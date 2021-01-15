Kalbinizi Ege’de bırakacak 7 rota

Hepimiz yepyeni yerler keşfetmek, hayatımıza renk katmak istiyoruz. Yollara düşmek, keyifli anılar biriktirmek, ruhen dinginleşmek ruhumuza ilaç gibi gelecek.
Üstelik Ege’ye yakın, 3-4 saatlik mesafede isek ve bir de araba yolculuğunu seviyorsak çok daha şanslıyız. Neden mi? Çünkü birbirinden güzel noktalara kendinizi hemen atabilir ve çantamızı alıp çıkabileceğiniz spontane kaçamaklar yapabiliriz… Ama fotoğraf makinamızı almayı asla unutmuyoruz… Söylemedi demeyin sonra.
Ne dersiniz belki yasaklar sebebiyle haftasonu yapamadığımız o kaçamağı, haftaiçi yapma fırsatımız olur ve bu sefer Ege’nin o büyüleyici sokaklarında kafelerde oturmak yerine, her bir sokağını karış karış gezeriz. Doğa gezileri yapmak, yalnız araba yolculuğunun tadına varmak yani kısacası pandemiyi fırsata çevirmenin şuan tam zamanı…
Şimdi gelin elinize kahvenizi alın, birlikte keşfe çıkalım.
ALAÇATI
Türkiye’nin en canlı tatil beldelerinden Alaçatı; cıvıl cıvıl sokakları , sohbetlerin kahkahalara dönüştüğü sofraları ve eğlencenin sabaha kadar devam ettiği mekanlarıyla her daim tatillerin vazgeçilmezi. 12 ay rengarenk olan Alaçatı sokakları, bu mevsimde ise yerini dinginliğe bırakıyor. Sen de bu sayede sakin sokakların keşfini doyasıya çıkarabilirsiniz. Ege lezzetlerinin tadına bakabilir, elinize aldığınız kahveniz ile sokakları arşınlayabilirsiniz.
AYVALIK
Ege’de Gezilecek Yerler listesinin sıradaki durağı ise ünlü Ayvalık. Çevresi zeytin ağaçları ile kaplı, hatta ülkenin en büyük zeytin üreticisi olan ilçenin elbette en önemli özelliği nefis Ege yemekleri. Ancak Ayvalık bundan ibaret değil. Oradan Cunda Adası’na geçebilir; tarihi kiliseleri, daracık Arnavut kaldırımlı sokaklar arasında kaybolabilirsiniz. Üstelik Ayvalık ve Cunda Adası’nda birbirinden güzel butik otellerinde konaklayabilir, ateş başında sıcak şarabın tadına varabilirsiniz.
BALIKLIOVA
Balıklıova ismini çoğunuzun yeni duyduğuna eminim. Burası Burası 500 hanelik küçük bir balıkçı köyü. Gece hayatıyla değil özgürlük, deniz mahsulleri ve güzel koyları ile ünlü. İzmir’in en şirin ve sakin kasabalarının başında geliyor. Kasabanın en popüler yiyeceği ise un kurabiyesi. Balıklıova’nın köy meydanında yer alan pastanelerin vitrinlerinin boydan boya un kurabiyeleriyle kaplı olduğunu görüp içeri dalmamak elde değil! Burası sahil ve sakinliğin beraber gezdiği güzel bir köy. Şimdiye kadar Balıklıova’yı görmediyseniz, Ege’de yeni yerler keşfetmek ve muhteşem deniz mahsullerinin tadına bakmak istiyorsanız Balıklıova’yı da mutlaka programınıza dahil edin derim.
DATÇA
Yeşil ve mavinin müthiş ahengini görebileceğiniz bu şirin belde, 4 bin yıl öncesine kadar uzanan geçmişin izlerinde Dor, Pers, Roma, Bizans ve Osmanlı İmparatorluğu’nu görmeniz mümkün. Oksijenin değerini Türkiye’de ki en zengin dünyada ise ikinci bölge olduğunu söyleyebiliriz. Datça’nın yerel ürünlerini, hediyelik eşyalarını satan dükkanlar ve daha nice ihtiyaçların karşılayabileceğiniz alışveriş alanları bulunuyor. Bu güzeller güzeli Ege kasabasının temiz havasını ciğerlerinize, güneşin en güzel ışıklarını da teninize çekin.
ESKİ FOÇA
Denizin dalgası, martıların çığlıkları, motorların patpatlarıyla altın gibi parlayan güneşli bir güne gözlerini açmayı kim istemez? Ege’de gün batımı bir başka derler bilirsiniz; Eski Foça’da bambaşka… Güneşin dalgalarla sevişerek vedalaşmasına hayran olacaksınız. Daracık sokaklarına dizilmiş bahçeli, geniş balkonlu taş evler, Eski Foça'nın tüm hikayesini anlatıyor. Balıklarıyla meşhur Foça’da restoranlarda pandemi nedeniyle oturmak mümkün olmasa da; balık ekmeğinizi elinize alıp sahilde yürüyüş yaparken yiyebilir; temiz havanın tadını çıkarabilirsiniz.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!