Kuzalan Tabiat Parkı

Tuğba Yıldırım ise Mavigöl'ün güzelliğine hayran kaldığını ifade ederek, "Büyüklü küçüklü göllerden mavi renkte akan su, üzerine düşmüş sonbahar yapraklarıyla güzel bir ortam var. Böyle güzellikleri her yerde bulmak zor, insana huzur veren yerlerden biri." diye konuştu.