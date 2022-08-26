27. Süleyman Seba Caddesi, İstanbul

Akaretler'de, Beşiktaş ve Nişantaşı'na yürüme mesafesinde bulunan Süleyman Seba caddesi, oldukça hareketli bir caddedir. Buradaki etkileyici mimarinin çoğu, bazı güzel yeme içme mekanlarına, kafelere, restoranlara ve çok sayıda sanat etkinliğine ev sahipliği yapıyor. Süleyman Seba caddesi İstanbul'un dört bir yanından sanatseverleri kendine çekiyor. Ancak sokağın baş tacı, Sultan Abdülaziz döneminde Dolmabahçe'nin üst düzey yetkililerinin konaklaması için inşa edilen görkemli Sıraevler. Editörlere verdiği bilgilere göre bu cadde enfes bir öğlen yemeği için mükemmel bir manzaraya sahip. Yemekten sonra bir kitapçıya girip aradığınız kitabı bulabilir, kahvenizi kitabınızı karıştırırken keyifle içebilirsiniz.