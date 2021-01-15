Kalbinizi Ege’de bırakacak 7 rota

Hepimiz yepyeni yerler keşfetmek, hayatımıza renk katmak istiyoruz. Yollara düşmek, keyifli anılar biriktirmek, ruhen dinginleşmek ruhumuza ilaç gibi gelecek.

Üstelik Ege’ye yakın, 3-4 saatlik mesafede isek ve bir de araba yolculuğunu seviyorsak çok daha şanslıyız. Neden mi? Çünkü birbirinden güzel noktalara kendinizi hemen atabilir ve çantamızı alıp çıkabileceğiniz spontane kaçamaklar yapabiliriz… Ama fotoğraf makinamızı almayı asla unutmuyoruz… Söylemedi demeyin sonra.

Ne dersiniz belki yasaklar sebebiyle haftasonu yapamadığımız o kaçamağı, haftaiçi yapma fırsatımız olur ve bu sefer Ege’nin o büyüleyici sokaklarında kafelerde oturmak yerine, her bir sokağını karış karış gezeriz. Doğa gezileri yapmak, yalnız araba yolculuğunun tadına varmak yani kısacası pandemiyi fırsata çevirmenin şuan tam zamanı…

Şimdi gelin elinize kahvenizi alın, birlikte keşfe çıkalım.