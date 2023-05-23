Uzmanların kahvenize koymayın dediği 3 şey

Şunları eklemekte sakınca yok

Sıfır krema ve sıfır şeker mi? Sorun yok, çünkü kahvenizin hem lezzetini hem de sağlığınızın üzerindeki etkilerini pozitif yönde yükseltecek pek çok alternatif var.

Kolajen

Bir miktar kolajen tozuyla, sabah kahvenizi saçlarınız, cildiniz ve tırnaklarınız için sihirli bir iksire dönüştürebilirsiniz. Kaliteli bir kolajen takviyesi, kahvenizin tadını değiştirmediğiyle kalmaz, aynı zamanda da bağırsak ve eklem sağlığınızı destekler. Ayrıca içeceğinizi daha doyurucu hale getirir.

Baharatlar

Tarçın, kakule ve muskat gibi baharatlar, günlük anti-inflamatuar ihtiyaçlarınız için bire birdir. Bunları toz kahveye de karıştırabilir, daha yoğun bir aroma için demlenmiş kahveye de ekleyebilirsiniz.

Hindistancevizi yağı

Hindistancevizi yağı hem kahvenize kremsi bir doku katar hem de sindirim sistemi sağlığınızın korunmasına yardımcı olur. Ayrıca kafeinin sebep olduğu gerginliğin de hafiflemesini sağlar.

Hurma şurubu

Hurma, tabiatın şekeridir. Burgess, kahvesini tatlı sevenlere suda hurma kaynatıp bu sıvıyı kahvelerine katmak üzere doğal bir tatlandırıcı olarak kullanmayı öneriyor.

Protein tozu

Burgess, vanilyalı latteyi şekersiz tüketebilmek için favori protein tozunuzu sütle karıştırıp sıcak ya da soğuk kahvede denemenizi öneriyor. Böylelikle hem kahvenize kremamsı bir tat kazandırabilir hem de gereksiz ekstra takviyeler olmaksızın protein tüketiminizi arttırabilirsiniz.