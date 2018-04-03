Türkiye'nin dört bir yanından kuş bakışı fotoğraflar...
Gökyüzünden çekilmiş Türkiye'nin dört bir yanından kareler...
Kuşadası - Güvercin Ada
Kuşadası - Güvercin Ada
Kuşadası - Güvercin Ada
Kuşadası - Atatürk Anıtı ve Güvercin Ada
Kuşadası - Atatürk Anıtı ve Güvercin Ada
Kuşadası - Güvercin Ada
Kuşadası - Kervansaray ve Güvercin Ada
Eskişehir'de, Kanuni Sultan Süleyman'ın veziri Çoban Mustafa Paşa tarafından 1525 yılında inşa ettirilen ve kentin en önemli anıtsal yapılarından olan Kurşunlu Külliyesi.
Eskişehir'de, Kanuni Sultan Süleyman'ın veziri Çoban Mustafa Paşa tarafından 1525 yılında inşa ettirilen ve kentin en önemli anıtsal yapılarından olan Kurşunlu Külliyesi.
Uluabat Gölü kıyısındaki Gölyazı
Uluabat Gölü kıyısındaki Gölyazı
Bilecik'teki Şeyh Edebali Türbesi
Ertuğrul Gazi Türbesi
Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde bulunan tarihi İshakpaşa Sarayı.
Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde bulunan tarihi İshakpaşa Sarayı.
Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde bulunan tarihi İshakpaşa Sarayı.
Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde bulunan tarihi İshakpaşa Sarayı.
Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde bulunan tarihi İshakpaşa Sarayı.
Didim - Apollon Tapınağı
Didim - Apollon Tapınağı
Didim - Apollon Tapınağı
Didim - Apollon Tapınağı
Didim - Apollon Tapınağı
Galata Köprüsü
Galata Köprüsü
Galata Köprüsü
Haliç Metro Köprüsü ve Galata Köprüsü
Batı Karadeniz Bölgesinin en önemli turistik alanı Düzce'nin Akçakoca ilçesi.
Batı Karadeniz Bölgesinin en önemli turistik alanı Düzce'nin Akçakoca ilçesi.
Adana'nın Seyhan ilçesinde 1882 yılında yapımı tamamlanan 32 metre yüksekliğindeki Büyük Saat Kulesi, görülüyor.
Adana'nın Seyhan ilçesinde 1882 yılında yapımı tamamlanan 32 metre yüksekliğindeki Büyük Saat Kulesi, görülüyor.
Adana Müzesi’ndeki kitabede mimar Auxentios tarafından 4. yüzyılda yapıldığı yazan Taşköprü ve Sabancı Merkez Cami görülüyor.
Didim - Milet Antik Kenti tiyatro ve Bizans kalesi kalıntıları.
Didim - Milet Antik Kenti tiyatro ve Bizans kalesi kalıntıları.
Didim - Milet Antik Kenti tiyatro ve Bizans kalesi kalıntıları.
Didim - Milet Antik Kenti sınırları içerisinde bulunan İlyas Bey Külliyesi.
Didim - Milet Antik Kenti tiyatro (solda) ve Faustina hamamı (sağda) kalıntıları.
Didim - Milet Antik Kenti kalıntıları.
Didim - Milet Antik Kenti kuzey pazarı kalıntıları.
1414 yılında Çelebi Mehmet Cami zamanında yapımı tamamlanan Selatin camilerden Eski Cami (solda) ve 1447 yılında yapımı tamamlanan Üç Şerefeli Camisi (sağda).
1414 yılında Çelebi Mehmet Cami zamanında yapımı tamamlanan Selatin camilerden Eski Cami (solda) ve 1447 yılında yapımı tamamlanan Üç Şerefeli Camisi (sağda).
1575 yılında Mimar Sinan tarafından Edirne'de yaptırılan Selimiye Camisi.
1847'de yapımı tamamlanan 263 metre uzunluğunda 7 metre genişliğinde 13 ayak üzerinde 12 sivri kemerli Meriç Köprüsü.
1575 yılında Mimar Sinan tarafından Edirne'de yaptırılan Selimiye Camisi.
Mustafa Kemal Atatürk'ün Yalova'da yaptırdığı ve 1930 yılında bir çınar ağacı dalının kesilmemesi için zemininden kaydırttığı Yürüyen Köşk.
Mustafa Kemal Atatürk'ün Yalova'da yaptırdığı ve 1930 yılında bir çınar ağacı dalının kesilmemesi için zemininden kaydırttığı Yürüyen Köşk.