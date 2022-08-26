Time Out'un bugün açıkladığı “Dünyanın En Havalı 33 Sokağı 2022” listesi, 20 binden fazla şehir sakinine yapılan yıllık bir anketten derlendi. Son sıralamada ankete katılanlardan şehirlerin yiyecek, içecek, eğlence, sanat, kültür, gece hayatı ve topluluk becerilerinin de değerlendirilmesi istendi. Anketin amacı küresel anlamda kültürel açıdan en canlı ve dinamik caddeyi bulmak. Time Out editörleri bu yılki listeyi, pandemiden sonra halkın evlerinden dışarı çıkıp şehirleri tekrar heyecanla deneyimlemesi ve bu ipuçlarının seyahat severlere yol göstermesi olarak değerlendirdi. Listenin ilk sırasına Kanada Montreal'deki Rue Wellington caddesi yerleşirken 27. sırada İstanbul'dan Süleyman Seba caddesi yer aldı.
Dünyanın en havalı 33 caddesi hangileri?
1. Rue Wellington, Montreal
2. Gertrude Street, Melbourne
3. Great Western Road, Glasgow
4. Yongkang Street, Taipei
5. Værnedamsvej, Copenhagen
6. Karangahape Road, Auckland
7. Tai Ping Shan Street, Hong Kong
8. Yaowarat Road, Bangkok
9. Oranienstrasse, Berlin
10. Hayes Street, San Francisco
11. Avenida Ámsterdam, Mexico City
12. Kolokotroni, Athens
13. Virgil Avenue, Los Angeles
14. Ossington Avenue, Toronto
15. Via Provenza, Medellín
16. Calle Ocho, Miami
17. Deptford High Street, London
18. Praça das Flores, Lisbon
19. Oxford Street, Accra
20. Wentworth Avenue, Chicago
21. Cutting Room Square, Manchester
22. Capel Street, Dublin
23. Jumeirah Beach Road, Dubai
24. Enmore Road, Sydney
25. Kagurazaka, Tokyo
26. Kloof Street, Cape Town
27. Süleyman Seba Caddesi, Istanbul
28. Calle Echegaray, Madrid
29. MacDougal Street, New York
30. Carrer del Comte Borrell, Barcelona
31. Newbury Street, Boston
32. Colaba Causeway, Mumbai
33. Everton Road, Singapore
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1. Rue Wellington
Rue Wellington bu sene kendini yeniden keşfediyor. Haziran ayından Eylül ortasına kadar, hareketli barlardan, kült kafelerden ve şehrin en iyi yeni restoranlarından bazılarının müdavimleri gezinti yoluna döküldü. Cadde iyice hareketlendi ve trafiğe kapalı hale geldi. Kaldırımı süsleyen salıncaklarda ailelerin dondurma keyfi yapabildiği, canlı müziğin taze simit kokusuna karıştığı bu caddeyi yerel halk çok seviyor. Öğleden sonraları, aile işletmesi olan dükkanlardan alınan sandviçler yeniyor, akşamın geç saatlerine kadar teraslarda insanlar taze demlenmiş çaylarını yudumluyorlar. Kısacası, asla ayrılmak istemeyeceğiniz bir cadde Rue Wellington...
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2. Gertrude Street, Melbourne
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3. Great Western Road, Glasgow
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4. Yongkang Street, Taipei
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5. Værnedamsvej, Copenhagen
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