Dünyanın en iyi kadın şefleri

Helena Darozze

Marsan, Üç Michelin Yıldızlı, London, England

Darozze, Fransız mutfağının en önemli temsilcilerinden biri. Kariyeri boyunca 3 Michelin yıldızı alması, Londra’daki The Connaught restaurantın yeni şefi olarak seçilmesiyle başlıyor. The Connaught’a kazandırdığı başarıdan sonra kendi adıyla açtığı işletmeleriyle Moskova ve Fransa’da ona birer yıldız daha kazandırıyor. Kendisi aynı zamanda ünlü Pixar filmi Ratatouille’da Collette karakterinin ilham kaynağı. Bugün Darroze, Londra'daki The Connaught'taki üç Michelin yıldızlı Hélène Darroze ve Paris'teki iki yıldızlı kendi adını taşıyan restoranı "Marsan" da dahil olmak üzere üç restorana sahiptir.