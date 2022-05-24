Debisi en yüksek şelalelerden biri olan Samandere Şelalesi'nde, suyun çok hızlı ve sert düşmesinden dolayı, jeologların "dev kazan" halkın da "cadı kazanı" adını verdikleri çukurlar oluşuyor. Şelalenin düşüş yüksekliği 20 metrer. "Şelaleler ve göller şehri" olarak bilinen Düzce'de bulunan Samandere Şelalesi, hem zengin bitki örtüsü hem de çavlan, çağlayan ve cadı kazanı gibi ilginç jeolojik özellikleriyle ziyaretçilerini büyülüyor. Beyköy Beldesi'nde kayalıkların içinden akan Samandere Şelalesi etrafını saran köknar ve kayın ağaçlarıyla seyrine doyumsuz manzaralar oluşturuyor.