İnsanların yaşadığı en tuhaf yerler

3. CHONG KHNEAS - KAMBOÇYA

Kamboçya'nın kuzeybatısında yer alan tatlı su gölü 1997 yılında UNESCO tarafından Biyosfer Rezervi olarak belirlenen Tonle Sap'ta yüzen bir köy. Bu nedenle Tonle Sap, sadece birçok balığa değil aynı zamanda birçok insana da ev sahipliği yapıyor.