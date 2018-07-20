Rize'nin Çamlıhemşin ilçesi sınırları içindeki Çat Vadisi üzerinde bulunan ve 1. derece arkeolojik sit alanı içerisinde yer alan tarihi Zil Kale, bölgeye gelen yerli ve yabancı turistler ile doğa severlerin adeta buluşma noktası haline geldi.
İlçe merkezine 15 kilometre mesafedeki Zil Kale'nin kesin bilgi bulunmamasına rağmen 14. yüzyılda yapıldığı tahmin ediliyor.
Denizden 750 metre, Çat Deresi'nden ise yaklaşık 100 metre yükseklikteki, görkemli manzarasıyla ziyarete gelenleri etkilemeyi başaran Zil Kale, 2013 yılında piyanist Tuluyhan Uğurlu'nun verdiği konserin ardından bilinirliğini daha da artırarak tur şirketlerinin listesinde ilk sıralara girmeye başladı.
Sarp bir kaya üzerine kurulu olan Zil Kale'nin, Osmanlı Devleti'nin bölgeyi fethetmesinin ardından askeri amaçlı kullanıldığı biliniyor. Muhafız binası, şapel ve baş kule bölümlerinin yer aldığı kalede, 2008 yılında Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından bakım, onarım ve restorasyon çalışmaları yapıldı.
Tarihte, Bayburt’a ulaşan önemli bir Ortaçağ kervan yolu üzerinde güvenliği sağlama özelliğiyle yüzyıllardır ayakta kalmayı başaran Zil Kale, çevresindeki konaklama imkanları, sosyal tesisler, kano ve rafting gibi farklı turizm alternatifleriyle ziyaretçi sayısını artırmayı başardı.
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