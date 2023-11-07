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10- Antilop Kanyonu Arizona’daki kumtaşı kayaların erozyonu ile oluşan bir başka gerçek dışı yer ise Antilop Kanyonu. Wave’den (Dalga) sadece 80 km uzaklıktaki Navajo toprakların içinde oluşan bu yarık ani seller ve aşırı su akışları sonucunda meydana geldi. Yıllar içinde su, kanyonun koridorlarını genişletti ve derinleştirdi. Antilop Kanyonu’nun yerel dildeki anlamı, suyun taşların arasından aktığı yer, bir diğer deyişle adı nasıl oluştuğunu anlatmaya yetiyor. Sadece az sayıda tur ile gezilebiliyor.

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11- Paro Taktsang Paro Taktsang, Bhutan dilinde “Kaplanın Yuvası Manastırı” anlamına geliyor. Tam adıyla Taktsang Palphug Manastırı, Bhutan’daki Paro Vadisi’nde uçurumun kenarında duruyor. 1692’de Tenzin Rabgye tarafından inşa edilen bu görkemli mabede ulaşmak için 2-3 saatlik zorlu bir yürüyüş gerekiyor. Çıkmanın bile çok zor olduğu bu uçuruma inşaatın nasıl yapılabildiğini çözmek oldukça zor. 1998’de çıkan yangınla neredeyse tamamı zarar gören Paro Taktsang, adeta yeniden ve tamamen aslına uygun olarak yeniden inşa edildi.