri döşeniyor, Avrupa 2030’a kadar tüm kıtayı hızlı tren hatlarıyla donatmayı hedefliyor. Türkiye’de de hızlı tren hatlarının geliştirilmesi için yoğun çalışmalar sürüyor.

Rayları her köşeye kadar döşemek işin en önemli kısmı. Ancak bir diğer yanda da yarış var: Bir tren ne kadar hızlı gidebilir?

İşte dünyanın en hızlı 10 treni ve güzergahları