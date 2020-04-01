HTGastro gastronomi seyahatlerinin peşinde...

Günümüzde yemek, gidilecek yeri keşfetme seçenekleri arasında ana motivasyon haline geldi. Seyahat gastronomi ile birleştiğinde, ortaya sayısız yeni deneyim çıkıyor. Bunun farkında olmak bambaşka bir heyecan. Sen de bu heyecana ortak ol. Söylemek istediğin her ne varsa htgastro@haberturk.com adresine yazabilirsin.

Yumurtayı farklı şekillerde nasıl pişirirsiniz?

Belki her gün aynı malzemelerle kahvaltı etmekten sıkıldınız. Yumurta en çok masaya suda ya da yağda geliyor ama farklı tarifleri denemek evdeki herkese iyi ve değişik gelecek.
Necmiye Uçansoy

Uzmanlara göre her gün yumurta yemek çok önemli. Yumurtanın faydaları arasında en çok üzerinde durulan konu beyin sağlığına iyi gelmesi. Yumurta beyindeki kolin oranını arttırır. Bu sayede hafıza kaybı, erken bunama gibi hastalıklar için önlem alınabilir. D ve B vitamini içermesi de en önemli faydalarındandır. Ayrıca Kalp hastalığı riskini azaltır, yaşlanmayı geciktirir.

Yumurtayı farklı şekillerde nasıl pişirirsiniz? Mesela hem haşlayıp hem yağda pişirmeye ne dersiniz? Farklı kahvaltılık tarifleri denemek istiyorsanız ve yumurtayı da seviyorsanız işte size birbirinden leziz tam 14 farklı yumurtalı tarif.

  • Patatesli yumurta 

    Malzemeler

    • 2 adet patates
    • 2 adet yumurta
    • 1 çay kaşığı tuz, karabiber
    • 4 demet maydanoz
    • Zeytinyağ

    Nasıl yapılır? 

    Patatesler soyulup küp küp doğranır. Ocağa alınan tavaya önce sıvı yağ sonra patatesler atılır ve kızartılır. Patatesler kızarınca yumurta kırılır, tuz ve karabiber eklenir. Üzeri kapakla kapatılarak pişirilir. Süslemede kullanacağınız maydanozları da ince ince kıyıp bir kenarda bekletin. Afiyet olsun...

  • Yumurta kapama

    Malzemeler

    • 4 adet yumurta
    • 1 yemek kaşığı tereyağı
    • 1 tatlı kaşığı pul biber, karabiber, tuz

    Nasıl yapılır?

    Yumurtaları haşlayın, kabuklarını soyup ikiye bölün. Tereyağını tavada eritin. Tereyağının üzerine yumurtaları düz tarafları tavaya bakacak şekilde dizin. Pul biber, tuz, karabiber, saçak peyniri tavaya ekleyin. Önceden 180 derece ısıtılmış fırında yaklaşık 10 dakika pişirin. Afiyet olsun...

  • İspanyol omleti

    Malzemeler (4 kişilik)

    • 4 adet patates
    • 4 çorba kaşığı zeytinyağı
    • 2 adet orta boy kuru soğan (yarım ay şeklinde doğranmış)
    • 4 adet yumurta
    • 3 dal taze yeşil soğan sapları
    • Tuz ve çekilmiş tane karabiber

    Nasıl yapılır?

    Patatesleri yıkayıp kurulayıp soyun, ince halkalar halinde doğrayın. Tencereye soğuk su doldurun, tuz ve patatesleri ilave edin. Su kaynadıktan sonra orta ateşte 5 dakika pişirin. Zeytinyağını bir tavada kızdırın, soğanları kavurup patatesleri ilave edin: Patatesler pembeleşinceye kadar orta ateşte 5-6 dakika kavurmaya devam edin. Tuz ve karabiberi ekleyin, ateşten alın. Kavurma işlemini yaparken devamlı karıştırın. Karıştırma kabının içinde yumurtaları çırpın, kavrulmuş patates ve soğanları yumurtalara katın. Tavanızı ateşe koyun, biraz kızdırın. Patatesleri ve yumurtaları tavaya dökün. Omletin bu yüzünü 2-3 dakika pişirin, daha sonra diğer yüzünü de 2-3 dakika pişirin. Ateşten alın, omlet ılıdıktan sonra dilimleyip taze yeşil soğanın sapları ile süsleyerek servis edin.

  • Sahanda pastırmalı yumurta

    Malzemeler 

    • 2-3 ince dilim pastırma
    • 2 yemek kaşığı su
    • Yarım yemek kaşığı tereyağı
    • 2 adet yumurta

    Nasıl yapılır?

    Sahana pastırmalar özenle dizilir. Su ve tereyağı ilave edilir. Sahanın ağzı kapanıp 2-3 dakika kaynatılır. Yumurtalar tek tek kaseye kırılır. Arkasından pastırmaların üzerine dikkatlice boşaltılır. Ağzı tekrar kapatılır ve 8-10 saniye beklenir. (Bu sırada saniyeler sayılır.) Kapak açılır ve beyazlar pişince ocaktan alınır. Sıcak olarak servis yapılır.  

    Bu tarif, kıyma veya beyaz peynirle de hazırlanabilir. Servise gidecek tabak ısıtılmış olmalıdır. Doğrudan sahanla da servis yapılabilir. Kullanılacak tavalar bakır malzemeden yapılmış ise kalaylı, çelik malzemeden yapılmış ise çizilmemiş olmalıdır.

  • Yumurtalı ekmek

    Şeflerin tercihi ekşi mayalı ekmek. Çıtır çıtır, nar gibi kızarmış yumurtalı ekmek yemek istiyorsanız ekmeğinizin gerçekten bayat olmasında fayda var. Yumuşak ekmek çok fazla yumurta çektiği için içi ıslak kalır. 1 adet bayat ekmeği 2 parmak kalınlığında dilimleyin. Küçük bir kaseye yumurtalarınızı teker teker kırıp geniş ve derin bir kasede birleştirin. İyice çırpın. Tuz ile lezzetlendirin. Orta ateşteki derin bir tavaya sıvı yağ ekleyin ve iyice kızdırın. Ekmekleri yumurtalı karışıma batırın. Kızgın yağda arkalı önlü altın sarısı bir renk alana kadar kızartın. Servis tabağına aldığınız yumurtalı ekmeklerinizi peynir ve domatesle afiyetle yiyin.

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