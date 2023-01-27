İyileştirici gücü yüksek 5 bitki

Modern dünyada hastalıkların tedavisi için reçeteli üretilen ilaçlara güveniyoruz. Oysa tıp bu denli gelişene kadar insanlık çareyi bitkilerde arıyordu. Binyıllardır bitkiler insanların hastalıklarına derman olarak kullanıldı ve hala da kullanılmaya devam ediyorlar.

Son yıllarda artan doğal ilaçlar kavramı ve bitkilerle tedavi yöntemleri akım haline geldi. Bitkilerin iyileştirici gücünü hem mental hem fiziksel rahatsızlıklara karşı birer savunma mekanizması olarak kullanmak mümkün.

İlaçların yapımında da bitkiler kullanılıyor, Dünya Sağlık Örgütü ilaçların %11’inin basit ve doğal yollardan yapıldığını açıkladı. İlaç firmalarının da doğal yöntemleri hap ve şurup haline getirdiği formülleri bulunuyor.

Doğanın gücü elbette hayatlarımızın ve bedenlerimizin doğru çalışması için gerekenleri sağlıyor.

Doğal ilaçların riskleri de var

Bitkilerin ilaç olarak kullanıldığı durumlar her ne kadar doğal gibi görünse de riskleri de içinde barındırıyor. Bitkisel yöntemler her rahatsızlığı tedavi edemiyor ve mükemmel çözüm değiller. Kullanımları risk taşıdığı gibi tıpkı üretim ilaçlar gibi yan etkileri var. Satış kanalları ise bu durumu yeterince öne çıkarmadığı gibi bilgilendirme de eksik.

Pek çok bitki ve çay sağlık açısından yararlı. Ancak bilimsel tabanlı araştırmaları dikkate almak, riskleri bilmek ve ne kadar etkili olabileceklerini iyi değerlendirmek gerekiyor. Kimi bitkiler çocuklar, hamileler ve emziren annelere uygun değil. Bu bitkiler yeterince araştırılmadı ve hassasiyeti olan kişilerde ters etki yaratabilir.

Doğru bitki, doğru teşhis gerektiriyor

Geleneksel tedavi yöntemlerinde bitkilerin kullanımı sırasında kişilerin sağlık ve hassasiyet durumları mutlaka gözetilmeli. Özellikle üretilmiş takviye besinler ve vitaminler yerine doğallarını tercih etmenin riski son derece az. Hele ki bu bitkileri kendi evinizde, bahçenizde yetiştirebiliyorsanız…

Doğal ürünlerin başlıca riski ne kadar tüketileceğini bilmemekten kaynaklanıyor. Ayrıca bitkileri bileşik olarak tedavide kullanmak da bir diğer önemli risk.

9 doğal ilaç

Tüm bitkiler henüz sağlık açısından güvenilirlik araştırmalarından geçmedi. Ancak başlıca 9 doğal tedavi yöntemi olan bitkiye dair elimizde bilimsel araştırmalar var. Uzmanlar bu bitkilerin güvenirliklerini en yüksek 5 ve en riskli sıfır olarak değerlendirdiler.