İnsanların yaşadığı en tuhaf yerler

Giriş: 17.03.2023 - 11:43 - Güncelleme: 24.03.2023 - 15:42
İnsanların yaşadığı yer denilince genelde akla ev gelir. Fakat bazı durumlarda tercihen veya zorunluluktan farklı yerlerde yaşanması gerekebilir. İşte, dünyada yaşanılan en tuhaf 10 yer!
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1. BÜKREŞ TÜNELLERİ
Romanya'nın başkenti Bükreş'te 1000'den fazla çocuk yer altındaki tünellerde yaşıyor. Sovyet Birliği'nin düşmesinin ardından, ülkedeki yetimhaneler kapatıldı ve binlerde çocuk evsiz kaldı. Gidecek bir yeri olmayan koca bir nesil yer altı tünellerinde yaşamaya başladı. Her yıl bu tünellere yeni birisi ekleniyor ve maalesef çocuklar kötü alışkanlıklara sahip oluyor.
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2. YAKUTSK - YAKUTİSTAN
Kuzey Kutup Dairesi'nin 450 kilometre güneyinde kalan Yakutsk, resmi olarak dünyanın en soğuk şehri. Şehirdeki hava sıcaklığı -44 dereceleri görüyor. Kış aylarında aktif yaşam süresinin dört saate indiği şehirde 1987 şubat ayında ölçülen sıcaklık -83.9 dereceydi.
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Yakutsk, yaklaşık 300.000 insana ev sahipliği yapıyor ve kışın arabalarını 24 saat çalışır durumda tutmak zorundalar.
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3. CHONG KHNEAS - KAMBOÇYA
Kamboçya'nın kuzeybatısında yer alan tatlı su gölü 1997 yılında UNESCO tarafından Biyosfer Rezervi olarak belirlenen Tonle Sap'ta yüzen bir köy. Bu nedenle Tonle Sap, sadece birçok balığa değil aynı zamanda birçok insana da ev sahipliği yapıyor.
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Son verilere göre, Chong Khneas isimli köyde 1 milyondan fazla insan yaşıyor ve üstünde bulundukları Tonle Sap gölünde 200'den fazla balık bulunuyor.
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4. CLİFF VİLLAGE - ÇİN
Çin'in güneybatısında Sichuan eyaletinde yer alan Cliff Village, bir uçurumun ve dağın eteğinde yer alıyor. Köyde insanlar evlerine ulaşmaya çalışırken her gün uçurumun kenarında bulunan merdivenleri tırmanıyor.
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Eskiden köye tek ulaşım bir dizi rattan merdiveni çıkmakla mümkündü. 2016 yılında yerel yönetim, çelik merdiven yapılmasını sağladı. Ancak yine de köye ulaşmak oldukça zor.
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5. COOBER PEDY - AVUSTRALYA
Güney Avustralya'nın kuzeyinde, dünyanın opal başkenti olarak nitelendirilen Coober Pedy, çölün tam ortasında yer alıyor. Ancak insanlar Coober Pedy'de çölün altında yaşıyorlar.
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Buranın yerlileri, yer altındaki gizli, penceresiz, ışıksız mağara benzeri evlerde yaşıyorlar. Çünkü bulundukları konumdan dolayı kendilerini dondurucu soğuktan ve aşırı sıcaklardan koruyabilmeleri gerekiyor.
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6. MATMATA KASABASI - TUNUS
Matmata, Kuzey Afrika'da Tunus'ta bulunan küçük bir kasabanın adı. Bu kasaba, Afrika bölgesinin eski geçmişi ve kültürüne göre inşa edilmiş ve yapısı hiç bozulmamış.
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Matmata kasabası, Tunus'un başkentine 30 kilometre uzaklıkta ve Sahra çölünün en ucunda yer alıyor. Evler oluşturulurken tamamen toprak oyularak yapılıyor ve herhangi bir tahta ve taş kullanılmıyor.
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7. VİLLA GİRASOLE - İTALYA
İtalyan mimar, Ettore Fagiuoli tarafından 1930 yılında inşa edilen Villa Girasole'nin çok ilginç ve meydan okuyan bir tasarım. Benzersiz tasarım, ayçiçeğinden ilham alındı. Ev güneşi takip ederek dönen bir platform üzerine kurulu.
Asıl amacı yaşayacak insanların güneşten maksimum verimi alabilmeleri.
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8. SANTUARİO MADONNA DELLA CORONA - İTALYA
Dağın tam anlamıyla eteğine inşa edilen Santuario Madonna Della Corona kilisesi, deniz seviyesinden 650 metre yükseklikte ve uçurumun tam kenarında.
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Kiliseye ulaşım ise aşağısında bulunan çok dar bir patika aracılığı ile ve üst tarafında bulunan bir caddeden sağlanıyor. Kilisenin amacı ise dünyanın geri kalanından tamamen uzak ve sessiz bir yerde din ile baş başa kalabilmek.
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9. FANJİNG DAĞI - ÇİN
Fanjing Dağı, Çin'in güneybatısında Wuling Dağları'nın 2570 rakımlı en yüksek yerinde bulunuyor. Fanjing Dağı'nı özel kılan şey ise tam zirvede iki adet Budist tapınağına ev sahipliği yapması.
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Fanjing Dağı günümüzde sadece turistik amaçla kullanılıyor, ancak Budistler, zamanında tapınağı inşa edebilmek için 8000 basamağı bir gün içerisinde inip çıkmışlar.
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10. PONTE VECCHİO - FLORANSA
Aro Nehri'nin üzerinde bulunan Ponte Vecchio, Floransa'nın en meşhur köprüsü. 14. yüzyılda yapılan köprü o günden bu yana farklı amaçlar için kullanıldı. Ponte Vecchio'yu ilginç kılan ise üzerinde evler olması.
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