İstanbul’a yakın yerlerde doğa yürüyüşü yapmayı, keşfedilecek yeni alanlar bulmayı ve şehirden uzaklaşmayı seviyorsanız Samandere Şelalesi'ni mutlaka yakından görmelisiniz. Yemyeşil ağaçların arasında kaybolmuş, Orman Bakanlığınca 19 Aralık 1988 tarihinde Tabiat Anıtı olarak tescillenmiş koruma altındaki Samandere şelalesinin zengin bitki örtüsüne, görkemli ve bakir güzelliğine inanamayacaksınız. Samandere Şelalesi’ne gidecek olursanız Melen Çayı’nı, Aydınpınar Şelalesi’ni, Güzeldere Şelalesi’ni ve Kurugöl Kanyonu’nu da mutlaka gezip buradaki benzersiz güzellikleri görebilirsiniz.
Samandere Şelalesi Tabiat Anıtı, Düzce ilinin merkez ilçesine bağlı Samandere köyünde bulunan Samandere Şelalesinin bulunduğu alan. Düzce'nin 26 km güneydoğusunda kalıyor.
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Debisi en yüksek şelalelerden biri olan Samandere Şelalesi'nde, suyun çok hızlı ve sert düşmesinden dolayı, jeologların "dev kazan" halkın da "cadı kazanı" adını verdikleri çukurlar oluşuyor. Şelalenin düşüş yüksekliği 20 metrer. "Şelaleler ve göller şehri" olarak bilinen Düzce'de bulunan Samandere Şelalesi, hem zengin bitki örtüsü hem de çavlan, çağlayan ve cadı kazanı gibi ilginç jeolojik özellikleriyle ziyaretçilerini büyülüyor. Beyköy Beldesi'nde kayalıkların içinden akan Samandere Şelalesi etrafını saran köknar ve kayın ağaçlarıyla seyrine doyumsuz manzaralar oluşturuyor.
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Nasıl Gidilir: Samandere Şelalesi Tabiat Anıtı, Düzce'nin güneydoğusunda, Beyköy Beldesi, Samandere Köyü sınırları içinde yer alıyor. Beyköy beldesine 15 kilometre, Düzce’ye 24 kilometre, TEM Otoyoluna 20 kilometre, D-100 Karayoluna ise 26 kilometre mesafede.
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Düzce'nin Beyköy beldesinde bulunan Samandere Şelalesi, zengin bitki örtüsüyle doğaseverlerin uğrak noktaları arasında yer alıyor. Türkiye'nin tabiat koruma parkı alanında ilk tescil edilen tabiat anıtı olması bakımından ayrı bir öneme sahip olan şelale, doğal ve zengin bitki örtüsüyle bölgeye gelenlere doğayla iç içe olma imkanı sunuyor. Doğal güzellikleriyle ve değişik özellikleriyle gerçekten çok güzel bir yapıya sahip Samandere Şelalesi'nde cadı kazanı ve yürüyüş yolu var. Fotoğraf çekmek için de güzel bir yer.
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Düzce Beyköy beldesine 15 km, Düzce’ye 24 km, TEM Otoyolu’na 20 km, D-100 Karayolu’na 26 km mesafedeki Şelale'nin kapladığı alan 10 hektar olup, bu alandaki akarsular Uğursuyu ile birleşerek Efteni Gölü’ne ulaşmakta, buradan da Büyük Melen suyu ile birleşerek Akçakoca sınırları içerisinden Karadeniz’e dökülmekte.
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Samandere Şelalesi yer yer anıt ağaçların da var olduğu zengin ve bakir bitki örtüsüne sahip. Türkiye’nin tescil edilen ve koruma altına alınan ilk tabiat anıtlarından. Bulunduğu köye adını veren şelale, tabiat olaylarının meydana getirdiği özellikleri sebebiyle ‘‘Tabiat Anıtı’’ olarak tescil edilmiş. Samandere Şelalesi’nin de bulunduğu 500 m dere boyunca, anıt ağaçlar, üç adet şelale ve bir de cadı kazanı adı verilen derin bölümde tescilli ve oldukça ilginç. Zengin bitki örtüsünün su sesi ile bütünleştiği şelalede, mesire ve piknik alanları, doğa yürüyüş parkurları, kamp alanları, orman içi dinlenme yerleriyle muhteşem bir doğa güzelliğine sahip.
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