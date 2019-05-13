Keşfedilmeyi bekleyen şehir: Belfast

1912’de İrlanda Bağımsızlık Savaşı sonrası Kuzey İrlanda’nın başkenti olan Belfast, İrlanda Adası’nın Dublin’den sonraki en büyük şehri... Ama artık bir Game of Thrones şehri olarak anılıyor...
Birleşik Krallık’taki 4 ülkeden biri Kuzey İrlanda’nın başkenti Belfast, ülkenin en büyük şehri. Ancak öyle kalabalık sanmayın. Nüfusu yaklaşık 300 bin. Yakın geçmişi sıkıntılarla dolu ama o zor günleri son 20 yılda atlatmış. Şimdi hem doğal güzellikleri, hem tarihi hem de ufak pubları ve alışveriş imkânlarıyla ziyaret edilebilecek şirin bir yer.
Okulun 200 metre ilerisinden bindiğim trenle 20 dakikada şehir merkezine ulaşmak mümkündü. Şehrin merkezindeki Donegall Meydanı’nda yer alan Belfast Belediye Sarayı, bir nevi buluşma noktası. 1906’da yapımı tamamlanan saray, özellikle Aziz Patrik Günü gibi özel günlerde rengârenk aydınlatılıyor. Şehir küçük olduğu için, buradan gezilecek çoğu yere yürüyerek ulaşmak mümkün. Merkeze yakın bir diğer lokasyon Botanik Bahçesi ve içerisindeki Doğal Tarih Müzesi. Ulster Müzesi, Kuzey İrlanda’nın en büyük müzesi...
Titanic’i yaşayın
Tarih turizmi bununla sınırlı değil. Belfast’ın en orijinal binalarından biri, deniz kenarındaki şimdi Titanic Quarter ismi verilen Queen Adası’nda. Burası, Titanic’in inşa edildiği alan. Gemi yapımcıları Harland and Wollf’un 2 önemli gemisi Titanic ve Olmypic burada yapılmış. Eğer Titanic’e meraklıysanız, hakkında her şeyi bulabileceğiniz bir Titanic müzesi sizi bekliyor. Biraz yakınında ise ilginç bir yapı var; şehrin neredeyse her yerinden görünen 2 devasa vinç... 1969’da dönemin en büyük gemi yapımcılarından olan Harland and Wolff’un 1969’da yaptığı vinçler, Belfast’ın gemi inşası için zorlu yıllarında bir umut simgesi olarak görülmüş ve şu anda da koruma altında. Öyle ki pek çok hediyelik dükkânında vinç magneti dahi görmeniz mümkün.
Ziyaret edebileceğiniz tarihi duraklardan biri de 12’nci yüzyılda yapılan Belfast Kalesi... Sahilde Antrim Caddesi’ndeki kale, şehir merkezinin biraz dışında kalıyor. Bir de Belfast’in sıkıntıda olduğu 1960-1998 arası yıllar var. Bu dönemde Belfast’da şiddetli çatışmalar yaşanmış. ‘Kuzey İrlanda’ sorunu adı verilen bu olaylarda, 3 bin 500 kişi öldüğü söyleniyor. Olaylardan dolayı şehir, Britanya’nın az gelişmiş şehirlerinden biri olarak kalmış.
Katolik olan Cumhuriyetçiler, Kuzey İrlanda ile İrlanda Cumhuriyeti’nin birleşmesini isterken, Protestan Birlikçiler İrlanda’nın Birleşik Krallık içinde kalmasını istiyorlardı. 1969’da iki grubun mahallelerinin arasına “Barış Duvarı” yapılmış. Duvarın ayırdığı iki tarafa tur düzenleyen şirketler var. Grafitilerle dolu duvar yaklaşık 34 km... Dolaşmaktan yorulanlar, yorgunluğunu soğuk bir İrlanda birasıyla atıyor. Pek çok yerel pubda, hem craft hem de İrlanda’nın siyah biraları çok meşhur.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!