Yer altı dünyasının tuhaf harikaları

Zifiri karanlık bir uçuruma ya da dünyanın merkezindeki gizemlere doğru dalmanın korkutucu bir yanı vardır. En iyi ihtimalle bile yerin altında olmak klostrofobi (kapalı alan korkusu) hissetmenize neden olabilir, kaçamayacak gibi hissedip korkabilirsiniz.

Ne var ki insanlar var olduklarından beri madencilik için ya da mağaralarda korunaklı bir yaşam için yer altına inmiş. Yani yer altında saklı hâlde bulunan muhteşem fakat tuhaf cazibe merkezleri bulmak şaşırtıcı değil. Bu turist merkezlerinden bazılarını insanlar yapmış, bazılarıysa doğal harikalar. Bu muhteşem yer altı merkezlerinden dünyanın dört bir yanında bulabilirsiniz.