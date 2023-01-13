Sömestir için en iyi kayak rotaları

Yoğun iş temposuna ara vererek kış mevsimini macera ve gezi dolu bir tatille unutulmaz anılara dönüştürmek, hem spor yapmak hem de tertemiz dağ havasını içine çekmek isteyenler, Türkiye'nin hemen her bölgesine yayılan, zengin konaklama ve yeme içme seçeneklerinin de sunulduğu kayak merkezlerini tercih ediyor. Obilet.com'un kış sporlarından vazgeçemeyenler için derlediği Türkiye'nin en sevilen kayak merkezleri arasında şunlar yer alıyor.
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Bursa Uludağ
Kış turizmi denince akla gelen ilk kayak merkezlerinden biri. İstanbul'a yakınlığıyla bilinen ve en fazla tercih edilen kayak merkezi olan Uludağ, civarındaki kayak otellerinin yanı sıra eğlence mekanlarıyla da dikkati çekiyor. Bursa şehir merkezine yalnızca 40 kilometre uzaklıkta olan Uludağ Kayak Merkezi, en uzunu 2 bin 750 metre olan (Tutyeli pisti) yaklaşık 20 adet kayak pistine sahip. Kayak ve snowboard başta olmak üzere kış sporlarının yanı sıra doğa gezileri için de ideal bir bölge olan Uludağ ve çevresi, kış tatilini dolu dolu yaşamak isteyenler için çok çeşitli aktivite ve gezi seçenekleri de sunuyor.
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Kocaeli Kartepe
İstanbul’a yakınlığıyla tercih edilen bir diğer kayak merkezi olan Kartepe, kayak için ideal kar kalınlığı, civarında bulunan lüks oteller, profesyonel kayakçılardan kayak sporunu ilk kez deneyimlemek isteyen gezginlere kadar birçok sporcu profiline hitap eden pist çeşitliliğiyle öne çıkıyor. 1.700 metreye ulaşan yüksekliğiyle muhteşem dağ manzarası, 5 yıldızlı otel hizmetleri, uygun ekipman kiralama imkanı ve civarındaki doğal güzelliklerle Kartepe, kayak tatili için pek çok alternatif sunuyor.
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Bolu Kartalkaya
Köroğlu Dağları'nda zirvesi 2 bin metreyi bulan, İstanbul ve Ankara'nın tam ortasındaki lokasyonuyla kış turizminin uğrak yeri olan Kartalkaya Kayak Merkezi'nde, 5 konaklama tesisi ve çeşitli zorluk derecelerine sahip, toplam uzunluğu 20 kilometreyi bulan 13 farklı kayak pisti bulunuyor. Merkez, çevresinde bulunan yaylalar, doğa harikası milli parklar, göller ve mesire yerleriyle öne çıkıyor. Türkiye'nin en üst düzey snowpark projesine ev sahipliği yapan Kartalkaya, snowboard tutkunları için de en uygun adreslerden biri.
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Kars Sarıkamış
Kış tatilinde şehirden uzaklaşmak ve bambaşka bir coğrafyayı keşfetmek isteyenler için bir adres olan Kars Sarıkamış Kayak Merkezi, 10'dan fazla küçük dağ oteliyle ziyaretçilerine kütük evlerde konaklama seçeneği sunuyor. Uygun ekipman kiralama imkânıyla da öne çıkan Sarıkamış Kayak Merkezi’ne son yılların en popüler ve en özgün seyahat olanağını sunan Doğu Ekspresi'yle de gidilebiliyor. Toplam uzunluğu 25 kilometreyi bulan Sarıkamış kayak pistleri, dünyada sadece Alpler'de bulunan toz kristal kar cinsiyle özgün bir doğal güzellik sunuyor.
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Kayseri Erciyes
Yüksekliği 4 bin metreye yaklaşan, Kayseri'deki Erciyes Dağı, İç Anadolu'nun en yüksek dağı olma özelliğini taşıyor. Sönmüş bir yanardağ olan Erciyes Dağı'nın karlı yamaçları, mutfağıyla meşhur Kayseri'de kış sporları için ideal bir kayak merkezi sunuyor. Kasım ayından nisan ayına kadar uzun bir kayak sezonu vadeden, yoğunlukla 3 yıldızlı otellerde konaklama olanaklarının yanı sıra yöresel lezzetler de sunan Erciyes Kayak Merkezi'nin Uludağ'ı aratmayan kayak pistleri, heyecan ve adrenalin tutkunlarının öncelikli tercihlerinden. Kayseri Erciyes Kayak Merkezi kolay, orta ve zor olarak gruplanan pist seçenekleriyle her seviyeden kayak ve snowboard tutkununa hitap ediyor.
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