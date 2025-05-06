2025 Met Gala bu yıl da ünlüleri bir araya getirdi!

Halefi Anna Wintour ise müzisyenler, oyuncular ve şov dünyasının önde gelen isimlerini davet ederek etkinliği izlenme rekorları kıran bir fenomene dönüştürdü. Yazılım şirketi Launchmetrics’e göre, 2023 yılında Met Gala’nın markalar için yarattığı medya etkisi değeri neredeyse Super Bowl’un iki katıydı: 995 milyon dolar. 2024’te bu değer 1.4 milyar dolara ulaştı.

Dua Lipa