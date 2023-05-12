Fazla yumurta yemenin zararları nelerdir?

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Sağlıklı olup olmadığıyla ilgili farklı görüşlere sahip olunmasından dolayı tartışmalara neden olan bir yiyecek varsa, o da yumurtadır. Yıllar boyunca yumurta, mükemmel bir gıda örneğinden kalp hastalığının korkunç bir habercisi olmaya kadar pek çok şey olarak görüldü. Ve bilim artık yumurtaların aslında genel olarak sağlıklı bir yiyecek olduğunu doğruluyor gibi görünse de, hala çok fazla yumurta yemek gibi bir şey kanı var. Yumurta yemek sağlıklı ama bundan kaç tanesi çok fazladır?
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YUMURTA SAĞLIKSIZ MI?
Her bir adet yumurtada 6 gram protein, şaşırtıcı derecede yüksek miktarda tekli doymamış yağ, beyni güçlendiren kolin ve ayrıca göz sağlığını desteklediği bilinen iki antioksidan olan lutein ve zeaksantin bulunur. Adeta vitamin deposu olan yumurta minimum düzeyde işlenmiş, düşük kalorili bir besindir. Tüm bu besinlerle (artı sıfır şeker ve doğal olarak düşük sodyum), onları sağlıksız olarak adlandırmayı haklı çıkarmak zor olurdu. Hatta bazı araştırmalar, yumurta yiyen insanların lif, vitaminler ve mineraller gibi çeşitli önemli besinlerle sağlıklı bir diyet tüketme olasılığının daha yüksek olduğunu gösteriyor.
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Yani kısaca yumurtalar sağlıksız değildir, aslında tam tersidir! Ancak çok fazla yemek, bazı insanlar için, özellikle de belirli sağlık sorunları olanlar için bazı riskler oluşturabilir. Spesifik olarak, kardiyovasküler hastalık veya diyabet riski taşıyan kişilerin yumurta tüketimini sınırlamaları gerekebilir. Standart bir porsiyon yumurta yemenin vücudunuz üzerindeki olası etkileri ise saymakla bitmiyor. Ancak biz çok fazla yumurta yemenin yan etkileri üzerinde duracağız.
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KAÇ TANE YUMURTA ÇOK FAZLA KABUL EDİLİR?
Bir porsiyon yumurta, sadece bir yumurta veya iki yumurta beyazıdır. Amerikan Kalp Derneği, günde bir yumurta servisinin sınırını önermektedir. Ama sadece bir yumurtadan tatmin edici bir omlet yapamazsınız!
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Daha doyurucu bir yumurta servisinden hoşlanıyorsanız, günde bir yumurta dağıtmak yerine haftalık genel yumurta tüketiminize bakmak daha iyi olabilir. Mayo Clinic Sağlık Sistemine göre, çoğu sağlıklı insan kalp sağlığını etkilemeden haftada yedi yumurta yiyebilir.
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