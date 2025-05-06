2025 Met Gala bu yıl da ünlüleri bir araya getirdi!
Moda dünyasının en büyük etkinlikleri arasında yer alan geleneksel Met Gala, Metropolitan Sanat Müzesi'nde birbirinden ünlü isimleri ağırladı. Kırmızı halıda birçok davetli, 1940'larda Afro-Amerikalı erkekler arasında popülerleşen, geniş omuzlu ve yüksek belli takım elbiselerine çağdaş bir dokunuş getirdi. Takım elbiseler ve siyah renk 'mavi' halıya hakimdi...
Moda dünyasının en büyük etkinlikleri arasında yer alan geleneksel Met Gala, mayıs ayının ilk pazartesi günü New York’taki Metropolitan Sanat Müzesi’nde gerçekleşti.
Janelle Monae
Gece başlamadan önce, konuklar kırmızı halıda yürüyerek yılın en ikonik moda anlarına imza attı.
Kim Kardashian
Bu yılın teması, Kostüm Enstitüsü’nün 10 Mayıs’ta halka açılacak yeni sergisi Superfine: Tailoring Black Style Süper (Süper Rafine: Siyah Stilinin Terziliği) ile bağlantılı olarak “Tailored for You” (Sizin İçin Biçilmiş) olarak belirlendi. Temayı Kostüm Enstitüsü baş küratörü Andrew Bolton seçti.
Kendall Jenner
Sergi, Monica L. Miller’ın 2009 tarihli “Slaves to Fashion: Black Dandyism and the Styling of Black Diasporic Identity” adlı kitabından ilham aldı.
Madonna
Ev sahibi Metropolitan Museum of Art, temayı "18. yüzyıl Atlantik dünyasında, köle ticareti, sömürgecilik ve emperyalizmle beslenen yeni bir tüketim kültürü, zenginlik, ayrıcalık ve zevki gösteren giysilere ve mallara erişim sağladı" diye açıkladı.
Nicole Scherzinger
Bu tema, 2003’teki “Men in Skirts” (Etekli Erkekler) temalı galadan bu yana Met Gala’nın erkek giyim odaklı ilk teması oldu.
Hailey Bieber
Met Gala’nın kıyafet kuralları sergiye göre şekillendi ve ünlüler (ve stilistleri) temayı kendi tarzlarında yorumladı. Birçok davetli, 1940’larda Afro-Amerikalı erkekler arasında popülerleşen, geniş omuzlu ve yüksek belli takım elbiselerine çağdaş bir dokunuş getirdi.
Adut Akech
Gecenin ev sahipleri arasında oyuncu Colman Domingo, Formula 1 pilotu Lewis Hamilton, rapçi A$AP Rocky ve müzisyen, yapımcı ve Louis Vuitton erkek koleksiyonlarının kreatif direktörü Pharrell Williams yer aldı.
Lewis Hamilton
Bu isimler, Vogue genel yayın yönetmeni Anna Wintour ile birlikte organizasyonu yönetti. Onursal eş başkan ise basketbol yıldızı LeBron James oldu.
Anna Wintour
MET GALA’DA NELER YAŞANDI?
Gecenin yalnızca halka açık kısmı olan kırmızı halı geçidi birkaç saat sürdü. Ardından konuklar sergiyi gezdi ve akşam yemeğine geçildi.
Rihanna
Oturma düzeni ise 1995’ten bu yana galayı organize eden Anna Wintour tarafından özenle belirlendi. New York Times’a göre, Wintour tüm davetliler üzerinde “son söze” sahip.
Miley Cyrus
Kırmızı halı ve sonrasındaki partiler dikkat çekse de Met Gala, esasen bir bağış toplama etkinliği. Katılım için ödenen beş haneli bilet ücretleri, müze için milyonlarca dolar gelir sağlıyor.
Demi Moore
MET GALA NE ZAMAN BAŞLADI?
Met Gala ilk kez 1948 yılında, henüz yeni kurulmuş Kostüm Enstitüsü için bağış toplama amacıyla moda halkla ilişkiler uzmanı Eleanor Lambert tarafından düzenlendi. O dönem yemekli etkinliğin biletleri sadece 50 dolardı.
Zendaya
Yıllar içinde gala; Manhattan’daki farklı mekanlarda yapılan sektör içi bir organizasyondan, ünlülerin katıldığı dev bir olaya dönüştü. 1970’lerde Vogue editörü Diana Vreeland, galayı Enstitü’nün büyük sergilerinin açılış partisi haline getirdi ve New York’un en seçkin isimlerini davet etti.
Dua Lipa ve Callum Turner
Halefi Anna Wintour ise müzisyenler, oyuncular ve şov dünyasının önde gelen isimlerini davet ederek etkinliği izlenme rekorları kıran bir fenomene dönüştürdü. Yazılım şirketi Launchmetrics’e göre, 2023 yılında Met Gala’nın markalar için yarattığı medya etkisi değeri neredeyse Super Bowl’un iki katıydı: 995 milyon dolar. 2024’te bu değer 1.4 milyar dolara ulaştı.
Dua Lipa
İLK MET GALA TEMASI NEYDİ?
İlk temalı gala 1973 yılında düzenlendi. Teması “The World of Balenciaga” (Balenciaga’nın Dünyası) idi ve tasarımcı Cristóbal Balenciaga’ya adanmıştı. Ünlü modacılar Halston ve Calvin Klein gibi isimler bu etkinlikte yer aldı.
Sydney Sweeney
MET GALA’DAN KİMLER MEN EDİLDİ?
Her yıl, Anna Wintour’un hoşlanmadığı veya davet etmeyeceği söylentileri çıkar. Ancak Vogue editörü yalnızca bir ismi açıkça “bir daha asla davet etmeyeceğini” söyledi: ABD Başkanı Donald Trump. Bunu 2017’de James Corden’ın programında dile getirdi.
Doja Cat
Bazı ünlüler ise kendi istekleriyle Met Gala’dan uzak durmayı tercih etti. Bunlar arasında Demi Lovato, Zayn Malik ve Tina Fey yer alıyor. Fey, 2015 yılında David Letterman’a verdiği bir röportajda galayı “aptallar geçidi” olarak nitelendirmişti:
“Dünyada yumruklamak isteyeceğiniz tüm insanlar orada — ben de dahil!”
Gigi Hadid
Ancak bazı ünlüler zamanla fikir değiştirebiliyor. Gwyneth Paltrow, 2013’te galayı “hiç eğlenceli değil” diyerek bir daha katılmayacağını söylemişti. Ama 2017 ve 2019 yıllarında tekrar davetliydi. İşte mavi halıdan kareler...
Nick Jonas ve Priyanka Chopra
Kylie Jenner
Andre 3000
A$AP Rocky
Jennie
Anne Hathaway
Andra Day
Shakira
Gina Alice Redlinger
Helen Lasichanh
Teyana Taylor
Emma Chamberlain
Colman Domingo
Vittoria Ceretti
Nicole Kidman
LISA
Miranda Kerr
Megan Thee Stallion
Walton Goggins
Georgina Rodríguez
Sofia Richie
Vera Wang
Aimee Lou Wood ve Patrick Schwarzenegger
Jenna Ortega