En etkili 5 detoks tarifi

PANCARLI ÖDEM ATAN TARİF

Malzemeler

1 orta boy pancar,

1 adet yeşil elma,

1 çay kaşığından biraz fazla zeytinyağı,

1 adet havuç

Yapılışı: Tüm malzemeleri katı meyve sıkacağından geçirin ve son olarak zeytinyağını ekleyerek bekletmeden tüketin. Bu tarif sizi hem tok tutacak hem de vücuttaki lenf drenaj ile ödeminizi atacak. Aynı zamanda daha dinç hissettirecek.