HTGastro gastronomi seyahatlerinin peşinde...

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İnsanların yaşadığı en tuhaf yerler

İnsanların yaşadığı yer denilince genelde akla ev gelir.
Giriş: 17.03.2023 - 11:43 - Güncelleme: 24.03.2023 - 15:42

İnsanların yaşadığı yer denilince genelde akla ev gelir. Fakat bazı durumlarda tercihen veya zorunluluktan farklı yerlerde yaşanması gerekebilir. İşte, dünyada yaşanılan en tuhaf 10 yer!

  • 1. BÜKREŞ TÜNELLERİ

    Romanya'nın başkenti Bükreş'te 1000'den fazla çocuk yer altındaki tünellerde yaşıyor. Sovyet Birliği'nin düşmesinin ardından, ülkedeki yetimhaneler kapatıldı ve binlerde çocuk evsiz kaldı. Gidecek bir yeri olmayan koca bir nesil yer altı tünellerinde yaşamaya başladı. Her yıl bu tünellere yeni birisi ekleniyor ve maalesef çocuklar kötü alışkanlıklara sahip oluyor. 

  • 2. YAKUTSK - YAKUTİSTAN

    Kuzey Kutup Dairesi'nin 450 kilometre güneyinde kalan Yakutsk, resmi olarak dünyanın en soğuk şehri. Şehirdeki hava sıcaklığı -44 dereceleri görüyor. Kış aylarında aktif yaşam süresinin dört saate indiği şehirde 1987 şubat ayında ölçülen sıcaklık -83.9 dereceydi.

  • Yakutsk, yaklaşık 300.000 insana ev sahipliği yapıyor ve kışın arabalarını 24 saat çalışır durumda tutmak zorundalar. 

  • 3. CHONG KHNEAS - KAMBOÇYA

    Kamboçya'nın kuzeybatısında yer alan tatlı su gölü 1997 yılında UNESCO tarafından Biyosfer Rezervi olarak belirlenen Tonle Sap'ta yüzen bir köy. Bu nedenle Tonle Sap, sadece birçok balığa değil aynı zamanda birçok insana da ev sahipliği yapıyor.

     

  • Son verilere göre, Chong Khneas isimli köyde 1 milyondan fazla insan yaşıyor ve üstünde bulundukları Tonle Sap gölünde 200'den fazla balık bulunuyor.

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