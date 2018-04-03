HT Gastro
Seyahat

Türkiye'nin dört bir yanından kuş bakışı fotoğraflar...

Gökyüzünden çekilmiş Türkiye'nin dört bir yanından kareler...

Giriş: 03.04.2018 - 11:00 Güncelleme: 11.10.2019 - 11:51
Bilge Tunçer
Haberler Gastro Seyahat Gökyüzünden Türkiye fotoğrafları!
1

Kuşadası - Güvercin Ada

2

Kuşadası - Güvercin Ada

3

Kuşadası - Güvercin Ada

4

Kuşadası - Atatürk Anıtı ve Güvercin Ada

5

Kuşadası - Atatürk Anıtı ve Güvercin Ada

6

Kuşadası - Güvercin Ada

7

Kuşadası - Kervansaray ve Güvercin Ada

8

Eskişehir'de, Kanuni Sultan Süleyman'ın veziri Çoban Mustafa Paşa tarafından 1525 yılında inşa ettirilen ve kentin en önemli anıtsal yapılarından olan Kurşunlu Külliyesi.

9

Eskişehir'de, Kanuni Sultan Süleyman'ın veziri Çoban Mustafa Paşa tarafından 1525 yılında inşa ettirilen ve kentin en önemli anıtsal yapılarından olan Kurşunlu Külliyesi.

10

Uluabat Gölü kıyısındaki Gölyazı

11

Uluabat Gölü kıyısındaki Gölyazı

12

Bilecik'teki Şeyh Edebali Türbesi

13

Ertuğrul Gazi Türbesi

14

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde bulunan tarihi İshakpaşa Sarayı.

15

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde bulunan tarihi İshakpaşa Sarayı.

16

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde bulunan tarihi İshakpaşa Sarayı.

17

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde bulunan tarihi İshakpaşa Sarayı.

18

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde bulunan tarihi İshakpaşa Sarayı.

19

Didim - Apollon Tapınağı

20

Didim - Apollon Tapınağı

21

Didim - Apollon Tapınağı

22

Didim - Apollon Tapınağı

23

Didim - Apollon Tapınağı

24

Galata Köprüsü

25

Galata Köprüsü

26

Galata Köprüsü

27

Haliç Metro Köprüsü ve Galata Köprüsü

28

Batı Karadeniz Bölgesinin en önemli turistik alanı Düzce'nin Akçakoca ilçesi.

29

Batı Karadeniz Bölgesinin en önemli turistik alanı Düzce'nin Akçakoca ilçesi.

30

Adana'nın Seyhan ilçesinde 1882 yılında yapımı tamamlanan 32 metre yüksekliğindeki Büyük Saat Kulesi, görülüyor.

31

Adana'nın Seyhan ilçesinde 1882 yılında yapımı tamamlanan 32 metre yüksekliğindeki Büyük Saat Kulesi, görülüyor.

32

Adana Müzesi’ndeki kitabede mimar Auxentios tarafından 4. yüzyılda yapıldığı yazan Taşköprü ve Sabancı Merkez Cami görülüyor.

33

Didim - Milet Antik Kenti tiyatro ve Bizans kalesi kalıntıları.

34

Didim - Milet Antik Kenti tiyatro ve Bizans kalesi kalıntıları.

35

Didim - Milet Antik Kenti tiyatro ve Bizans kalesi kalıntıları.

36

Didim - Milet Antik Kenti sınırları içerisinde bulunan İlyas Bey Külliyesi.

37

Didim - Milet Antik Kenti tiyatro (solda) ve Faustina hamamı (sağda) kalıntıları.

38

Didim - Milet Antik Kenti kalıntıları.

39

Didim - Milet Antik Kenti kuzey pazarı kalıntıları.

40

1414 yılında Çelebi Mehmet Cami zamanında yapımı tamamlanan Selatin camilerden Eski Cami (solda) ve 1447 yılında yapımı tamamlanan Üç Şerefeli Camisi (sağda).

41

1414 yılında Çelebi Mehmet Cami zamanında yapımı tamamlanan Selatin camilerden Eski Cami (solda) ve 1447 yılında yapımı tamamlanan Üç Şerefeli Camisi (sağda).

42

1575 yılında Mimar Sinan tarafından Edirne'de yaptırılan Selimiye Camisi.

43

1847'de yapımı tamamlanan 263 metre uzunluğunda 7 metre genişliğinde 13 ayak üzerinde 12 sivri kemerli Meriç Köprüsü.

44

1575 yılında Mimar Sinan tarafından Edirne'de yaptırılan Selimiye Camisi.

45

Mustafa Kemal Atatürk'ün Yalova'da yaptırdığı ve 1930 yılında bir çınar ağacı dalının kesilmemesi için zemininden kaydırttığı Yürüyen Köşk.

46

Mustafa Kemal Atatürk'ün Yalova'da yaptırdığı ve 1930 yılında bir çınar ağacı dalının kesilmemesi için zemininden kaydırttığı Yürüyen Köşk.

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