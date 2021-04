Keşfedilmeyi bekleyen şehir: Belfast

Titanic’i yaşayın

Tarih turizmi bununla sınırlı değil. Belfast’ın en orijinal binalarından biri, deniz kenarındaki şimdi Titanic Quarter ismi verilen Queen Adası’nda. Burası, Titanic’in inşa edildiği alan. Gemi yapımcıları Harland and Wollf’un 2 önemli gemisi Titanic ve Olmypic burada yapılmış. Eğer Titanic’e meraklıysanız, hakkında her şeyi bulabileceğiniz bir Titanic müzesi sizi bekliyor. Biraz yakınında ise ilginç bir yapı var; şehrin neredeyse her yerinden görünen 2 devasa vinç... 1969’da dönemin en büyük gemi yapımcılarından olan Harland and Wolff’un 1969’da yaptığı vinçler, Belfast’ın gemi inşası için zorlu yıllarında bir umut simgesi olarak görülmüş ve şu anda da koruma altında. Öyle ki pek çok hediyelik dükkânında vinç magneti dahi görmeniz mümkün.