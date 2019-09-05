En son olarak, Ankara'nın Güdül ilçesi Cittaslow Uluslararası Koordinasyon Komitesince Türkiye'nin 18. Cittaslow kenti olarak "sakin şehir" ağına dahil edildi. Güdül, Türkiye'nin 18. ve İç Anadolu Bölgesinin ve Ankara'nın ilk Cittaslow kenti oldu.

Sakin şehir (cittaslow) uygulaması 1999 yılında İtalya'da başladı. Şu ana kadar dünyada 30 ülkeden 252 kent 72 kritere uyarak bu unvanı almaya hak kazanmış durumda.

Güdül ile beraber Türkiye'de toplam 18 yerleşim yerinin "Sakin Şehir" ünvanı var. İtalyanca citta (şehir) ve İngilizce slow (yavaş) kelimelerinin birleşmesinden oluşan Cittaslow, "sakin şehir" anlamında kullanılıyor. Amacı küreselleşmenin şehirlerin dokusunu ve yaşam tarzını standartlaştırmasını, yerel özelliklerini ortadan kaldırmasını engellemek.

Cittaslow felsefesi; yaşamaktan zevk alınacak bir hızda yaşamayı savunuyor. İnsanların birbirleriyle iletişim kurabilecekleri, sosyalleşebilecekleri, kendine yeten, sürdürülebilir, el sanatlarına, doğasına, gelenek ve göreneklerine sahip çıkan ama aynı zamanda alt yapı sorunları olmayan, yenilenebilir enerji kaynakları kullanan, teknolojinin kolaylıklarından yararlanan kentlerin gerçek bir alternatif olabileceğini anlatıyor.

Modern hayatı eleştiren ve genel olarak "Yavaş Hareketi" de denen bu toplumsal hareketin manifestosu şöyle başlıyor:

BİZİ HIZLANMAYA ZORLAYANLAR VAR. DİRENİYORUZ!