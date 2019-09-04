İstanbul'un en gezilesi 64 yeri

Eğer İstanbul'da yeniyseniz, turist olarak bu şehri ziyaret edecekseniz ya da doğma büyüme İstanbullu olduğunuz halde “İstanbul’un neresini gezebilirim” diyorsanız doğru yerdesiniz. İşte İstanbul'da görmeniz gereken 64 yer...