Dünyanın en iyi kadın şefleri

Yemek yapmak cinsiyet normlarına bağlı olarak çoğu evde kadının işi olarak görülse de profesyonel anlamda bakıldığında mutfağın erkek egemen bir sektör olduğu aşikar. Gastronomi ve mutfak sanatları yüzyıllardır önemini koruyor. Sektörde kadın şef az olsa da başarılarıyla birçok şeyi değiştirmiş kadın şeflerin varlığı az değil. Dünyanın dört bir yanında işleriyle büyük yankı uyandıran, geçmişte, şimdi ve gelecekte nesilden nesile pek çok kadına ilham veren kadın şefler iyi ki varsınız.

Michelin yıldızı gastronomi dünyasının en prestijli ödüllerinden biri olarak bilinir. Bir araba lastiği şirketinin nasıl olup da dünyanın en ünlü yemek otoritesi haline geldiğine kısaca değindikten sonra, Kadınlar Günü vesilesiyle, yetenekleriyle baş döndüren, dünyanın en bilinen Michelin yıldızlı kadın aşçılarından bir kaç örnek vereceğiz.

Michelin Rehberi ilk olarak 1900 yılında Fransa'da yayınlandı. Andre Michelin ve Edouard Michelin kardeşler bu rehberi, o sırada Fransa'da sadece 2200 tane olan araba sayısını artırmak, arabanın hayatı kolaylaştıran bir ulaşım aracı olduğunu daha fazla insana duyurmak için yayınladılar.

399 sayfa yayınlanan ilk rehber, benzinin eczanelerde litrelik kaplarda satıldığı o dönemin Fransız kasabaları ve şehirleri arasında araba ile gezinti için gereken tüm bilgileri içeriyordu. Rehberde 33 sayfa lastikler hakkında bilgi vardı. Kalanında otellere bağlı restoranlar, düzinelerce kasaba hakkında bilgi ve harita vardı.

Lastik şirketi büyüdükçe rehber de büyüdü. 1920 de ücretli oldu. Rehber iyice popüler hale gelince kardeşler, restoranları gizlice ziyaret eden gıda müfettişlerini maaşa bağladı ve derecelendirme sistemine geçmeye karar verdi. 1926'da tek yıldız sistemine, 1931'de mevcut üç yıldız sistemine geçildi. Üç yıldız ilk olarak 1933 baskısında verildi. Bir yıldız "yüksek kalitede yemekler sunan, uğramaya değer" anlamına, iki yıldız "rotanızı değiştirmeye değecek derecede mükemmel bir yemek" anlamına ve üç yıldız “özel bir yolculuğa değecek kadar olağanüstü bir mutfak” anlamına geliyordu. Rehberin popularitesi o kadar arttı ki restoranlar bir anda kendilerini birbirleriyle rekabet ederken buldular.

Michelin yıldızına sahip ilk kadın şef 1929'da Elisa Blanc idi.

Üç Michelin yıldızı alan ilk kadın şef 1933 baskısında adı geçen Fransız Eugenie Brazier oldu. Çalıştığı iki restoran da lezzet ve sunum harikası sayılarak üç Michelin yıldızı kazandı. Brazier bu başarısıyla ilk kez üç Michelin yıldızı kazanan kadın olarak tarihe geçti. Brazier bu altı yıldızı 20 yıl boyunca korudu. Ardından Marie Bourgeois ve Marguerite Bise üç Michelin yıldızı kazandı. 50 yıl sonra Bise'nin torunu Anne-Sophie Pic üç Michelin yıldızı alan dördüncü kadındı. Michelin yıldızlı kadın şeflerin sayısı son yıllarda artsa da sayıları hala erkeklere göre çok çok az.

Gelin en bilindik olanlarına bir göz atalım.