Yarıyıl tatilinde çocuğunuzla beraber en muazzam fotoğrafları yakalayabileceğiniz, çarpık şehirleşmeye rağmen benzersiz mimari dokusuyla, çiçeklerle bezenmiş balkonlarıyla, meydanlarıyla, parklarıyla İstanbul'u dünyanın geri kalanı için benzersiz kılan İstanbul'un en renkli ve en güzel sokaklarını gezmeye ne dersiniz?

Farklı köşelere serpiştirilmiş bu sokaklar İstanbul'un hangi semtlerinde? Size rehberlik edecek bir liste hazırladık.

Modern mekanlar açılmasına rağmen eski ruhunu kaybetmemiş semtlere, bu semtlerin mimari dokusunu korumuş az katlı evlerine, henüz beton dökülmemiş arnavut kaldırımlı dar sokaklarına hepimiz zaman zaman özlem duyuyoruz. Çoğumuzun çocukluğu bu ara sokaklarda geçti.

Belki onca yıla ve o kadar göç almalarına rağmen doymak bilmeyen tüketim kültüründen kendilerini koruyabilmiş olmaları ve bize hala çocukluğumuzu hatırlatmalarıdır güzel olan. Çocukken karış karış bildiğimiz sokaklar, komşu pencerelerden sarkıtılan bir bardak su, kaldırımlara çizilen seksek, tüm mahallenin katıldığı kar topu savaşları, ağaçlara kurulan dev salıncaklar, sokaklarda oynanan yakantop, komşu bahçelerden toplanan erik, hıdrellez zamanı ateşin üzerinden atlayan çocukluğumuz...

Çocuğunuza oyunun en heyecanlı yerinde sürülen salçalı ekmekleri anlatmak sömestir tatilini değerlendirmenin yollarından biri olabilir. Semtler tüm bu hatıralarda gizlidir...

İstanbul'un en renkli ve en yerleşik semtleri ve sokakları hangileri?